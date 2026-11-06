Ivana Dip, CEO de BMW Argentina: “Ahora pudimos traer toda la gama de vehículos”

VILLA LA ANGOSTURA - Ivana Dip, CEO de BMW Argentina, vino hasta esta ciudad a orillas del Nahuel Huapi a participar de la presentación del nuevo modelo de la marca alemana, el BMW iX3, un SUV completamente eléctrico, con una autonomía de hasta 805 kilómetros y una velocidad máxima de 210 kilómetros por hora.

Antes de la charla con LA NACION en el jardín del hotel Las Balsas, a pocos metros del lago, rechazará una y otra vez la oferta de una manta que le hacen sus colaboradores. Y es que, si bien el paisaje es bellísimo, ya al caer la tarde el frío comienza a hacerse sentir.

Durante la entrevista, destacará que la apertura de las importaciones le permitió a la marca alemana traer toda la gama de sus productos, hasta los de más lujo, aunque remarcó que todavía hace falta una baja de las tasas de interés para facilitar los créditos.

Ivana Dip, CEO de BMW Argentina

¿Qué significa para vos el lanzamiento del iX3, completamente eléctrico?

Es el primero de una nueva era. No significa solamente el lanzamiento de un nuevo vehículo, sino que es el primer Neue Klasse (Nueva Clase en alemán), un concepto completamente nuevo de BMW en tecnología y en diseño queombina elementos de tecnología y conectividad. Se manejan de una forma mucho más eficiente todos los sistemas del vehículo con el Heart of Joy, que es el cerebro del vehículo, un sistema operativo completamente nuevo. Y a la vez un diseño interior increíble, desde tapizados con nuevos colores hasta el Panoramic Vision, que es la proyección de todos los indicadores de manejo a todo lo ancho del parabrisas. También tiene un montón de elementos de ayuda a la conducción, de manejo autónomo. Además, toda esta tecnología y diseño está combinada con una sensación muy amigable para el conductor.

El BMW iX3 en el camino de ripio hacia Villa Traful RONCORONI

¿Por qué un usuario de BMW debería elegir un auto eléctrico y no uno a nafta?

Primero, porque tiene el mismo placer de conducir, la misma deportividad y la misma potencia. Este vehículo acelera en una forma similar a un serie M. Con la electromovilidad no resignamos nada de deportividad. Además de que es lo más nuevo de la marca, es un diseño impresionante, es realmente muy linda a la vista y muy agradable de manejar, así que yo creo que los clientes no se lo pueden perder.

¿El boom de los autos chinos afecta a una marca de lujo como BMW?

Siempre la competencia es algo a lo que uno está atento. Estamos, por supuesto, siempre mirando al mercado. El mercado argentino nos ha deparado muchísimas cosas. Tuvimos momentos en que era más difícil importar y nos tuvimos que adaptar. Tuvimos momentos en que se abrió todo y ahora tenemos la gama completa de producto y tenemos stock suficiente. Y lo mismo ocurre con la competencia. Siempre, en todas las circunstancias, tenemos que estar alertas al mercado, a lo que ocurre, anticipar lo que va a venir, prepararnos para las oportunidades, y los mismo ocurre con los nuevos competidores del mercado.

Yo prefiero no verlo tanto en términos de afectar, sino en cuáles son las nuevas condiciones de mercado y cómo nos tenemos que preparar para esto y cuáles son nuestras oportunidades. En este sentido, me parece más importante que nunca destacar la propuesta de valor de la marca. Y este año tuvimos muchos lanzamientos en M y en Performance, lo más deportivo y potente de la marca. Entonces, a lo que tenemos que apuntar es a eso, a fortalecer nuestra propuesta de valor. Hay un BMW para cada cliente.

El BMW iX3 en Villa Traful

Vos decías que los años 24 y 25 fueron de normalización y el 26 volver a marcas de venta buenas, como en el pasado. ¿Qué significan para BMW las reformas pro mercado que realizó Javier Milei?

Desde 2024 hemos vivido diferentes olas de crecimiento, que son estas que nos están llevando ahora a unos volúmenes similares a los mejores años del segmento premium, no solo de nuestra marca. La primera ola tuvo que ver con la normalización de las importaciones y los pagos, porque teníamos una deuda importante con casa matriz. En este sentido, al poder importar pudimos traer toda la gama de productos. Antes teníamos solo hasta el X3. Este vehículo que tenemos aquí (el iX3), no lo hubiéramos podido traer. Ahora tenemos del Serie 1 al Serie 7 y del X1 al X7 (NDR: los 7 son los más lujosos de todos).

Después vino la baja del impuesto interno el año pasado, lo que implicó una nueva ola de crecimiento. Este año fue la eliminación del impuesto interno. Al eliminar un impuesto no se está otorgando un subsidio, ni nada por el estilo. Nuestros vehículos tienen más de un 50 por ciento de carga impositiva. El impuesto interno lo único que hacía era que, en tiempos de doble tipo de cambio, nivelar los dos tipos. Era muy distorsivo en el último tiempo.

Ahora tenemos un solo tipo de cambio, todo esto es muy bienvenido. Esto es lo más parecido a condiciones de competencia de mercado que se viven en el resto del mundo. Falta también un poquito todavía.

Ivana Dip, durante la entrevista con LA NACION

¿Qué falta?

Nos faltaría un nivel de tasas de interés más adecuado al mercado. De todas maneras, en BMW tenemos un acuerdo de cooperación con un banco por el cual estamos ofreciendo financiamiento en pesos y en dólares. La financiación en dólares está en alrededor del 8%, por lo que para un cliente que está comprando un producto en dólares, es ideal. Y además tenemos financiaciones especiales para nuestra gama de entrada, para el BMW 330, con tasa 0. A pesar de que las tasas de interés están elevadas, encontramos un camino en pos de ofrecerle siempre lo mejor al cliente.

En 2026 hicieron doce lanzamientos (contando la marca MINI y motos). ¿Qué se espera para 2027?

Se esperan bastantes lanzamientos, también. Ya en la primera mitad del año vamos a tener tres lanzamientos en torno a la Neue Klasse y de tres vehículos que son muy icónicos de la marca. Este año nuestra paleta de productos está en un momento extraordinario y se vienen más nuevas noticias.