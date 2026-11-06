El Gobierno cerrará 72 registros del automotor y avanzará con más eliminaciones

Durante el proceso, convivirán algunas oficinas con atención presencial y un sistema digital; el objetivo final es que el sistema sea 100% online
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El sistema de Registros del Automotor en la Argentina atraviesa un período de cambio desde 2023. Hoy, tras conocerse el cierre de 72 oficinas registrales adicionales, el Gobierno avanza en un proceso de digitalización total del sistema que incluiría más cierres en el futuro, según pudo averiguar LA NACION.
El objetivo final, según le explicaron desde el Ministerio de Justicia a este medio, es el cierre de los registros y que el sistema quede bajo la órbita de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA).
Para ello, se irán cerrando oficinas al tiempo que se avanza con la digitalización de todo el proceso. Los usuarios afectados, mientras tanto, podrán consultar en la web oficial de la DNRPA a qué registro pasa su legajo y gestionar los trámites vía web.
“Se van a ir cerrando de a poco, pero la gente va a poder elegir entre digital y presencial”, comentó una fuente cercana al ministerio. Todo funcionará en simultáneo “hasta que las transferencias digitales superen las presenciales”.
El cierre anunciado recientemente estableció un plazo de 60 días para la transferencia y digitalización de legajos de los 72 registros que cerrarán. “Para cuando pase ese lapso, la idea es que ya esté funcionando la transferencia online”, explicaron desde la cartera de Justicia.
“La lógica de cierre está pensada de manera tal que sigan quedando puntos estratégicos en cada provincia al que acudir personalmente. Entendemos que hasta que se haga online es indispensable ser ameno con la ciudadanía hasta tanto se acostumbren al nuevo sistema”, remarcaron.
El cierre de estos 72 últimos tampoco será instantáneo, sino que ocurrirá con el correr de los días de manera paulatina. Para los afectados, pueden seguir su situación registral en la web de la DNRPA.
Los registros del automotor que cerrarán
De las 72 oficinas alcanzadas, 22 corresponden a la provincia de Buenos Aires, lo que representa el 30,6% del total. Le siguen Santa Fe, con 13 registros; Córdoba, con 10; la Ciudad de Buenos Aires, con siete; Entre Ríos, con seis; Corrientes, Chaco y La Rioja, con dos cada una. Las provincias de Jujuy, La Pampa, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán tienen una dependencia alcanzada cada una.
A continuación, el detalle de las oficinas incluidas en los anexos de la resolución:
Provincia de Buenos Aires
- Registro Seccional de Azul N° 1.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Balcarce.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Carhué.
- Registro de Coronel Dorrego y Oriente.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de General Belgrano.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de General La Madrid.
- Registro de General Rodríguez N° 2.
- Registro de Juan Bautista Alberdi y Vedia.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Laprida.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Lobos.
- Registro de Luján, Ramos Mejía, Tres de Febrero y Morón.
- Registro de Merlo N° 1.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Pigüé.
- Registro de Quilmes N° 1.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Rojas.
- Registro de San Pedro N° 1.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Tandil.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Trenque Lauquen.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Zárate.
- Registro de La Matanza N° 8.
- Registro de Mercedes N° 1.
- Registro de Morón N° 1.
Santa Fe
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Chañar Ladeado.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Esperanza.
- Registro de Firmat y Melincué.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Las Rosas.
- Registro de María Teresa y Venado Tuerto.
- Registro de motovehículos y créditos prendarios de Rafaela.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Rufino.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de San Carlos Centro.
- Registro de San Genaro y Totoras.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de San Justo.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Santa Fe N° 2.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Vera.
- Registro de Rosario N° 3.
Córdoba
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Córdoba N° 2.
- Registro de Deán Funes.
- Registro de Huinca Renancó.
- Registro de Jesús María.
- Registro de Las Varillas.
- Registro de Mackenna.
- Registro de Marcos Juárez.
- Registro de Morteros.
- Registro de Río Cuarto.
- Registro de San Francisco.
Entre Ríos
- Registro de Basavilbaso y Rosario del Tala.
- Registro de Gualeguaychú y Urdinarrain.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Nogoyá.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Paraná.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Ramírez.
- Registro de Concepción del Uruguay N° 3.
Ciudad de Buenos Aires
- Registros de maquinaria agrícola, vial e industrial de Capital Federal N° 01, 06, 07, 11 y 12.
- Registro de Capital Federal N° 052.
- Registro de Capital Federal N° 078.
Chaco
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Resistencia N° 1.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Villa Ángela.
Corrientes
- Registro de Corrientes N° 3.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Goya.
La Rioja
- Registro de La Rioja N° 1.
- Registro de La Rioja N° 2.
Jujuy
- Registro de motovehículos de La Quiaca, letra A.
La Pampa
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Realicó.
Misiones
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Posadas.
Río Negro
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Cipolletti.
Salta
- Registro de Salta y Güemes.
San Luis
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Villa Mercedes.
Santiago del Estero
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Añatuya.
Tucumán
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Concepción.
Cómo cambió el sistema desde que asumió Milei
En 2023, la administración de Javier Milei publicó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) donde estableció, entre varias modificaciones, cambios en la documentación, gratuidad de algunos formularios y, justamente, la opción de que las inscripciones y transferencias puedan hacerse de manera digital.
Hasta entonces, los trámites tenían un caracter semipresencial. Es decir, podían comenzarse en web, pero debían finalizarse en las oficinas registrales correspondientes al dominio de cada vehículo.
Un año más tarde, el Ministerio de Justicia, en ese entonces conducido por Mariano Cúneo Libarona, anunció el cierre del 40% de las oficinas registrales y una reducción de la estructura administrativa, eliminando a la cédula azul y reemplazándola con una autorización digital además de avanzar con la puesta online de la documentación.
Se creó, de esa manera, el Legajo Digital Único, el cual hoy toma un papel relevante. La reforma también modificó los costos de las operaciones, siendo ahora del 1% del valor del vehículo sin discriminar su origen y la posibilidad de registrar una unidad en cualquier oficina del país. También hubo cambios en materia de unidades 0km, habilitando a las concesionarias a gestionar el patentamiento de manera digital.
El último capítulo de este plan llegó el jueves último, cuando se publicó en el Boletín Oficial la disposición que lleva al cierre de 72 oficinas registrales adicionales.