Chevrolet ofrece financiación a tasa 0 hasta 24 meses para comprar sus autos

En medio de un mercado en retracción pero con aceptables niveles de patentamientos, Chevrolet actualizó sus condiciones de financiación para noviembre y ofrece créditos a tasa 0% con plazos de hasta 24 meses para la compra de vehículos 0 km. Según el modelo y el plazo elegido, los montos máximos financiables van desde los $15 millones hasta los $43 millones.

La principal novedad es que algunas de las líneas permiten postergar el pago de la primera cuota durante 60 días, por lo que quienes concreten la operación durante noviembre podrán comenzar a pagar en enero de 2027.

El Chevrolet Onix es el modelo de entrada a la marca

La posibilidad de diferir el primer vencimiento no se aplica a todas las alternativas. Está contemplada en determinados planes a 12 meses, mientras que las opciones de 18 y 24 meses mantienen sus condiciones habituales de financiación.

En cuanto a los montos, el crédito más elevado corresponde al SUV Trailblazer, con hasta $43 millones financiables en 12 meses. Para quienes busquen un plazo mayor, las alternativas a 24 meses alcanzan los $22 millones en los modelos Sonic y Tracker RS.

Las condiciones estarán disponibles durante noviembre en la red de concesionarios oficiales de Chevrolet en la Argentina. La automotriz también anunció bonificaciones comerciales para las versiones Tracker RS (unos $7.589.958) y Montana Premier ($4.423.427).

Cuáles son los planes de financiación a tasa 0% de Chevrolet

La oferta abarca desde el Onix hasta las pickups S10 y Silverado, además de los modelos electrificados Spark EUV y Captiva PHEV. Los montos máximos y plazos anunciados para noviembre son los siguientes:

Chevrolet Onix y Onix Plus

12 meses: hasta $25.000.000, con posibilidad de diferir la primera cuota 60 días

18 meses: hasta $22.000.000

24 meses: hasta $20.000.000

Los Chevrolet Onix y Onix Plus se pueden financiar hasta $25.000.000 en 12 meses, con posibilidad de diferir la primera cuota 60 días

Chevrolet Sonic

12 meses: hasta $28.000.000

18 meses: hasta $25.000.000

24 meses: hasta $22.000.000

Chevrolet ofrece financiación a tasa 0% en 12, 18 y 24 cuotas para la compra del Sonic

Chevrolet Tracker

12 meses: hasta $27.000.000, con posibilidad de diferir la primera cuota 60 días

18 meses: hasta $26.000.000

24 meses: hasta $19.000.000

El Tracker se puede financiar hasta 24 meses y $19.000.000

Chevrolet Tracker RS

18 meses: hasta $28.000.000

24 meses: hasta $22.000.000

En el caso de la alternativa RS el momento financiable es de hasta $22.000.000

Chevrolet Montana

12 meses: hasta $30.000.000, con posibilidad de diferir la primera cuota 60 días

18 meses: hasta $18.000.000

La Chevrolet Montana se puede financiar a 12 meses y hasta $30.000.000, con posibilidad de diferir la primera cuota 60 días

Chevrolet Montana Premier y RS

12 meses: hasta $30.000.000, con posibilidad de diferir la primera cuota 60 días

18 meses: hasta $25.000.000

En las versiones Premier y RS el monto financiable a 18 meses se amplía hasta $25.000.000

Chevrolet S10

12 meses: hasta $30.000.000, con posibilidad de diferir la primera cuota 60 días

18 meses: hasta $25.000.000

La S10 se financia a 12 meses y hasta $30.000.000, con posibilidad de diferir la primera cuota 60 días

Chevrolet Trailblazer

12 meses: hasta $43.000.000, con posibilidad de diferir la primera cuota 60 días.

18 meses: hasta $30.000.000.

El Trailblazer cuenta con el máximo monto financiable, con hasta $43.000.000 a 12 meses

Chevrolet Silverado

12 meses: hasta $15.000.000, con posibilidad de diferir la primera cuota 60 días.

En la Silverado son solo 12 meses y hasta $15.000.000 Chevrolet

Chevrolet Spark EUV

12 meses: hasta $15.000.000, con posibilidad de diferir la primera cuota 60 días.

En el eléctrico Spark son hasta 12 meses y $15.000.000

Chevrolet Captiva PHEV

12 meses: hasta $30.000.000, con posibilidad de diferir la primera cuota 60 días.

18 meses: hasta $20.000.000.

El Captiva PHEV se puede financiar a 12 meses y hasta $30.000.000, con posibilidad de diferir la primera cuota 60 días

Qué hay que tener en cuenta antes de financiar un auto

Aunque las líneas anunciadas tienen una tasa de interés del 0%, esto no significa necesariamente que el costo financiero total (CFT) también sea del 0%. Al momento de contratar un crédito es importante consultar qué gastos adicionales contempla la operación, entre ellos los vinculados con el otorgamiento, las eventuales comisiones, los seguros y los costos de constitución de una prenda, cuando corresponda.

También hay que considerar que los montos publicados representan los límites máximos de financiación y no necesariamente cubren el precio completo del vehículo. La diferencia entre el valor de venta y el importe financiado deberá abonarse por separado.