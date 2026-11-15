Chevrolet ofrece financiación a tasa 0 hasta 24 meses para comprar sus autos

La automotriz presentó nuevas condiciones de financiación durante noviembre con créditos de hasta $43 millones; qué modelos están incluidos y cuáles permiten postergar la primera cuota
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En medio de un mercado en retracción pero con aceptables niveles de patentamientos, Chevrolet actualizó sus condiciones de financiación para noviembre y ofrece créditos a tasa 0% con plazos de hasta 24 meses para la compra de vehículos 0 km. Según el modelo y el plazo elegido, los montos máximos financiables van desde los $15 millones hasta los $43 millones.
La principal novedad es que algunas de las líneas permiten postergar el pago de la primera cuota durante 60 días, por lo que quienes concreten la operación durante noviembre podrán comenzar a pagar en enero de 2027.
La posibilidad de diferir el primer vencimiento no se aplica a todas las alternativas. Está contemplada en determinados planes a 12 meses, mientras que las opciones de 18 y 24 meses mantienen sus condiciones habituales de financiación.
En cuanto a los montos, el crédito más elevado corresponde al SUV Trailblazer, con hasta $43 millones financiables en 12 meses. Para quienes busquen un plazo mayor, las alternativas a 24 meses alcanzan los $22 millones en los modelos Sonic y Tracker RS.
Las condiciones estarán disponibles durante noviembre en la red de concesionarios oficiales de Chevrolet en la Argentina. La automotriz también anunció bonificaciones comerciales para las versiones Tracker RS (unos $7.589.958) y Montana Premier ($4.423.427).
Cuáles son los planes de financiación a tasa 0% de Chevrolet
La oferta abarca desde el Onix hasta las pickups S10 y Silverado, además de los modelos electrificados Spark EUV y Captiva PHEV. Los montos máximos y plazos anunciados para noviembre son los siguientes:
Chevrolet Onix y Onix Plus
- 12 meses: hasta $25.000.000, con posibilidad de diferir la primera cuota 60 días
- 18 meses: hasta $22.000.000
- 24 meses: hasta $20.000.000
Chevrolet Sonic
- 12 meses: hasta $28.000.000
- 18 meses: hasta $25.000.000
- 24 meses: hasta $22.000.000
Chevrolet Tracker
- 12 meses: hasta $27.000.000, con posibilidad de diferir la primera cuota 60 días
- 18 meses: hasta $26.000.000
- 24 meses: hasta $19.000.000
Chevrolet Tracker RS
- 18 meses: hasta $28.000.000
- 24 meses: hasta $22.000.000
Chevrolet Montana
- 12 meses: hasta $30.000.000, con posibilidad de diferir la primera cuota 60 días
- 18 meses: hasta $18.000.000
Chevrolet Montana Premier y RS
- 12 meses: hasta $30.000.000, con posibilidad de diferir la primera cuota 60 días
- 18 meses: hasta $25.000.000
Chevrolet S10
- 12 meses: hasta $30.000.000, con posibilidad de diferir la primera cuota 60 días
- 18 meses: hasta $25.000.000
Chevrolet Trailblazer
- 12 meses: hasta $43.000.000, con posibilidad de diferir la primera cuota 60 días.
- 18 meses: hasta $30.000.000.
Chevrolet Silverado
- 12 meses: hasta $15.000.000, con posibilidad de diferir la primera cuota 60 días.
Chevrolet Spark EUV
- 12 meses: hasta $15.000.000, con posibilidad de diferir la primera cuota 60 días.
Chevrolet Captiva PHEV
- 12 meses: hasta $30.000.000, con posibilidad de diferir la primera cuota 60 días.
- 18 meses: hasta $20.000.000.
Qué hay que tener en cuenta antes de financiar un auto
Aunque las líneas anunciadas tienen una tasa de interés del 0%, esto no significa necesariamente que el costo financiero total (CFT) también sea del 0%. Al momento de contratar un crédito es importante consultar qué gastos adicionales contempla la operación, entre ellos los vinculados con el otorgamiento, las eventuales comisiones, los seguros y los costos de constitución de una prenda, cuando corresponda.
También hay que considerar que los montos publicados representan los límites máximos de financiación y no necesariamente cubren el precio completo del vehículo. La diferencia entre el valor de venta y el importe financiado deberá abonarse por separado.