Siete marcas y 24 vehículos para probar en la Costanera Norte el fin de semana largo
El domingo 22 y el lunes 23 de noviembre, LA NACION y Stellantis presentan Stellantis Driving Sessions, una propuesta abierta al público para conocer y manejar distintos modelos del grupo, con test drives, música en vivo y café de especialidad
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Una cosa es mirar un auto de cerca. Otra, muy distinta, es sentarse al volante, salir a la calle y descubrir cómo se siente manejarlo. Esa es la invitación de Stellantis Driving Sessions, el encuentro que LA NACION y Stellantis realizarán el domingo 22 y el lunes 23 de noviembre en La Nube, en Costanera Norte, durante el próximo fin de semana largo.
Durante las dos jornadas, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer de cerca siete marcas del grupo y 24 modelos distintos. La propuesta busca ir más allá de una exhibición tradicional: quienes se acerquen podrán subirse a distintos autos de Peugeot, Ram, Citroen, Fiat, Jeep, DS y Leapmotor para conocer sus características y experimentar su desempeño en recorridos especialmente seleccionados para cada uno.
La experiencia está pensada tanto para quienes están evaluando cambiar su próximo auto como para los curiosos que quieran descubrir las novedades de la industria automotriz y ponerse al volante de modelos que quizás todavía no tuvieron la oportunidad de manejar.
Cuáles serán los autos para hacer el test drive
La oferta de autos y camionetas para salir a dar un paseo por la Costanera de Buenos Aires darán cuenta de toda la gama que mantiene la compañía en el país. Los modelos son:
- Ram – Ram 1500 3.0 d/cab 4x4 laramie l/25
- Ram – Ram 2500 laramie (cromada)
- Ram – Dakota laramie
- Citroen – Basalt t200 dark edition my26
- Citroen – Aircross t200 shine 7 my26
- Citroen – C4 hybrid max
- Citroen – C5 aircross max
- Fiat – Toro my26 mop
- Fiat – Fiat titano freedom mt 4wd
- Fiat – Fiat titano ranch at8 awd
- Fiat – Fiat 600
- Jeep – Renegade willys t270 at9 4x4
- Jeep – Avenger limited t200 mhev
- Jeep – Wrangler rubicon 5p
- Jeep – Wrangler rubicon 3p
- Leap – Leapmotor b10 reev
- Leap – Leapmotor c10 design
- Peugeot – Nuevo 3008 gt am25
- Peugeot – Nuevo 408 gt am25
- Peugeot – Nuevo 5008 gt am25
- Peugeot – 2008 gt connected services
- Peugeot – 208 gt t200 am26
- Ds – Ds 3 etoile hybrid my25
- Ds – Ds 7 pallas my25
Cómo será la experiencia de manejo
Los test drives tendrán una duración aproximada de 25 minutos, dependiendo del vehículo. Cada recorrido estará definido en función de las características del modelo, para que los participantes puedan conocer su comportamiento y probarlo en condiciones reales de manejo. La idea es que durante el recorrido sean acompañados por un driver que va a ir aclarando todas las dudas que puedan surgir.
El punto de partida será La Nube, donde los asistentes deberán acreditarse antes de comenzar la actividad. Una vez registrados, podrán esperar su turno en un espacio reservado para los participantes, que contará con café de especialidad de La Kitchen. El recorrido llevará a los participantes por los lugares más emblemáticos de la zona, para disfrutar de la ciudad mientras prueban el auto.
La propuesta también tendrá un componente musical: durante las dos jornadas, una cabina de DJ musicalizará el encuentro con una selección de vinilos, para acompañar la experiencia y generar un espacio de encuentro alrededor del mundo de los autos.
Al regresar del recorrido, quienes quieran conocer más detalles sobre el vehículo que probaron podrán conversar con el equipo comercial presente en el lugar, hacer consultas y profundizar sobre sus prestaciones y características. Además, para quienes participen del test drive, habrá una zona VIP para que puedan relajarse y disfrutar de la jornada.
Cómo participar del evento
Para participar del test drive será necesario realizar una inscripción previa en la web oficial del evento stellantisdriving.com.ar. Los cupos son limitados, por lo que se recomienda reservar un lugar con anticipación.
La cita será el domingo 22 y el lunes 23 de noviembre de 11 a 18 horas en La Nube, Costanera Norte. Una oportunidad para salir de la rutina del fin de semana largo, conocer las novedades de Stellantis y descubrir en primera persona cómo se sienten sus vehículos al volante.
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