Siete marcas y 24 vehículos para probar en la Costanera Norte el fin de semana largo

Una cosa es mirar un auto de cerca. Otra, muy distinta, es sentarse al volante, salir a la calle y descubrir cómo se siente manejarlo. Esa es la invitación de Stellantis Driving Sessions, el encuentro que LA NACION y Stellantis realizarán el domingo 22 y el lunes 23 de noviembre en La Nube, en Costanera Norte, durante el próximo fin de semana largo.

Durante las dos jornadas, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer de cerca siete marcas del grupo y 24 modelos distintos. La propuesta busca ir más allá de una exhibición tradicional: quienes se acerquen podrán subirse a distintos autos de Peugeot, Ram, Citroen, Fiat, Jeep, DS y Leapmotor para conocer sus características y experimentar su desempeño en recorridos especialmente seleccionados para cada uno.

Stellantis presenta su oferta de marcas y modelos al público

La experiencia está pensada tanto para quienes están evaluando cambiar su próximo auto como para los curiosos que quieran descubrir las novedades de la industria automotriz y ponerse al volante de modelos que quizás todavía no tuvieron la oportunidad de manejar.

Peugeot, Ram, Citroen, Fiat, Jeep, DS y Leapmotor

Cuáles serán los autos para hacer el test drive

La oferta de autos y camionetas para salir a dar un paseo por la Costanera de Buenos Aires darán cuenta de toda la gama que mantiene la compañía en el país. Los modelos son:

Ram – Ram 1500 3.0 d/cab 4x4 laramie l/25

Ram – Ram 2500 laramie (cromada)

Ram – Dakota laramie

Citroen – Basalt t200 dark edition my26

Citroen – Aircross t200 shine 7 my26

Citroen – C4 hybrid max

Citroen – C5 aircross max

Fiat – Toro my26 mop

Fiat – Fiat titano freedom mt 4wd

Fiat – Fiat titano ranch at8 awd

Fiat – Fiat 600

Jeep – Renegade willys t270 at9 4x4

Jeep – Avenger limited t200 mhev

Jeep – Wrangler rubicon 5p

Jeep – Wrangler rubicon 3p

Leap – Leapmotor b10 reev

Leap – Leapmotor c10 design

Peugeot – Nuevo 3008 gt am25

Peugeot – Nuevo 408 gt am25

Peugeot – Nuevo 5008 gt am25

Peugeot – 2008 gt connected services

Peugeot – 208 gt t200 am26

Ds – Ds 3 etoile hybrid my25

Ds – Ds 7 pallas my25

Los participantes podrán manejar los modelos en recorridos de 20 minutos

Cómo será la experiencia de manejo

Los test drives tendrán una duración aproximada de 25 minutos, dependiendo del vehículo. Cada recorrido estará definido en función de las características del modelo, para que los participantes puedan conocer su comportamiento y probarlo en condiciones reales de manejo. La idea es que durante el recorrido sean acompañados por un driver que va a ir aclarando todas las dudas que puedan surgir.

La idea es que los participantes puedan conocer el comportamiento del auto en condiciones reales de manejo

El punto de partida será La Nube, donde los asistentes deberán acreditarse antes de comenzar la actividad. Una vez registrados, podrán esperar su turno en un espacio reservado para los participantes, que contará con café de especialidad de La Kitchen. El recorrido llevará a los participantes por los lugares más emblemáticos de la zona, para disfrutar de la ciudad mientras prueban el auto.

La propuesta también tendrá un componente musical: durante las dos jornadas, una cabina de DJ musicalizará el encuentro con una selección de vinilos, para acompañar la experiencia y generar un espacio de encuentro alrededor del mundo de los autos.

Para participar se requiere inscripción previa

Al regresar del recorrido, quienes quieran conocer más detalles sobre el vehículo que probaron podrán conversar con el equipo comercial presente en el lugar, hacer consultas y profundizar sobre sus prestaciones y características. Además, para quienes participen del test drive, habrá una zona VIP para que puedan relajarse y disfrutar de la jornada.

Cómo participar del evento

Para participar del test drive será necesario realizar una inscripción previa en la web oficial del evento stellantisdriving.com.ar. Los cupos son limitados, por lo que se recomienda reservar un lugar con anticipación.

Stellantis presenta parte de toda su oferta en el país en el evento

La cita será el domingo 22 y el lunes 23 de noviembre de 11 a 18 horas en La Nube, Costanera Norte. Una oportunidad para salir de la rutina del fin de semana largo, conocer las novedades de Stellantis y descubrir en primera persona cómo se sienten sus vehículos al volante.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.