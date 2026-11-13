Estos son los 10 autos 0km más baratos en la Argentina: no hay de producción nacional

Comprar un auto 0km en la Argentina obliga a comparar una oferta cada vez más amplia, en la que conviven modelos tradicionales con nuevas alternativas importadas. En noviembre, el segmento de entrada reúne vehículos a nafta, eléctricos e híbridos, con precios de lista que se expresan tanto en pesos como en dólares.

El JMEV Easy 3 continúa encabezando el listado con un valor de US$16.900, equivalente a $25.147.200 al tipo de cambio tomado como referencia. Detrás aparecen el Hyundai HB20, a $28.500.000, y el Renault Kwid, a $28.580.000. Entre el segundo y el tercero hay una diferencia de apenas $80.000, una muestra de lo ajustada que puede resultar la comparación entre las opciones más económicas.

En el segundo puesto se ubica el Hyundai HB20 a $28.500.000

La búsqueda de precios cobra relevancia en un mercado que volvió a retroceder. En octubre se patentaron 45.965 vehículos, un 12% menos que en el mismo mes de 2025 y un 8,4% por debajo de septiembre, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Con ese resultado, los primeros diez meses de 2026 acumularon 481.852 unidades, una caída interanual del 12,8%.

La mayor variedad de modelos disponibles también se refleja en su procedencia. En octubre, el 68% de los vehículos patentados fueron importados y el 32% restante, de producción nacional. Esa presencia del producto extranjero se extiende al segmento de entrada, ya que todos los integrantes de este listado se fabrican fuera de la Argentina.

En el tercer puesto se encuentra el Renault Kwid a $28.580.000

Los 10 autos 0km más baratos de noviembre

Para elaborar el ranking se toma el precio de lista de la versión más económica de cada modelo. No se contemplan bonificaciones de las terminales o concesionarios, promociones ni condiciones especiales de financiación, que pueden modificar el importe que finalmente paga el comprador.

En los vehículos con valores expresados en dólares, la conversión a pesos permite compararlos con el resto de la oferta. Para los importes que figuran a continuación se mantuvo como referencia una cotización de $1515 por dólar informada por el Banco Nación.

JMEV Easy 3: US$16.900 ($25.603.500)

US$16.900 ($25.603.500) Hyundai HB20: $28.500.000

$28.500.000 Renault Kwid: $28.580.000

$28.580.000 Volkswagen Polo Robust: $30.373.650

$30.373.650 Fiat Mobi: $30.440.000

$30.440.000 JAC S2 MT Intelligent: US$20.900 ($31.663.500)

US$20.900 ($31.663.500) MG3 ICE: US$20.900 ($31.663.500)

US$20.900 ($31.663.500) Kaiyi X3: US$22.000 ($33.330.000)

US$22.000 ($33.330.000) Chevrolet Onix: $33.607.900

$33.607.900 Suzuki Swift Hybrid: US$22.400 ($33.936.000)

El último modelo en ingresar al listado es el Suzuki Swift Hybrid

El listado reúne propuestas de distinto tamaño y motorización. El Easy 3 es una alternativa completamente eléctrica, mientras que el Swift Hybrid incorpora un sistema híbrido ligero. Por eso, aunque el precio permite establecer un primer orden, la comparación también requiere considerar el uso previsto y las características de cada vehículo.

Otro factor que influye en las posiciones es la moneda en la que se publica cada valor. Cinco de los diez modelos tienen precios de lista en dólares. En esos casos, una variación del tipo de cambio modifica su equivalente en pesos aun cuando el importador mantenga el mismo importe en moneda estadounidense.

Otros modelos entre las opciones más accesibles

Por encima de los diez primeros aparecen otros cuatro modelos que también compiten por los compradores que buscan ingresar al mercado de los 0km:

Citroën C3: $34.180.000

$34.180.000 Fiat Argo: $36.010.000

$36.010.000 Chevrolet Spin: $37.459.900

$37.459.900 Peugeot 208: $37.490.000

$37.490.000 Fiat Cronos: $37.790.000

La opción más cercana a ingresar al listado es el Citroën C3

Dentro de este grupo, el Peugeot 208 y el Fiat Cronos son de fabricación nacional. Ambos, además, conservan un lugar entre los autos de mayor volumen del mercado, ya que en octubre registraron 1155 y 1799 patentamientos, respectivamente.

Para quien está por comprar, el precio de lista funciona como punto de partida. La disponibilidad de la versión de entrada, las bonificaciones y los gastos de patentamiento pueden modificar el presupuesto final. Por eso, al comparar propuestas, conviene solicitar el importe total necesario para retirar el auto y verificar qué conceptos incluye cada cotización.