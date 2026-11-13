Una nueva automotriz china adelanta los tres SUV que llegarán a la Argentina: cómo son y qué ofrece cada uno

Wuhu es una ciudad al este de China, a 340 kilómetros de Shangai y con 3,8 millones de habitantes. Tiene uno de los mayores puertos comerciales porque atraviesa el río Yangtsé, el más grande del continente asiático y el tercero más largo del mundo, con 6300 kilómetros de extensión.

La ciudad hospeda, además, la planta principal de Chery, la mayor exportadora de autos chinos en todo el mundo. Se trata de una fábrica de más de 800.000 metros cuadrados, 600 robots y una producción de un auto por minuto.

Está abierta las 24 horas del día durante todo el año y su eficiencia responde a la automatización: las pocas personas que trabajan dentro se encargan, en gran medida, del control de calidad o tareas de detalle. Los robots, por su lado, se encargan de la fabricación, el ensamblado y la pintura.

Chery tiene en el mundo varias marcas con ofertas diversas para jóvenes, familias, exploradores y aquellos que buscan lujo. Dos de ellas, Omoda y Jaecoo, llegarán a la Argentina de forma conjunta para competir en los segmentos C y D de los SUV con filial local, a diferencia de la marca principal.

¿Por qué los compradores argentinos las van a elegir entre tanta oferta? Es la pregunta que le hacen los medios a los directivos de la empresa. Responden que, según entienden, su mix entre confort, tecnología, precio y sistema súper híbrido es tentador.

Entre febrero y marzo de 2027, llegarán tres modelos de Omoda y Jaecoo: el Omoda E5 (totalmente eléctrico), el Omoda 5 y el Omoda 7 (los dos últimos, súper híbridos enchufables y no enchufables).

Luego desembarcarán los Omoda 4 y Jaecoo 5 y 7. Las dos marcas son de las más vendidas en Europa y el Sudeste Asiático. Solo en septiembre, Jaecoo (ofrece offroads con altas prestaciones tecnológicas) se ubicó en el puesto número uno de patentamientos en el Reino Unido.

En el mercado global, las cifras son impactantes si se tiene en cuenta que las dos marcas se lanzaron hace tres años. Entre enero y septiembre de este 2026, Omoda y Jaecoo vendieron casi 600.000 autos.

La Jaecoo 7, un offroad que lideró los patentamientos en Reino Unido en septiembre (Foto: gentileza Carlos Freddy Pereyra) FREDDYCAM

La apuesta de la automotriz en la Argentina es a largo plazo. Por eso se instala con una subsidiaria local (uno de los pocos países donde hay una) y prevé una red de concesionarios para vender autos en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza. Con autoridades confirmadas (Nicolás Bril como Marketing Manager y Martín Fox como Product Manager) prevén, según fuentes de la empresa, cerrar 2027 con entre 8000 y 10.000 patentamientos en el país.

Omoda E5

Este es totalmente eléctrico, tiene una autonomía de 505 kilómetros, una batería de 58,9 kw y una carga rápida declarada en 26 minutos de casi el 80%, 208 CV de potencia y un torque de 288Nm.

Cuenta con 1,8 metros de ancho y 1,5m de alto y 4,6m de largo. La distancia entre ejes es de 2600 mm y el baúl es de 442 litros. Equipa llantas de 17″, sistema Keyless, cargador inductivo para celulares, tapizados de cuero, climatizador bizona y salida en las plazas traseras y butacas eléctricas con tapizado de cuero.

Las pantallas (las joyas de los autos chinos), también presentes. El Omoda E5 equipa un tablero digital de 8,8 pulgadas y la pantalla central de 15,6 pulgadas. El sistema de audio es Sony Hi Fi.

La seguridad es otro punto a destacar. El Omoda E5 tiene: airbags frontales, central, laterales y de cortina, además del “Pack ADAS” de asistencias a la conducción con, por ejemplo, control crucero adaptativo (ACC), cámara 360°, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, etc.

El Omoda 5 en la planta de Chery, en Wuhu (foto gentileza Carlos "Freddy" Pereyra) FREDDYCAM

Omoda 5

El Omoda 5 incorpora el Sistema Súper Híbrido (SHS) que le da una potencia combinada de 224CV, una autonomía declarada superior a los 1000 kilómetros y una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos.

Las dimensiones son casi idénticas al eléctrico, con la distinción de llantas de rodado 18. La seguridad tiene el mismo sistema de airbags y de autodrive que su par eléctrico y la misma tecnología y confort en su interior. Ambos contarán con garantía general de 7 años o 200.000 kilómetros.

De izquierda a derecha, el Omoda 7, Omoda 5 y Omoda 4 (foto:gentileza Carlos "Freddy" Pereyra) FREDDYCAM

Omoda 7

El Omoda 7 Luxury SHS es la más grande de la línea y agrega confort y tecnología. Es un híbrido encufable, con 275 CV de potencia combinada. Eso lo logra con un motor 1.5 turbo de 140 HP y uno eléctrico de 201 HP. Tiene un consumo inferior al Omoda 5 (que es de 5,1 litros cada 100 kilómetros) con 4,9 litros cada 100 kilómetros y acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos.

Tiene un baúl de 590 litros (el más grande de los tres), mientras que el largo y el ancho son casi iguales a los otros modelos. La diferencia está en distancia entre ejes, que es de 2720 mm. Añade cámara de 540 grados, y al igual que el resto tiene sensores de estacionamiento delanteros y traseros, butacas climatizadas tapizadas en cuero, techo solar panorámico y portón trasero eléctrico. El Omoda 7 agrega vidrios acústicos.

El Omoda 7, uno de los modelos súper híbridos que llegarán a la Argentina (foto: gentileza Carlos "Freddy" Pereyra) FREDDYCAM

Omoda 4

La versión híbrida equipa un motor turbo 1.5L que, junto con el propulsor eléctrico, declara una potencia combinada de 224 CV. Tiene una autonomía declarada de 900 kilómetros y consumos de 5,2 litros cada 100 kilómetros.

Cuenta con los mismos sistemas de seguridad y confort que los demás Omoda y ofrece, además, una pantalla vertical de 13,8 pulgadas que se integra con el diseño interior.

El Omoda 4 versión eléctrica, durante un test drive en Wuhu, China (Foto: gentileza Carlos "Freddy" Pereyra FREDDYCAM

El Omoda 4 en su versión Súper Híbrida (foto: gentileza Carlos "Freddy" Pereyra) FREDDYCAM