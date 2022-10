Coldplay Argentina: la impresionante colección de autos de uno de los miembros de la banda

escuchar

Coldplay está en la Argentina y se prepara para hacer historia. La marca que hasta el momento tiene Roger Waters con la insignia de “The Wall” la superará la banda británica luego de que se presenten 10 veces en el estadio Monumental. Las fechas 25, 26, 28 y 29 de octubre así como el 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre se teñirán de muchos colores porque los liderados por Christian Martin tocarán sus nuevos y grandes éxitos en una jornada a pura música. Sin embargo, esto no es lo más llamativo que involucra a los artistas. Y es que Guy Berryman, el bajista de la popular agrupación, tiene una impresionante colección de autos que lo espera a su regreso.

Con tantos años en el mundo de la música, miles de discos vendidos, millones de reproducciones en las plataformas y contratos multimillonarios no podía -parte de- su fortuna no terminar en un concesionario. Su favorito está a la vista: la marca Porsche predomina en el garage privado del músico. Pero así también aparecen otras perlitas y modelos que llaman poderosamente la atención. Clásicos, deportivos, mucho lujo y algunas rarezas.

Porsche 914/6

Una de las cosas que pocos saben de Berryman es que, además de tener una impresionante colección de vehículos, es también un restaurador de autos clásicos. No por nada su favorito es el Porsche 914/6 que perteneció a Clay Grady, quien supo ser preparador de la marca.

Se lo compró a Clay Grady y lo restauró hasta dejarlo igual que el original - Foto ilustrativa Grzegorz Czapski - Shutterstock

Este en particular fue restaurado por el bajista cuya premisa siempre es “devolverlos a su condición original para que queden como salieron de fábrica”, según el mismo declaró en entrevistas anteriores. “Trato de replicar materiales, acabados y colores en todo tipo de piezas, incluso en las que menos se ven”, cerró. Meticuloso y cuidadoso, tal como lo es en el escenario.

Porsche 911S versión 1967

The Road Rad Magazine es una revista dedicada a las novedades y el diseño automotor y su cofundador es el mismísimo Berryman. En ella se ven no solo diseños y noticias del futuro, sino homenajes a grandes clásicos. Y uno de ellos al que parecen no pasarles los años es al Porsche 911S que con su motor 2.0 de seis cilindros y caja manual se convierte en una joya codiciada de la colección del bajista.

Otro vehículo que el bajista restauró luego de comprarlo a un histórico trabajador de la marca - Foto ilustrativa Darren Brode - Shutterstock

Porsche 911 versión 1968

Otro que también supo pertenecer al mencionado Clay Grady está en el garage del artista. Al igual que hizo con el 914/6, el 911 de 1968 fue restaurado por él mismo y otra vez, en una entrevista, se encargó de destacar lo mucho que disfruta desmontar y montar vehículos clásicos.

El vehículo fue restaurado por él mismo - Foto ilustrativa Grzegorz Czapski - Shutterstock

Porsche 356 Zagato

La historia de cómo este vehículo llegó a sus manos tiene condimentos que solo a los fanáticos de la música les va a sacar una gran sonrisa. Berryman es íntimo amigo de Magne Furuholmen, tecladista del trío noruego A-Ha y juntos decidieron emprender un viaje por los paisajes más soñados de Europa. Ambos músicos viajaron a Milán, Italia y recogieron al Zagato por la sede de la marca. De allí, viajaron hasta Chamonix-Mont-Blanc, en Francia y cruzaron los Alpes franceses hasta llegar a Niza.

En la foto, un Carrera Speedster convertible; uno de los vehículos que el bajista tiene guardado y del cual sale una anécdota imperdible Ayman alakhras - Shutterstock

Lejos de ser un viaje de ensueño, el clima no acompañó y las tormentas eléctricas, lluvias y otras inclemencias climáticas hicieron de la travesía una gran anécdota. Los problemas fueron varios y cada noche que se detuvieron en un hotel, tuvieron que sacar agua de adentro del Porsche. Todo un viaje para que hoy sea uno de sus autos favoritos.

Citroën SM

Uno de los pocos que cortan con la hegemonía de Porsche. El SM se comercializó entre 1970 y 1975 y uno de los más codiciados es aquel que está pintado en color azul. Con casi cinco metros de largo, es un auto particularmente grande y su motor V6 de 180CV de potencia lo hicieron, en aquel entonces, un vehículo para unos pocos.

El Citroën SM es otro de los vehículos que Berryman tiene en su garage Stellantis

Lancia Flaminia

El Lancia Flaminia fue diseñado por Pininfarina y Zagato y comercializado entre 1957 y 1970. El fabricante italiano que opera bajo el ala del grupo Fiat produjo este vehículo durante varios años y con distintas verisiones: existieron tres V6 que variaron entre un diseño dos puertas o que se les cambió el carburador, se hizo uno especial para uso policial, una berlina, otro coupé y varios deportivos. Una joya, de color azul, que tiene el artista en su propiedad.

Se produjo entre 1957 y 1970 y pasó a la historia por ser uno de los vehículos más destacados de la industria automotriz FernandoV - Shutterstock

Alpine A220

Así como hay lugar para los clásicos, hay para los de carreras. El Alpine A220 es una rareza: solo se hicieron cinco unidades y fueron utilizadas para competir en las 24 horas de Le Mans entre 1968 y 1969. Tenían un motor V8 de tres litros que llegaba a 290CV de potencia con caja manual de cinco velocidades. No fue, sin embargo, un vehículo de grandes conquistas pero sí pasó a la historia de la competición y del automovilismo.

Alpine A220, el único auto de carreras que el bajista de Coldplay tiene en su garage privado

Bugatti Veyron

Superdeportivo, veloz, exclusivo y caro. Quizás esas sean las palabras que mejor describan al vehículo del grupo Volkswagen que se produjo en Francia entre 2005 y 2015 y del cual solo se hicieron 450 unidades. El Bugatti Veyron quizás sea el más rápido que el bajista de Coldplay tenga en su garage: acelera de 0 a 100km/h en 2.5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 431km/h en su versión Super Sport y 407km/h para la básica.

El Bugatti Veyron es un vehículo muy codiciado en el universo de los superdeportivos Christoff - Shutterstock

