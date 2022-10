No solo tiene un Porsche: la impresionante colección de autos de L-Gante

La carrera de L-Gante crece y parece que no tiene techo. Desde que Cristina Kirchner lo nombró como ejemplo en un acto de gobierno, su presencia mediática nunca cesó. Sin embargo, para ese entonces ya había roto varios records de visualizaciones y en la escena musical era un prometedor emergente que ya daba de que hablar.

Su carrera fue en alza y al mismo tiempo que su presencia en el mundo de la música se acentuó, también lo hizo su exposición mediática. Hace apenas unos días protagonizó un nuevo escándalo: la Policía lo detuvo por manejar un Porsche a altas velocidades y destapó la olla de una colección que tímidamente mostraba en redes. Y es que Elián Ángel Valenzuela no solo tiene grandes canciones sino que también posee lujosos y grandes autos. No obstante, vale aclarar que se trata de una lista “no oficial” ya que, en algunos casos, no hay evidencia empírica de que los vehículos estén a nombre del cantante.

Audi R8

Primero lo primero. Este auto, así como un Volkswagen Vento, sí pertenecen al garage privado del músico y él mismo se ha encargado de mostrarse manejándolo y fotografiarse junto al vehículo. Cuesta cerca de US$414.500 y es, para el público argentino, una verdadera joya.

L-Gante a bordo de uno de sus imponentes vehículos

Toyota SW4

L-Gante tiene un gusto por los autos grandes e incluso se divierte con chistes al respecto. En su momento y a través de sus redes, contó que había comprado dos SW4 prácticamente al mismo tiempo y evidenció, número de patente mediante, que se trataba de dos modelos que salieron del concesionario casi de la mano. En otro de los videos que compartió, remató su compra con un chiste: “¿Qué es? ¿La de Pablo Escobar? No, del L-Gante, pa”.

L-Gante a bordo de uno de su 4X4

Porsche y Mercedes-Benz

Del Porsche se sabe porque fue a bordo de este modelo que la Policía lo interceptó. Conducía a alta velocidad por la General Paz tras haber asistido al concierto de Daddy Yankee en el estadio de Vélez Sarsfield cuando ocurrió. En lo que respecta al Mercedes, existe una foto suya sentado tras el volante de lo que, se presume, es un Clase E.

A juzgar por el interior, se trataría de un Mercedes-Benz Clase E Fuente: Instagram

Una Hummer y un Lamborghini

Acá empieza la especulación de sus seguidores acompañada de la intriga generada por él mismo en sus redes sociales. Hay dos fotos que llaman la atención y en las que no termina del todo claro si son vehículos propios, los usó para algún videoclip o simplemente fueron el escenario de una foto para Instagram. La primera es una Hummer la cual posó con las luces encendidas y con el músico sentado en su techo.

Con su representante, L-Gante posó con un lujoso Lamborghini Instagram: @lgante_keloke

La otra es a bordo de un Lamborghini con el que hay más dudas que certezas. Para empezar a hablar, el vehículo tiene un sticker pegado en el vidrio delantero que reza “Cumbia 420″, el género que pregona L-Gante; además, tanto él como su representante están sentados dentro del auto para la foto. Sin embargo, un comentario de un seguidor cambió todo. “Te va a venir a buscar la AFIP”, bromeó. “El sueño del pibe”, respondió el cantante. ¿Será suyo el lujoso Lamborghini blanco?

Una Hummer, otra de las joyas que el músico tendría en su garage Instagram: @lgante_keloke

BMW

Blanco y sin patente. Así luce el modelo BMW con el que L-Gante se sacó una foto hace apenas un mes. Nuevamente no se sabe si pertenece a su colección privada dado que, a excepción de esa postal, no hay más material donde se lo vea al músico manejar ese auto.

El BMW blanco que sería de L-Gante Instagram: @lgante_keloke

