Comienza una nueva edición de una histórica carrera de autos clásicos en la Argentina

El miércoles último, el Automóvil Club Argentino (ACA) presentó oficialmente la 23° edición del Gran Premio Argentino Histórico (GPAH), la competencia de regularidad más importante del país, que este año volverá a recorrer rutas de la Argentina con una caravana de vehículos clásicos e históricos.

Durante la presentación, la organización confirmó el recorrido que tendrá la competencia desde el 18 al 25 de septiembre, que partirá desde la Ciudad de Buenos Aires y atravesará las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Catamarca y San Juan, para luego finalizar nuevamente en Córdoba. Las etapas serán las siguientes:

Ciudad de Buenos Aires – Luján.

Luján – Alta Gracia.

Alta Gracia – Catamarca.

Catamarca – San Juan.

San Juan – Córdoba.

El ACA presentó el XXIII Gran Premio Argentino Histórico

Como es habitual, la largada ceremonial se realizará desde la sede central del ACA. Antes del inicio de la competencia, los vehículos permanecerán exhibidos en el parque cerrado ubicado sobre Mariscal Castilla, entre las avenidas Del Libertador y Figueroa Alcorta, donde el público podrá recorrer la muestra y observar de cerca los automóviles participantes.

El lanzamiento se realizó en la sede central del automóvil club y estuvo encabezado por el vicepresidente segundo de la institución y presidente del comité organizador, Jorge Revello.

Del acto también participaron el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; el presidente de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del ACA, Eduardo Baca; el ministro de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, Guido Romero; el intendente de Luján, Leonardo Boto; la legisladora porteña Sandra Rey; representantes de empresas auspiciantes y autoridades de Cáritas Argentina.

Guido Romero, ministro de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan; Alberto Natella, ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia de Catamarca; Leonardo Boto, intendente de Luján; Raúl Jalil, gobernador de Catamarca; Jorge Revello, vicepresidente segundo del Automóvil Club Argentino (ACA); Mariano Sancho, director general del ACA; y Matías Lacoste, director Comercial Corporativo y Alianzas de La Caja

Uno de los anuncios de esta edición fue la continuidad de la categoría Contemporáneos, destinada a vehículos nafteros fabricados desde 1985 en adelante, una incorporación que amplía el universo de participantes y permite combinar modelos históricos con autos de producción más reciente.

Durante la presentación, Revello destacó el respaldo que recibe la competencia en cada edición. “Queremos disfrutar, como lo hemos hecho cada año, de este Gran Premio que cuenta con un gran apoyo en todo el país”, remarcó.

Por su parte, Baca hizo énfasis en la continuidad del evento y el valor histórico de los vehículos que participan. “La historia del automovilismo se refleja en cada uno de los autos, aunque también se reivindica el futuro con la incorporación de nuevas categorías. Este Gran Premio no mira solo para atrás, sino que mira hacia adelante”, sostuvo.

El año pasado la largada tomó lugar en la sede central del ACA Gentileza de Manuel Ignacio Herrera Vacaflor

Desde San Juan, Romero destacó la importancia de recibir la competencia. “Es un honor ser parte de este evento. San Juan es una provincia muy vinculada al automovilismo y el deporte forma parte de una política de Estado”, aseguró. En tanto, el intendente de Luján, Leonardo Boto, confirmó que la largada deportiva se realizará frente a la Basílica Nacional y expresó el compromiso del municipio para acompañar la organización del evento.

El carácter solidario de la histórica iniciativa

Además del aspecto deportivo, el Gran Premio Argentino Histórico mantiene su tradicional carácter solidario mediante la colaboración con Cáritas Argentina. En cada etapa se recolectarán alimentos no perecederos que luego serán distribuidos por la organización benéfica.

La prueba también forma parte del campeonato CODASUR de regularidad histórica y moviliza alrededor de 500 personas entre pilotos, navegantes, equipos de asistencia, prensa y autoridades.

Según el ACA, ese movimiento genera un impacto económico en cada una de las ciudades anfitrionas, especialmente por la ocupación hotelera y el consumo vinculado al turismo.

¿Cómo inscribirse? La organización informó que ya se encuentra habilitada la preinscripción para participar del XXIII Gran Premio Argentino Histórico a través del sitio oficial del evento. El registro permanecerá abierto hasta el 7 de agosto a las 17 horas.