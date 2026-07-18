Cómo detectar si el auto tiene encendido el control de velocidad crucero

El tablero del auto está lleno de testigos que indican su estado. Desde el famoso “Check Engine”, que advierte el mal funcionamiento del motor, hasta el símbolo de batería, que indica que el voltaje del sistema de carga está por debajo de niveles normales.

Sin embargo, uno de los testimonios poco conocidos es el que tiene forma de reloj; aunque no representa una falla grave, se le debe prestar atención, sobre todo a conducir por carretera.

¿Qué significa el testigo del reloj?

¿Te ha pasado esto? Vas conduciendo y de repente volteas a ver el tablero de tu auto, en seguida notas un testigo encendido con forma de reloj. Ello quiere decir que el control de velocidad crucero está activo.

El testigo encendido con forma de reloj quiere decir que el control de velocidad crucero está activo Shutterstock - Shutterstock

De acuerdo con Volkswagen, dicho sistema funciona como un asistente de manejo que permite seleccionar y mantener una velocidad constante, así como acelerar o desacelerar automáticamente, dependiendo del vehículo.

Y según explica el fabricante, es ideal activarlo al conducir por periodos largos en autopistas o carreteras con curvas abiertas y poco tráfico.

Otras ventajas del control de velocidad crucero son:

Ahorro de combustible: al mantener una velocidad constante, el conductor evita aceleraciones innecesarias, lo que se traduce en un ahorro de combustible. Además, reduce las emisiones nocivas para el medio ambiente.

al mantener una velocidad constante, el conductor evita aceleraciones innecesarias, lo que se traduce en un ahorro de combustible. Además, reduce las emisiones nocivas para el medio ambiente. Viajes mas cómodos: durante un viaje largo, permite conducir de manera relajada y por eso los trayectos se vuelven ligeros.

Los automóviles modernos incluyen un sistema similar, sólo que se denomina control de velocidad crucero adaptativo. ¿Cómo funciona? Sus sensores detectan autos y objetos alrededor para ajustar la velocidad en automático.

Así de sencillo, el vehículo conserva una distancia segura y disminuye el riesgo de accidentes.

¿Cómo activar el control de velocidad crucero?

Si planeas realizar un viaje largo y buscas comodidad al conducir tu auto, te recomendamos usar el control de velocidad crucero, activándolo con los siguientes pasos:

Enciende el sistema, que generalmente se encuentra en el volante con el nombre “CRUISE” o el símbolo del reloj.

Acelera y fija la velocidad de tu preferencia, oprimiendo el botón “SET”.

Puedes subir y bajar la velocidad presionando los íconos “+” o “-“.

Para desactivar el sistema, pisa directamente el freno o presiona el botón “CANCEL”.

Si lo cancelaste y quieres regresar a la velocidad que ya tenías, vuelve a oprimir el botón “RES”.

No lo actives cuando hay mucho tráfico, en curvas cerradas, ante condiciones meteorológicas adversas (lluvia, niebla o nieve), en pendientes pronunciadas y caminos en mal estado. En dichos escenarios, lo mejor es mantener el control del auto para reaccionar rápidamente.

Se recomienda usar el control de velocidad crucero en viajes largos

El control de velocidad crucero puede ser tu aliado a la hora de conducir en carreteras. Sin embargo, es clave saber cuando usarlo; de lo contrario, podrías poner en riesgo tu vida y la de otros conductores.