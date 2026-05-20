Llega a la Argentina un nuevo auto de lujo con mucha potencia importado desde Alemania

Mercedes-Benz amplió su oferta deportiva en la Argentina con el lanzamiento del nuevo Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabrio, un descapotable que ya se encuentra disponible para pedidos a fábrica a través de Prestige Auto, el representante de la marca alemana en el país.

Se trata de un modelo que combina el formato cabriolet con el enfoque deportivo característico de AMG, la división de alto rendimiento de Mercedes-Benz. La propuesta apunta a quienes buscan prestaciones elevadas, pero también un vehículo pensado para el uso cotidiano y los viajes a cielo abierto.

En materia de diseño, el CLE 53 4MATIC+ Cabrio adopta varios rasgos específicos de AMG que lo diferencian de otras variantes de la gama. Entre los detalles más destacados aparecen los pasarruedas ensanchados, la clásica parrilla AMG con forma de “A” y un paragolpes delantero con grandes entradas de aire que optimizan el flujo aerodinámico.

Incorpora llantas AMG de 20 pulgadas Mercedes-Benz AG – Communicati - MediaPortal Mercedes-Benz AG

El modelo incorpora de serie para la Argentina el paquete AMG Night Exterior, el paquete exterior de fibra de carbono AMG II y llantas AMG de 20 pulgadas con diseño de radios en Y. A eso se suman los faros Digital Light, que cuentan con una firma lumínica específica y detalles azules que refuerzan la estética deportiva del vehículo.

Puertas adentro, el habitáculo mantiene el enfoque deportivo, aunque sin resignar confort. El interior incluye volante AMG Performance tapizado en napa, asientos deportivos AMG y detalles exclusivos de la división deportiva alemana.

El motor motor es un 3.0 litros y seis cilindros en línea con tecnología MHEV Mercedes-Benz AG – Communicati - MediaPortal Mercedes-Benz AG

Además, equipa una pantalla digital de 12,3 pulgadas para el instrumental y otra central de 11,9 pulgadas orientada hacia el conductor. Esta última puede modificar eléctricamente su inclinación entre 15 y 40 grados para evitar reflejos cuando se conduce con la capota abierta.

En cuanto a tecnología, el CLE 53 Cabrio incorpora el sistema multimedia MBUX con navegación y realidad aumentada, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, head-up display, cámara de 360° y sistema de sonido Burmester 3D. También suma iluminación ambiental, carga inalámbrica para celulares y climatización automática Thermatic.

La central multimedia es de 12,3 pulgadas Mercedes-Benz AG – Communicati - MediaPortal Mercedes-Benz AG

Uno de los elementos más distintivos del modelo es el sistema Airscarf, que proyecta aire caliente sobre cuello y hombros de los ocupantes delanteros para mejorar el confort con el techo abierto. A eso se suma el Aircap, un deflector de viento eléctrico pensado para reducir turbulencias dentro del habitáculo.

Bajo el capot monta un motor naftero de seis cilindros en línea de 3.0 litros con tecnología mild-hybrid (MHEV), capaz de entregar 449 CV y 560 Nm de torque. El conjunto se asocia a una transmisión AMG SPEEDSHIFT TCT 9G y al sistema de tracción integral AMG Performance 4MATIC+ con reparto variable de torque.

El modelo acelera de 0 a 100 km/h en 4,4 segundos Mercedes-Benz AG – Communicati - MediaPortal Mercedes-Benz AG

Según informó la marca, acelera de 0 a 100 km/h en 4,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h. Además, incorpora dirección en el eje trasero, suspensión AMG Ride Control con amortiguación adaptativa y distintos programas de conducción, entre ellos Sport, Sport+ y Race.

En seguridad, el equipamiento incluye 11 airbags, sistema Pre-Safe, asistente activo de dirección, control de distancia, detector activo de cambio de carril y protección antivuelco.

El nuevo Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabrio tiene un precio sugerido de US$179.700.