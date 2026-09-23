Cómo es el SUV híbrido más barato del país que en septiembre se vende con descuento

Con el correr del último año, comenzó a llegar al país una gran cantidad de marcas chinas y una de ellas es MG, una firma que nació en Inglaterra en 1924 como Morris Garages y que terminó en manos del grupo chino SAIC Motor, uno de los principales fabricantes de automóviles de ese país y del mundo.

Esta automotriz llegó a la Argentina hace un año, de la mano del grupo Eximar (representa a Volvo, Jaguar y Land Rover), principalmente con dos modelos: un hatchback llamado MG 3, que se comercializa tanto con motorización naftera como híbrida, y su otro modelo estrella, el MG ZS, un SUV compacto del segmento B que ostenta el título de SUV híbrido más barato del país.

Para comprender qué ofrece el SUV híbrido más accesible, LA NACION probó durante una semana el ZS en su versión Comfort y el resultado fue positivo. En líneas generales, se destaca por su bajo consumo de combustible, un nivel de tecnología acorde al precio (que durante este mes cuenta con una promoción por el aniversario de la firma) y su confort de marcha. Antes del análisis, a continuación las medidas:

Largo: 4,43 m

4,43 m Ancho: 1,818

1,818 Alto: 1,635 m

1,635 m Distancia entre ejes: 2,61 m

2,61 m Despeje: 211 mm

211 mm Capacidad del baúl: 443 L

443 L Capacidad del tanque: 41 L

41 L Peso bruto vehicular: 1420 kg

1420 kg Neumáticos: 215/50 R18

El conjunto mecánico entrega una potencia combinada de 191 CV

Diseño y equipamiento

Lo primero que suele entrar por los ojos al observar un auto es, sin lugar a dudas, su diseño. Este modelo, en particular, no busca destacarse por ello, sino que presenta un diseño moderno y sobrio, con una silueta de volúmenes bien marcados y proporcionados. En el frente, la parrilla se destaca por un juego de escamas plateadas que le aporta personalidad, mientras que las ópticas le suman un toque de agresividad. Ahora bien, la parte trasera es más conservadora y cuenta con luces que se integran en el portón.

Las butacas son amplias y cómodas

Luego, a la hora de subirse al auto, resulta cómodo el botón para abrir y cerrar el vehículo, aunque durante la prueba en algunas ocasiones hubo que presionarlo dos veces para que realizara la acción. Lo mismo ocurre con el botón de encendido, que permite prácticamente no tener que tocar la llave física.

La posición de manejo es cómoda y el volante cuenta con una silueta más bien cuadrada que resulta fácil de manipular, junto con los botones físicos con los que cuenta.

El tablero es de 7 pulgadas

El tablero de 7 pulgadas ofrece información justa y fácil de ubicar, salvo por el aviso de las velocidades máximas permitidas, que además incorpora una alerta cuando se supera la indicada (aunque se puede desactivar).

Durante la prueba, este sistema no siempre logró leer correctamente las señales de velocidad. Por su parte, la central multimedia es de 10,25 pulgadas, compatible solo con cable a Android Auto y Apple CarPlay.

La central multimedia es de 10,25 pulgadas

Motorización, seguridad y precio

Debajo del capot se encuentra uno de los principales atributos del modelo, con un sistema híbrido que combina un motor naftero de 1.5 litros y cuatro cilindros con otro motor eléctrico. El primero entrega 100 CV, mientras que el segundo desarrolla 134 CV, para alcanzar una potencia combinada de 191 CV y un torque máximo de 250 Nm aportado por el motor eléctrico.

La transmisión es automática de tres relaciones y la tracción, delantera. El sistema se completa con una batería de 1,83 kWh, que recupera energía durante la marcha mediante la regeneración y el frenado. Al tratarse de un híbrido convencional, no necesita conectarse a la red eléctrica para recargarla. El consumo de combustible, producto de este conjunto mecánico, arrojó unos resultados en ciclo mixto de 5,1 litros de combustible cada 100 kilómetros recorridos.

En los asientos traseros, el piso es plano, una característica habitual en este tipo de motorizaciones

En determinadas condiciones de circulación, el sistema puede utilizar el motor eléctrico como fuente de propulsión, mientras que el motor naftero interviene cuando se requiere una mayor demanda de potencia. De esta manera, ambos motores trabajan de manera coordinada para mover al SUV y, al mismo tiempo, recuperar energía para la batería.

La respuesta del conjunto es uno de sus puntos destacados: acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos y alcanza una velocidad máxima declarada de 170 km/h, según la ficha técnica.

El modelo no trae un neumático de auxilio

En materia de seguridad, la versión Comfort cuenta con una dotación de seis airbags, ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, asistencia de arranque en pendiente, control de descenso, freno de estacionamiento eléctrico, monitoreo de presión de neumáticos y anclajes Isofix.

También incorpora el paquete de asistencias a la conducción MG Pilot, que reúne funciones como frenado autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo, advertencia de colisión frontal, mantenimiento de carril, alerta de cambio de carril, información de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero y asistencia de velocidad.

Su precio promocional para septiembre, por el aniversario de la marca, es de US$26.500, luego de aplicar una bonificación de US$1000.