Sanción a Icardi: ¿se puede conducir en la Argentina con una licencia italiana?

Mauro Icardi cuestionó la inhabilitación preventiva para conducir que le impuso la provincia de Buenos Aires luego de que Eugenia “la China” Suárez difundiera un video en el que se la observa viajando con gran parte del cuerpo fuera de la ventanilla de un vehículo conducido por el futbolista, quién a su vez tenía la licencia vencida desde mayo de 2019, según informó el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, el rosarino aseguró que tiene una licencia de conducir italiana vigente hasta 2029. Pero la existencia de ese registro, sin embargo, no alcanza por sí sola para determinar si estaba habilitado para manejar en la Argentina, ya que si bien se puede conducir en el país con una licencia italiana, es únicamente bajo determinadas condiciones.

Argentina e Italia tienen un acuerdo de reconocimiento recíproco de licencias de conducir. Para una persona que se encuentra temporalmente en el país, el registro italiano puede ser reconocido siempre que esté vigente, corresponda a la categoría del vehículo y se cumplan las condiciones previstas por la normativa. El reconocimiento para quienes están en tránsito tiene además el límite temporal de hasta un año.

Mauro Icardi respondió a la publicación del Ministerio de Transporte que señalaba que su licencia de conducir había sido inhabilitada X Mauro Icardi

La situación cambia para una persona que fija residencia en la Argentina. En ese caso, el acuerdo entre ambos países contempla el canje de la licencia extranjera por una licencia local. Por eso, no alcanza con que el documento italiano tenga una fecha de vencimiento futura, sino que también importa cuál es la situación de residencia de su titular y bajo qué régimen está conduciendo.

Qué pasa en el caso de Icardi

El problema actual del delantero es que tener una licencia extranjera vigente no deja automáticamente sin efecto una inhabilitación dispuesta en la Argentina.

La Convención de Ginebra permite que un país retire dentro de su territorio el derecho a conducir a una persona que tenga una licencia extranjera reconocida si cometió una infracción que habilita esa sanción según la legislación local. Eso no significa que la Argentina pueda cancelar una licencia expedida por Italia, pero puede impedir que su titular la utilice para conducir dentro de la jurisdicción alcanzada por la medida.

La China Suárez publicó un video en el que se la ve sentada en la ventana de un vehículo que conduce Icardi

La Ley 13.927 de la provincia de Buenos Aires establece que, ante determinadas faltas graves, los jueces administrativos de tránsito pueden suspender preventivamente una licencia. Cuando la persona no posee una licencia vigente, la figura que corresponde es la inhabilitación preventiva para conducir.

Según informó la Provincia, al consultar sus antecedentes encontró vencida su licencia argentina y por eso no suspendió ese documento, sino que lo inhabilitó preventivamente para manejar. En el caso concreto de Icardi, para determinar si su licencia italiana era suficiente antes de la sanción también resulta necesario conocer su condición de residencia y la documentación con la que realizó el canje.