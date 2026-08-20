Cómo funcionan los autos autónomos que “se manejan solos” y fueron habilitados por el Gobierno

Algo que hasta hace algunos años parecía impensado comienza a convertirse en una realidad. En algunas partes del mundo, las personas ya pueden elegir por un taxi o un auto de aplicación que no tiene un conductor al volante, sino que se desplaza de manera totalmente autónoma. Se trata de los conocidos autos autónomos y una de las empresas más reconocidas en el desarrollo de esta tecnología es la estadounidense Waymo.

Esta revolución de los “autos que se manejan solos”, que comenzó a desarrollarse algunos años antes de la pandemia en los Estados Unidos, está cada vez más cerca de llegar, al menos en fase de pruebas, a la Ciudad de Buenos Aires.

En esta línea, el Gobierno porteño tomó una decisión, a través de la Resolución 170/SECT/26, que habilita las pruebas en las calles de vehículos con nivel cuatro de automatización, según la clasificación de la Society of Automotive Engineers (SAE). La fase de prueba no solo incluiría autos autónomos, sino también robots autónomos capaces de transportar paquetes o comida.

Según pudo saber LA NACION, se trata de una prueba piloto que busca establecer un marco legal para que las empresas puedan comenzar a realizar pruebas y, en conjunto con las autoridades, evaluar qué servicios quieren brindar, qué recorridos realizar y otros aspectos vinculados con su implementación.

Según la clasificación de la SAE, el nivel cuatro corresponde a funciones de conducción automatizada capaces de manejar el vehículo bajo condiciones limitadas y previamente establecidas.

Es decir, el sistema puede realizar la conducción y no requiere que la persona esté supervisando permanentemente ni que tome el control cuando la función está activa. Entre los ejemplos que menciona la SAE en su sitio web aparece el “taxi autónomo local”.

Los vehículos de Waymo operan bajo el nivel cuatro de la clasificación SAE Jeff Chiu - AP

No obstante, hay un nivel por encima del que habilita el Gobierno porteño: el nivel cinco, que lleva la automatización un paso más allá. Según la SAE, funciona de manera similar al nivel cuatro, pero con una diferencia fundamental: el sistema puede conducir en cualquier lugar y bajo todas las condiciones, sin las restricciones de operación que caracterizan al nivel anterior.

Cómo funcionan los autos autónomos

Estados Unidos es uno de los principales países a nivel global en los que se presta este tipo de servicio a través de la compañía previamente mencionada, que ya declara más de 20.000.000 de viajes realizados y que además registra un 93% de satisfacción entre los pasajeros.

Según el sitio web de Waymo, sus vehículos autónomos ya operan en Atlanta, Austin, Dallas, Houston, Los Ángeles, Miami, Nashville, Orlando, Phoenix, San Antonio y el área de la Bahía de San Francisco.

Además, tiene previstas nuevas ciudades para expandir su servicio a Baltimore, Boston, Charlotte, Chicago, Detroit, Denver, Las Vegas, Minneapolis, Nueva Orleans y Nueva York, entre otras ciudades de los Estados Unidos. Un punto interesante es que la expansión también contempla a ciudades como Londres y Tokio.

La tecnología de estos autos combina inteligencia artificial, información de GPS, sensores y mapas especialmente desarrollados para cada zona en la que opera. A esto se suma un proceso de entrenamiento realizado tanto en entornos virtuales como con vehículos que recorren las calles reales.

Uno de los elementos centrales son los mapas de alta precisión que se elaboran antes de que los vehículos comiencen a operar en una nueva zona. Estos mapas contienen información detallada del entorno, como la ubicación de los carriles, las señales de tránsito, las señales de detención y los cruces peatonales. El vehículo utiliza esa información como referencia y la combina con los datos que obtiene de sus sensores en tiempo real para determinar dónde se encuentra y cómo debe desplazarse.

A partir de los datos captados por los sensores, el sistema de percepción identifica los diferentes elementos del entorno; de esta manera, puede reconocer peatones, ciclistas, otros vehículos y obstáculos que aparecen en su viaje. La inteligencia artificial procesa esa información para interpretar lo que ocurre a su alrededor y también permite anticipar posibles movimientos de otros usuarios de la vía.