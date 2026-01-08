LA NACION

Cuáles son los 10 autos 0km más baratos en enero de 2026

Hubo modelos que bajaron de precio y otros que se mantuvieron; se reconfiguró el ranking de los más económicos

En 2025 se comercializaron 612.178 vehículos 0km en la Argentina
El año arrancó con un escenario dispar en los precios de los autos más accesibles del mercado local, ya que hubo modelos que aumentaron, otros que mantuvieron el mismo valor que en el mes anterior e incluso uno que registró una baja.

De hecho, el único vehículo de este ranking que redujo su precio fue también el más económico del mercado, ya que el Renault Kwid pasó de costar $26.510.000 en diciembre de 2025 a $25.540.000 en enero de 2026, lo que implicó una baja del 3,7%.

Así, para acceder hoy a un auto 0km en la Argentina durante el primer mes del año se necesitan al menos $25,5 millones.

Renault Kwid
Renault Kwidwww.labausfotografia.com.ar

Este movimiento empujó a que la variación promedio de todo el listado fuera del 0,8%. Con ese contexto, estos son los 10 autos más económicos en enero de 2026:

  • Renault Kwid (naftero): $25.540.000 (-3,7% respecto del mes anterior)
  • Fiat Mobi: $27.070.000 (1,6%)
  • Hyundai HB20: $27.600.000 (3,7%)
  • JMEV Easy 3: US$18.900 (mantuvo su precio)
  • JAC S2: US$19.900 (mantuvo su precio)
  • Fiat Argo: $29.780.000 (mantuvo su precio)
  • Fiat Cronos: $30.960.000 (1,6%)
  • Citroën C3: $31.040.000 (0,8%)
  • Peugeot 208: $31.140.000 (0,8%)
  • Chevrolet Onix: $31.505.900 (3,5%)
Fiat Mobi
Fiat Mobi

Al segundo lugar escaló el Fiat Mobi, que al registrar un ajuste menor que el Hyundai HB20 logró ganarle el puesto en el ranking. El modelo de la firma italiana se ofrece en torno a los $27 millones, mientras que al tercer lugar descendió el Hyundai HB20, un auto que es un éxito en distintos mercados y que llegó a la Argentina hace poco más de un año, y que en enero se comercializa en su versión de entrada de gama por $27,6 millones.

Hyundai HB20
Hyundai HB20

Luego aparecen dos vehículos de origen chino dentro del ranking. Por un lado, el JMEV Easy 3, importado por el Grupo Antelo, un auto 100% eléctrico que ingresó dentro del primer cupo de vehículos electrificados habilitados para entrar al país sin abonar el arancel extrazona del 35%.

JMEV Easy 3
JMEV Easy 3

Y por otro lado, el JAC S2 que se ubicó como el quinto auto más económico del mercado. Se trata de un SUV crossover impulsado por un motor naftero 1.5 litros, una configuración que se desmarca de la tendencia predominante entre las marcas chinas, mayormente asociadas a modelos electrificados (híbridos o eléctricos).

JAC S2
JAC S2
