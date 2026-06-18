Cuánto cambia un auto de calle para poder competir en las carreras más extremas del mundo

Tras imponerse en el Dakar y volver a dominar la categoría Stock en el Desafío Ruta 40 en la Argentina, Defender se convirtió en uno de los protagonistas de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC). Detrás de esos resultados aparece una pregunta que va más allá de la competición, sobre cuánto debe cambiar un vehículo de producción para afrontar algunas de las carreras más exigentes del planeta.

La respuesta está en el Defender Dakar D7X-R, el modelo con el que la marca británica compite en pruebas como el Dakar o el propio Desafío Ruta 40. Durante la fecha argentina del campeonato, LA NACION pudo conocer de cerca el proyecto y conversar con los responsables del equipo para entender qué elementos conserva respecto del vehículo de serie y cuáles debieron modificarse para soportar miles de kilómetros de dunas, piedras, cauces secos y temperaturas extremas.

La plataforma elegida de base fue el Defender OCTA, la versión más extrema de la gama. De ese vehículo conserva componentes clave como la carrocería de aluminio, el motor V8 biturbo de 4,4 litros, la caja automática de ocho velocidades, la caja de transferencia y buena parte del sistema de transmisión.

Defender se convirtió en uno de los protagonistas de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC)

“Si pensamos que hemos tomado un vehículo que, esencialmente, es un auto de producción y lo hemos llevado al rally, comparado con algo construido desde cero para competir en este terreno, es realmente increíble”, explicó Ian James, director general de JLR Motorsport, a este medo durante el la competición disputada en Mendoza y San Juan.

La propia estructura del vehículo refleja esa filosofía. Los cascos utilizados por los Defender de competición salen de la misma planta de Nitra, en Eslovaquia, donde se fabrican las unidades que se comercializan en distintos mercados del mundo. A partir de esa base, los ingenieros desarrollaron una serie de modificaciones destinadas a soportar las exigencias del rally raid.

El Defender Dakar D7X-R utiliza el mismo casco que la versión de calle

Las ruedas son uno de los cambios más visibles. El D7X-R utiliza neumáticos BFGoodrich de 35 pulgadas desarrollados para competición, una configuración que obligó a ampliar las trochas en 120 milímetros, incrementar la altura del vehículo entre 55 y 60 milímetros y rediseñar por completo el sistema de suspensión.

Los amortiguadores empleados en competición tienen dimensiones considerablemente mayores que los del modelo de serie y requieren modificaciones estructurales para poder instalarse. El objetivo es absorber impactos constantes sobre dunas, piedras, cauces secos y terrenos rotos durante etapas que pueden extenderse por cientos de kilómetros.

Al mismo tiempo, el combustible representa otro de los grandes desafíos de ingeniería. Mientras un Defender convencional dispone de un tanque cercano a los 100 litros, el D7X-R incorpora uno de 550 litros. Dependiendo de la etapa se adapta su carga, lo que modifica sustancialmente el peso del vehículo a medida que transcurre la jornada.

Utiliza neumáticos BFGoodrich de 35" desarrollados para competición, una configuración que obligó a ampliar las trochas en 120 milímetros

Según explicaron los responsables técnicos del proyecto, la puesta a punto de la suspensión debe contemplar una variación superior a los 400 kilos entre el inicio y el final de algunas etapas. Mantener un comportamiento equilibrado durante todo ese proceso resulta fundamental para el rendimiento y la seguridad de los pilotos.

La gestión térmica también ocupa un lugar central en el desarrollo. El V8 biturbo utiliza una arquitectura denominada “hot V”, en la que los turbocompresores se ubican entre las bancadas de cilindros. Para garantizar la fiabilidad en competencias donde las temperaturas pueden superar los 45 grados, el D7X-R incorpora un sistema de refrigeración específico destinado a controlar la temperatura del motor, la transmisión y la caja de transferencia.

Etapa 4 del Desafío Ruta 40 YPF 2026, de San Rafael a San Juan (Photo EdoPhoto / DPPI) EdoPhoto - DPPI

La marca trabajó junto con la FIA y ASO, organizadora del Dakar, en la redefinición de la antigua categoría T2, destinada a vehículos derivados de producción. Ese proceso dio origen a la actual categoría Stock, diseñada para acercar el rendimiento de este tipo de vehículos al de los prototipos de las divisiones superiores.

“Era muy importante que pudiéramos mostrar cuán capaces pueden ser estos vehículos y eso implicó colaborar con la FIA para estructurar el reglamento de una manera que nos permitiera exhibir lo impresionantes que son estas máquinas”, señaló James.

Etapa 4 del Desafío Ruta 40 YPF 2026, de San Rafael a San Juan (Photo EdoPhoto / DPPI)

El objetivo era permitir que vehículos modernos pudieran competir con mayores posibilidades y demostrar hasta dónde puede llegar una plataforma de producción. Los resultados comenzaron a reflejar ese avance.

De acuerdo con datos del equipo, los antiguos vehículos T2 podían finalizar un Dakar hasta 20 horas por detrás de los prototipos T1. En la edición más reciente esa diferencia se redujo aproximadamente a la mitad y, durante una etapa del Desafío Ruta 40, uno de los Defender terminó apenas 13 minutos por detrás del T1 más rápido.

La plataforma elegida de base fue el Defender OCTA, la versión más extrema de la gama

“Es fantástico ver a los autos mezclados con los T1. Demuestra lo capaces que son y creo que hace las carreras mucho más interesantes”, agregó el director general de JLR Motorsport.

El desempeño deportivo acompañó esa evolución técnica. Defender ganó la categoría Stock en el Dakar y repitió actuaciones destacadas en las fechas posteriores del Mundial de Rally Raid. En el Desafío Ruta 40, los tres vehículos de la estructura llegaron a la meta. Stéphane Peterhansel y Mika Metge se quedaron con la victoria de la categoría con un tiempo acumulado de 18h 11m 12s, seguidos por Rokas Baciuška y Oriol Vidal. El podio lo completaron Sarah Price y Saydiie Gray, quienes además se convirtieron en el primer equipo íntegramente femenino en competir oficialmente en la historia de la prueba y en lograr una victoria de etapa.

El equipo Defender invitó a la prensa a recorrer uno de los tramos programados para el Desafío Ruta 40 a bordo del Defender de calle

Los tres Defender finalizaron además entre los 20 mejores autos de la clasificación general, compitiendo frente a prototipos de categorías superiores como los T1+ Ultimate.

La próxima cita del campeonato será el Rally de Marruecos, que se disputará entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre. Allí, Defender continuará desarrollando el programa que busca demostrar hasta dónde puede llegar un vehículo derivado de producción en algunas de las competencias más exigentes del automovilismo mundial.