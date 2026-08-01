Un auto bajó US$2000 y se convirtió en el más barato del país: cuál es y cuánto cuesta

La industria automotriz argentina cerró el primer semestre del año con una caída de casi el 10% en las ventas de vehículos 0 km. Entre enero y junio se patentaron 294.181 unidades, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). En ese contexto, varias automotrices optaron durante julio por aplicar bonificaciones oficiales en toda su red de concesionarios, mientras que otras decidieron reducir directamente el precio de lista de algunos de sus modelos.

Esta última estrategia fue la elegida por la automotriz china JMEV, representada en la Argentina por el Grupo Antelo. La marca, que comercializa un único modelo en el país, actualizó su lista de precios este 31 de julio y, tras una rebaja de US$2000, posicionó al Easy 3 como el auto 0km más barato del mercado.

Se trata de un citycar 100% eléctrico cuyo precio pasó de US$18.900 a US$16.900. Con esta reducción desplazó del primer lugar al Renault Kwid, que hasta el momento era el modelo más accesible del mercado (de todos modos, habrá que esperar a la publicación de la lista de precios de agosto de la marca francesa).

Junto con esta rebaja de precio, JMEV informó que el Easy 3 cuenta con una financiación a tasa fija del 0, con un monto máximo de $15.000.000 y un plazo de hasta 18 cuotas sin interés, a través del Banco Santander.

Vista trasera del JMEV Easy 3

Cómo es el JMEV Easy 3

Meses atrás, LA NACION tuvo la oportunidad de probar el JMEV Easy 3. Se trata, como se mencionó previamente, de un auto urbano 100% eléctrico que, por sus dimensiones, se ubica dentro del segmento A, una categoría con una oferta cada vez más reducida en la Argentina. Entre sus principales rivales se encuentran el Renault Kwid y el Fiat Mobi.

En ese contexto, las dimensiones de este modelo de la automotriz china son las siguientes:

Largo: 3720 mm

3720 mm Ancho: 1640 mm

1640 mm Alto: 1535 mm

1535 mm Distancia entre ejes: 2390 mm

La posición de manejo es correcta

En materia de diseño exterior, el JMEV Easy 3 apuesta por una estética moderna, con algunos rasgos futuristas que buscan diferenciarlo dentro del segmento de los citycars. A pesar de sus dimensiones compactas, presenta líneas marcadas y una carrocería bitono que refuerzan su personalidad.

Uno de los detalles más llamativos se encuentra en el frente, donde la parrilla incorpora una firma lumínica con efecto dinámico que se activa al encender el vehículo. A eso se suman las ópticas de diseño afilado, que completan una imagen de aspecto tecnológico.

Una vez en el interior, el vehículo se pone en marcha simplemente al presionar el pedal del freno, ya que no cuenta con un botón de encendido. Uno de sus principales diferenciales es la pantalla única de 10,1 pulgadas, que integra tanto el tablero de instrumentos digital como el sistema multimedia, donde se puede ver la cámara 360° que posee el modelo.

La única pantalla es de 10,1 pulgadas

En este último apartado aparece uno de sus puntos más débiles: no tiene compatibilidad con Apple CarPlay ni Android Auto, ni de forma inalámbrica ni mediante cable. En su lugar, dispone de una aplicación propia que permite replicar parte de la información del teléfono celular en la pantalla, aunque su funcionamiento requiere un período de adaptación.

En cuanto a la motorización, incorpora un motor eléctrico con tecnología IGBT y refrigeración líquida que desarrolla 68 CV de potencia y 125 Nm de torque. Como ocurre en los vehículos eléctricos, el torque se entrega de manera instantánea y la transmisión, de una sola velocidad, brinda una conducción suave y ágil, sin interrupciones en la entrega de potencia.

La batería, por su parte, es de 30 kWh y tiene una autonomía de hasta 330 kilómetros. La toma de carga se ubica detrás del emblema de la marca, integrado en la parrilla frontal.

En materia de seguridad, el Easy 3 tiene dos airbags (conductor y acompañante), frenos ABS con distribución electrónica de frenado (EBD), control electrónico de estabilidad (ESC), freno de estacionamiento eléctrico (EPB), monitoreo de presión de neumáticos, asistente de arranque en pendientes (HSA), sistema de alerta para peatones (VSP), sensores de estacionamiento traseros y cámara con visión de 360°, además del sistema de corte automático de energía en caso de colisión, entre otros elementos.

El modelo cuenta con una garantía de tres años o 100.000 kilómetros, mientras que la batería está cubierta por una garantía de ocho años o 120.000 kilómetros, lo que ocurra primero en ambos casos.