Cuánto cuesta cargar un auto eléctrico en comparación con llenar el tanque de nafta

El avance de los autos eléctricos en la Argentina abre el interrogante sobre cuánto cuesta cargar la batería y qué diferencia económica existe frente a llenar el tanque de un vehículo convencional. Para empezar, hay que tener en cuenta que la respuesta no es única.

A diferencia de los combustibles, cuyo precio se establece por litro, el costo de utilizar un eléctrico depende de distintas variables como la capacidad de la batería, el valor del kilowatt hora (kWh), la jurisdicción y el tipo de instalación elegida para realizar la recarga. También influye considerablemente el lugar en el que se conecta el vehículo, ya que no cuesta lo mismo cargarlo en una estación pública que hacerlo durante varias horas en el hogar o en el trabajo.

Para realizar una comparación, puede tomarse como referencia el BYD Dolphin Mini GS, cuya batería tiene una capacidad de 43,2 kWh. En una vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, donde el precio promedio de la electricidad ronda los $150 por kWh, completar la batería del 0% al 100% tendría un costo aproximado de $6480, que luego se sumaría a la factura del servicio eléctrico. En provincias como Córdoba y Mendoza, donde el kWh se ubica cerca de los $200, la misma operación ascendería a unos $8640.

En una vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, el precio promedio de la electricidad ronda los $150 por kWh Freepik

Sin embargo, para contar con un punto de carga específico en el domicilio es necesario realizar una inversión inicial. La instalación del equipo y las tareas necesarias para ponerlo en funcionamiento demandan entre US$1300 y US$1700, según las características del lugar.

Algunos modelos también pueden conectarse directamente a la red eléctrica convencional. En esos casos no es indispensable adquirir un cargador especial, aunque los tiempos de espera suelen ser mayores y es necesario verificar previamente que la instalación tenga las condiciones adecuadas para soportar la demanda.

Cuánto cuesta cargar un auto en una estación pública

El panorama cambia cuando la carga se realiza fuera del hogar. En la red de Chargebox, por ejemplo, el plan más económico para usuarios ocasionales tiene un precio de $700 por kWh.

Con esa tarifa, completar del 0% al 100% la batería de 43,2 kWh del Dolphin Mini demanda alrededor de $30.240. Si el vehículo se conecta con la batería completamente descargada y se interrumpe el proceso al alcanzar el 80%, el costo se reduce a aproximadamente $24.200.

En la red de Chargebox, el plan más económico para usuarios ocasionales tiene un precio de $700 por kWh

Los $18.000 equivalen, en cambio, a recuperar cerca del 60% de la capacidad total, como ocurriría al conectar el auto con un 20% restante y retirarlo al llegar al 80%, una práctica habitual para el uso diario.

Desde la compañía explicaron que el valor del kWh es el mismo en todo el país y que no varía según la potencia del cargador utilizado. La diferencia se encuentra principalmente en el tiempo necesario para recuperar la energía. En un punto semirrápido, llevar el modelo tomado como referencia hasta el 80% puede demandar alrededor de tres horas. En uno rápido, el mismo procedimiento se completa en aproximadamente 40 minutos.

La diferencia frente a llenar el tanque

Para dimensionar la brecha, durante julio el litro de nafta súper en las estaciones de servicio de YPF de la ciudad de Buenos Aires tiene un precio de referencia de $2047. La nafta premium, por su parte, cuesta $2244 por litro. Con esos valores, llenar el tanque de varios de los modelos más vendidos del mercado argentino ya demanda cifras cercanas o superiores a los $100.000.

Uno de los ejemplos más representativos es el Fiat Cronos. El sedán fabricado en Córdoba cuenta con un tanque de 48 litros, por lo que completarlo con nafta súper cuesta aproximadamente $98.256. Con combustible premium, el desembolso asciende a $107.712.

Tomando como referencia el precio de la nafta súper, completar la carga del Cronos demanda alrededor de $98.256

Así, una carga completa del Dolphin Mini realizada en un domicilio porteño cuesta cerca de un 93% menos que llenar con nafta súper el tanque de un Cronos. Incluso en una estación pública, donde la electricidad es considerablemente más cara, completar la batería demanda menos de un tercio de ese monto.

La comparación, de todos modos, no permite determinar por sí sola cuánto cuesta recorrer una misma distancia. Para eso también deben contemplarse la autonomía de cada vehículo, el consumo real, el estilo de conducción y las condiciones de uso.