Cuánto cuesta el Peugeot 208 en febrero 2026

El Peugeot 208 volvió a ubicarse entre los protagonistas del mercado automotor argentino al inicio de 2026, aunque sin la fuerza arrolladora de otras épocas. En enero patentó 2887 unidades, un volumen que le permitió quedarse con el tercer puesto del ranking general y alcanzar una participación del 4,6% sobre el total del mercado.

El desempeño mensual mostró un fuerte rebote frente a diciembre con una suba del 269,7%, en línea con el comportamiento estacional del mercado tras el cierre de año. Sin embargo, la comparación interanual dejó un dato menos favorable: el modelo registró una caída del 46,1% frente a enero de 2025, en un contexto de mayor competencia dentro del segmento.

Si se amplía la mirada al acumulado de 2025, el hatchback fabricado en El Palomar cerró el año con 29.092 patentamientos y un market share del 5%. Aun así, el incremento de opciones importadas derivó en una baja del 2% frente a 2024, una dinámica opuesta a la evolución general del mercado.

Los precios del Peugeot 208 en febrero de 2026

Para febrero, la gama del Peugeot 208 registró un ajuste mensual del 0,5%, aplicado de manera homogénea en todas sus versiones. Los valores oficiales quedaron de la siguiente manera:

208 Active MT: $31.300.000

$31.300.000 208 Allure MT: $36.370.000

$36.370.000 208 Allure AT: $38.250.000

$38.250.000 208 Allure Pack T200: $41.090.000

$41.090.000 208 GT T200: $43.310.000

El interior del modelo más vendido del león

El leve incremento mantuvo la brecha interna de precios entre versiones, en un contexto donde las automotrices buscan sostener volumen sin desalinearse del poder de compra.

Un mercado que arrancó con señales mixtas

A nivel general, enero cerró con 66.080 vehículos 0 km patentados, lo que implicó una baja interanual del 4,9% frente a las 69.520 unidades de enero de 2025. No obstante, frente a diciembre el salto fue significativo: +174,4%, ya que en el último mes de 2025 se habían registrado apenas 24.079 unidades.

“Con un día hábil menos, el año se inicia prácticamente con el mismo nivel de actividad del año anterior y eso es una buena noticia, ya que se trata de los mejores eneros de los últimos ocho años”, analizó Sebastián Beato, presidente de Acara. De cara al resto del año, el directivo proyectó un cierre con crecimiento superior al 5%, cercano a las 640.000 unidades.

En ese escenario, el Peugeot 208 logró mantenerse en el podio mensual, detrás de la Toyota Hilux (3403 unidades) y el Fiat Cronos (3215). A su vez se ubicó por delante de modelos como Ford Territory, Ford Ranger y Volkswagen Tera, confirmando su peso específico dentro del mercado argentino.

