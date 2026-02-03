Cómo usar la función de parking de la caja automática para que no arruine el auto

¿Las personas se preguntan para qué sirve la letra “P” en un auto automático? De manera intuitiva se podría creer que sirve para estacionar el vehículo, ya que significa “Parking”. Sin embargo, esta posición debe utilizarse con de una forma moderada y con sumo cuidado para cuidar la transmisión del auto en cuestión.

De acuerdo con el portal web especializado en transmisiones llamado Street Smart Transmission, en un auto automático la transmisión funciona con un dispositivo llamado trinquete, cuya tarea es permitir el giro de los engranajes.

Cuando se coloca la palanca de cambios en la posición “P”, el trinquete evita que las ruedas giren y detiene al auto por completo. Así, el propósito del “modo parking” es evitar que la potencia del motor llegue a las llantas cuando el coche se encuentra en marcha.

Los autos con caja automática son una tendencia que se refuerza a nivel mundial

Por tanto, se debe accionar la letra “P” cuando el vehículo se encuentra totalmente detenido y cuando se está por apagar y descender del vehículo.

Es importante mencionar que el uso de la “P” no sustituye nunca al freno de mano y nunca se debe accionar cuando el auto está en movimiento porque se podría romper la transmisión.

De acuerdo con Ford México, al detener un auto automático con el “modo parking” su peso podría caer sobre el trinquete, desgastando la transmisión e incluso llega a quebrarla.

La letra "P" no debe reemplazar al freno de mano De Monstera Studio - Shutterstock

A su vez, para evitar que caiga tanta fuerza sobre la transmisión es importante utilizar el “modo parking“ solo en terrenos planos, esto para que la inercia no la dañe.

Por otra parte, Street Smart Transmission recomienda estacionarse utilizando solo el freno cuando el auto se encuentra en una pendiente, ya que si se usa el “modo parking” podría trabarse la palanca de cambios.