“Veo difícil que sigan bajando”, dijo el CEO de una automotriz sobre el precio de los autos

Durante la presentación de los renovados Citroën Berlingo y Peugeot Partner, que ahora llegarán importados desde España tras haber sido fabricados históricamente en el país, Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina, abordó la actualidad de la industria automotriz argentina, la búsqueda de nuevos mercados de exportación, cómo cree que evolucionarán los precios y el avance de las marcas chinas.

El cambio de origen de los utilitarios puso inevitablemente sobre la mesa la situación de la producción nacional, donde la planta del grupo en El Palomar trabaja con un solo turno.

Stellantis fabrica en El Palomar los Peugeot 208 y 2008

En ese punto, Zuppi buscó no reducir la discusión a una sola planta: “El punto está en encontrar los medios que te permitan generar sustentabilidad en una industria que es en general más del 50% para exportar”, explicó.

En esa línea, fue explícito: “No estoy preocupado solo por Palomar, estoy preocupado por tener una industria que nos permita y nos dé medios como para poder exportar”.

La competitividad, según Zuppi, aparece como el factor decisivo. Por eso valoró las medidas oficiales que redujeron costos sobre las ventas externas. “Una buena noticia fue la quita de los derechos de exportación. Para todas las industrias que exportan y para nosotros como noticia es muy buena porque te genera competitividad para poder exportar”, afirmó.

Zuppi valoró la medida del Gobierno de eliminar los derechos a las exportaciones

“Traslado esa baja de retenciones a mejorar competitivamente el precio de venta de la unidad a Brasil. De esa forma, ellos tienen la posibilidad de o sostener un precio, si tiene una demanda sostenida y mejorar la rentabilidad, o bajarlo para aumentar el volumen con una rentabilidad similar a la anterior, pero con un precio de compra más bajo. Eso es una decisión de Brasil”, explicó.

“En cualquiera de los dos casos hace más interesante mi producto para el mercado brasilero”, remarcó.

Exportar más y ganar competitividad

En materia exportadora, Stellantis mira más allá de Brasil, aunque por ahora ese destino sigue concentrando los envíos de sus pickups producidas en Córdoba.

“Regionalmente estamos trabajando con todos los mercados que nosotros llamamos Andinas (Colombia, Ecuador, Perú) que son mercados que para nosotros son importantes y estamos analizando todo el tiempo para ver si podemos llegar a estos países con la Fiat Titano y RAM Dakota. Hoy estamos solo a Brasil”, afirmó.

El ejecutivo adelantó que rabajan para exportar la Fiat Titano y RAM Dakota a Colombia, Ecuador y Perú

“Hoy vos tenés la posibilidad de exportar sin ningún problema. Que estemos o no en un país tiene que ver con precio, con el costo productivo. No es un tema Stellantis, es un tema de industria en general”, explicó.

Sobre la agenda tributaria, Zuppi reconoció avances, pero señaló que todavía hay margen para mejorar la competitividad de la producción local. “Se bajaron impuestos, algunos impuestos distorsivos para la exportación. Hasta hace dos o tres años más o menos se exportaba un 23% de impuestos, hoy en día estamos cerca del 10%”, dijo.

También se buscan aumentar los mercados de exportación de la nueva RAM Dakota SEBASTIAN PANI

“Las provincias y los municipios también necesitan poder aportar o bajar un poco la carga fiscal para poder mejorar los productos y la competitividad”, remarcó.

¿Un nuevo piso de mercado?

Para el presidente de Stellantis, el salto de ventas registrado en 2025 estuvo vinculado con las oportunidades de crédito. “Aparecieron financiaciones con costos y tasas mucho más bajas de lo que había en años anteriores, por eso pasamos de un mercado de 390.000 a 580.000”, explicó.

“Sucede como un aluvión de operaciones que después eso se normaliza en el tiempo. Para este año vemos un mercado de 550.000 unidades, una baja solo de unas 30.000. No lo veo problemático”, agregó.

Desde Stellantis proyectan un mercado de 550.000 unidades para este año

A la vez, descartó un regreso a niveles mucho más bajos en los próximos años. “Lo que no creo es que se vuelva a un mercado con valores de 400.000 autos por año, porque no están dados los medios para que eso pase”, sostuvo.

Por eso, planteó una nueva referencia para la industria: “550.000 unidades hoy es un mercado estable y esperemos que sea el nuevo piso de un mercado interno”.

Precios: el margen para bajar, cada vez más acotado

Otro de los ejes de la conferencia fue el precio de los autos. Después de meses en los que varias marcas aplicaron ajustes a la baja o congelamientos de precios a pesar de la inflación, Zuppi advirtió que el margen para seguir reduciendo valores es limitado.

“La rentabilidad de la operación tanto para la terminal como para el concesionario hoy en día, es mucho menos de lo que pasaba antes”, dijo.

El presidente de Stellantis ve muy difícil que sigan bajando precios

“En el momento que vos tenés oferta casi ilimitada y una demanda sostenida, todos queremos vender más y claramente se modifica el precio bajando rentabilidades. Veo muy difícil desde la realidad actual que sigan bajando precios, salvo que se de un factor externo”, amplió.

Frente a ese diagnóstico, dejó una frase fuerte para los consumidores: “Hoy es el mejor momento para comprar un auto”.

La respuesta de Stellantis frente al avance chino

Consultado por el acuerdo de entendimiento para fabricación conjunta de Stellantis con Dongfeng y su eventual impacto en marcas como Peugeot y Jeep, Zuppi se mostró optimista.

“Todo lo que pueda ser novedoso en nuevos segmentos para marcas como en este caso hablábamos dos de Peugeot y dos de Jeep, que son dos marcas importantes para nosotros, yo lo vería de manera súper positiva”, afirmó.

El Leapmotor B10 es uno de los modelos de la marca que se venderán en la Argentina Pedro Bicudo

De todos modos, aclaró que todavía no hay información específica para la región. “No tenemos todavía ningún detalle en particular para la región con respecto al joint venture”, dijo.

En paralelo, confirmó que no está en carpeta la producción de Leapmotor en el país de momento —sí lo hará en Brasil—. Sobre la convivencia de esta marca con el resto de su portfolio, agregó: “Estamos trayendo algo que es complementario a lo que tenemos”.

El Leapmotor C10, es el otro SUV que la marca china traerá al país

Uno de los diferenciales que Stellantis buscará darle a Leapmotor será su red comercial y de posventa. “Vamos a lanzar la preventa del plan de ahorro para Leapmotor a fin de este mes de junio”, anunció.

Cupos importadores y renovación de productos

Sobre la importación de los nuevos Partner y Berlingo desde España, Zuppi defendió los cupos de importación con arancel reducido.

“Yo veo que cualquier tipo de acuerdo bilateral que tengamos con Estados Unidos, la Unión Europea, Mercosur, quien se te ocurra, te permiten mejorar tu oferta en el mercado, mejorar tu parque automotor y al cliente le da más opciones”, sostuvo.

El acuerdo del Mercosur con la Unión Europea permitió que el nuevo Citroën Berlingo pague menos aranceles

Sobre el cupo europeo, puso el volumen en perspectiva. “El cupo europeo es de 15.000 autos por año. Estamos hablando de que solo es el 3% del mercado total argentino”, sintetizó.

También agregó que la renovación de los utilitarios era necesaria y que importarlos con un arancel del 35% hubiera implicado un producto “más caro, menos competitivo y con menos volumen”.