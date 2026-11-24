En un contexto en el que acceder a un vehículo 0km representa un desembolso significativo, las subastas de usados se presentan como una alternativa para quienes buscan adquirir unidades a precios competitivos. En ese sentido, el próximo jueves 26 de noviembre se realizará un nuevo remate online que incluirá pickups, SUV, sedanes y utilitarios de las marcas Toyota y Peugeot.

La subasta estará a cargo de Monasterio Tattersall Activos y se llevará a cabo de manera online, por cuenta y orden de distintas empresas, con el cierre de las ofertas que comenzará a partir de las 13 horas. En esta oportunidad, la propuesta reúne vehículos de diferentes segmentos, con modelos que van desde 2013 hasta 2022, destinados tanto a particulares como a empresas y profesionales que buscan renovar sus unidades.

“Comprar en una subasta online es hoy una alternativa inteligente: antes de ofertar podés conocer cada unidad en la exhibición previa y sacarte todas las dudas, seguir la subasta en tiempo real y saber que el precio final lo fija la oferta real. Nosotros nos encargamos de todo el proceso, para que el comprador solo tenga que preocuparse por elegir y ofertar”, afirma Christian Laurenzana, jefe de Operaciones de Monasterio Tattersall Activos.

Si bien a continuación se detallan algunos de los modelos más destacados, se recomienda visitar el sitio web oficial de la subasta para consultar la totalidad de los lotes, fotografías, días de exhibición previa y las condiciones particulares de cada unidad.

Los modelos más destacados

Entre los vehículos de mayor tamaño aparecen dos Toyota SW4 4x4 SRX 2.8 TDI, ambas modelo 2021 con una oferta mínima de $34.500.000. Se trata de SUV con capacidad para siete pasajeros, equipadas con motorización turbodiésel y tracción integral.

Toyota SW4

También se ofrecerán dos Toyota Hiace Wagon 2.8 TDI, modelo 2021, con capacidad para diez pasajeros, orientadas principalmente al transporte de personas y con un precio mínimo de $39.000.000.

Toyota Hiace

En el segmento de las pickups, la Toyota Hilux tendrá una presencia destacada, con siete unidades de diferentes versiones y años.

Entre ellas se encuentran tres Hilux 4x2 Doble Cabina SRV 2.8 TDI, modelo 2022, y otras tres Hilux 4x4 Doble Cabina DX 2.4 TDI, correspondientes a los años 2018 y 2019. A estas se suma una Toyota Hilux 4x2 Doble Cabina DX 2.5 TDI, modelo 2013, que será la unidad más antigua de las pickups mencionadas.

Por su parte, los precios base van desde los $11.400.000 hasta los $23.700.000.

Toyota Hilux

Por el lado de los autos, la oferta incluirá un Toyota Corolla 2.0 XEI CVT, modelo 2021, con un precio base de $17.000.000, y un Toyota Yaris XLS 1.5 CVT, modelo 2022, que partirá de los $14.900.000. Ambos son sedanes equipados con transmisión automática.

Toyota Corolla

Por último, el segmento de los utilitarios estará representado por distintas unidades de Peugeot Partner Confort 1.6 HDI, correspondientes a los modelos 2020 y 2022, además de una versión de cinco plazas patentada en 2016. La alternativa más económica tendrá un precio base de $6.700.000.

Peugeot Partner

¿Cómo participar de la subasta?

Al igual que en otros remates online, el primer paso es registrarse en la plataforma oficial de Monasterio Tattersall Activos. Una vez creada la cuenta, los interesados deberán solicitar crédito y obtener la habilitación correspondiente para comenzar a ofertar.

Para participar, se requiere una caución del 10% mediante depósito en efectivo o transferencia bancaria, o del 30% a través de un ECHEQ en garantía. Según informó la organización, cuando corresponda la devolución de la garantía, esta se realizará dentro de los cuatro a cinco días hábiles posteriores a la subasta.

Una vez cumplidos estos requisitos, cada participante podrá realizar tantas ofertas como considere necesarias sobre los lotes de su interés. Siempre prevalecerá la propuesta de mayor valor y las ofertas realizadas no podrán anularse.

Además, el sistema permite seguir en tiempo real el desarrollo de la puja. Si un participante realiza una oferta durante los últimos 30 segundos previos al cierre de un lote, el cronómetro se extenderá automáticamente otros 30 segundos, para que los demás interesados tengan la posibilidad de presentar una nueva propuesta.

Este procedimiento se repetirá hasta que no se registren nuevas ofertas y la unidad quede adjudicada al mejor postor.

La subasta se realizará el jueves 26 de noviembre, con el inicio del cierre de ofertas previsto para las 13 horas. Los interesados pueden consultar los vehículos disponibles, sus características y las condiciones de participación en la página oficial del remate.