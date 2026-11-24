La automotriz china DFSK, importada y comercializada en la Argentina por el Grupo Corven, bajó el precio del Glory 600, un SUV del segmento D, que llegó al mercado local en la segunda mitad del año pasado. En concreto, el modelo pasó de US$31.000 a US$29.900 por tiempo limitado, lo que representa una rebaja de US$1100.

Además, la marca ofrece una alternativa de financiación a través de Santander Argentina, con créditos a tasa UVA del 0%, por hasta $30.000.000 y en un plazo máximo de 24 cuotas.

Cuenta con un motor naftero turbo de 1.5 litros que entrega 184 CV y 300 Nm de torque

¿Cómo llega equipado el Glory 600?

El Glory 600 mide 4,72 metros de largo, 1,865 m de ancho y 1,71 m de alto, mientras que la distancia entre ejes es de 2,785 metros. Su despeje mínimo es de 200 milímetros y el tanque de combustible tiene una capacidad de 58 litros.

El habitáculo dispone de siete asientos distribuidos en tres filas, con una configuración 2+3+2. La segunda fila puede regularse longitudinalmente y modificar la inclinación de los respaldos, además de rebatirse en proporción 60/40. La tercera, por su parte, se pliega 50/50.

La principal novedad frente a su antecesor se encuentra en la mecánica. El nuevo SUV utiliza un motor naftero turbo de 1.5 litros, con inyección directa, que entrega 184 CV y 300 Nm de torque. Se combina con una transmisión automática de seis velocidades y tracción delantera.

Dispone de siete asientos distribuidos en tres filas, con una configuración 2+3+2

A su vez, tiene tres programas de conducción: Eco, Normal y Sport. También permite modificar el nivel de asistencia de la dirección eléctrica mediante los modos Cómodo, Estándar y Sport.

El esquema de suspensión es independiente en ambos ejes, de tipo MacPherson en el delantero y multilink en el trasero. Los frenos son a disco en las cuatro ruedas —ventilados adelante y convencionales atrás— y el freno de estacionamiento es eléctrico.

El DFSK Glory 600 cuenta con cuatro airbags

Entre los elementos de confort incorpora instrumental digital de siete pulgadas y una pantalla táctil multimedia de 12,3 pulgadas con conexión inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. También cuenta con aire acondicionado digital, puertos USB delanteros y traseros, toma de 12 voltios y salidas de ventilación para las plazas posteriores.

Las dos butacas delanteras tienen regulación eléctrica: seis posiciones para el conductor y cuatro para el acompañante. Ambas son calefaccionadas y ventiladas, mientras que el tapizado es de ecocuero perforado. A esto se suman techo solar con apertura eléctrica, sensor de lluvia, volante multifunción regulable en altura y control de velocidad crucero convencional.

Tanto los faros delanteros como las ópticas traseras son full LED

La dotación de seguridad comprende cuatro airbags, frenos ABS con distribución electrónica de frenado, control de estabilidad, control de tracción y asistencia al frenado de urgencia. También ofrece asistente de arranque en pendiente, control de descenso, Auto-Hold, monitoreo de presión de neumáticos y dos anclajes ISOFIX. Para las maniobras dispone de cámara de retroceso y sensores de estacionamiento traseros.

En el exterior cuenta con faros delanteros y ópticas traseras Full LED, luces diurnas y de giro con la misma tecnología, encendido automático y función de acompañamiento. Los espejos tienen luz de giro integrada y plegado eléctrico.

Las llantas son de 18 pulgadas en color gris intermedio y están equipadas con neumáticos 225/55 R18

Por su parte, las llantas son de 18 pulgadas en color gris intermedio y están equipadas con neumáticos 225/55 R18. La rueda de auxilio utiliza una medida más angosta, 135/80 R18. Los colores disponibles son blanco, negro, gris oscuro y gris Nardo.