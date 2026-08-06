Cuánto cuesta el Volkswagen Taos en agosto 2026

El Volkswagen Taos registró una contracción superior a la del mercado automotor el mes pasado. Durante julio se patentaron 43.758 vehículos en la Argentina, un 7,7% menos que en junio y un 30,3% por debajo del mismo mes de 2025. En ese escenario, el SUV de Volkswagen registró 645 unidades y ocupó el puesto 17 entre los modelos livianos más vendidos.

La cifra representó una caída mensual del 15,6% y un retroceso interanual del 55,4%. Su participación fue del 1,6% dentro del mercado de automóviles y comerciales livianos, de acuerdo con el informe de patentamientos de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA).

En este contexto, Volkswagen aplicó un aumento del 1% sobre las tres versiones del Taos. Los precios de lista para agosto quedaron conformados de la siguiente manera:

Volkswagen Taos Comfortline 250TSI AT: $59.248.800

$59.248.800 Volkswagen Taos Highline 250TSI AT: $67.447.400

$67.447.400 Volkswagen Taos Highline Bi Tono 250TSI AT: $68.322.000

El Volkswagen Taos arranca desde los $59.248.800

El nuevo ajuste se aplicó después de la suba del 2% registrada en julio. Durante ese mes, la versión Comfortline costaba $58.662.200; la Highline, $66.779.600; y la Highline Bi Tono, $67.645.550.

Las tres alternativas comparten un motor naftero 1.4 TSI de 150 CV y 250 Nm de torque, combinado con una caja automática Tiptronic de ocho velocidades. La gama también incluye un tablero digital de 10,25″, una pantalla multimedia central de 10″, cargador inalámbrico y cuatro puertos USB-C.

El nuevo espacio interior para el Volkswagen Taos tras su llegada de México

El cambio de la Argentina a México

La situación comercial del Taos coincide con un cambio importante en su abastecimiento. El SUV dejó de producirse en la planta de General Pacheco, para darle lugar ala nueva generación de Amarok, y ahora llega importado desde México.

El cambio de origen dejó además al Taos expuesto a una modificación en las condiciones comerciales entre la Argentina y México. El 18 de marzo venció el cupo del Acuerdo de Complementación Económica N.º 55 que permitía importar vehículos desde ese país sin pagar arancel. El acuerdo continuó vigente en términos generales, pero las nuevas operaciones quedaron alcanzadas por el arancel extrazona del 35%. La excepción fueron los vehículos que ya estaban embarcados al momento del vencimiento, que conservaron el beneficio anterior.

El nuevo Taos ahora llega importado desde México

El Taos fue uno de los modelos afectados por esta situación, que de momento no tiene arreglo. La situación en las diferentes marcas se irá agravando a medida de que se agote el stock acumulado, pero desde las principales automotrices tienen confianza en que la situación se resolverá antes de generar una suba abrupta en los precios o que se genere escasez.

En los primeros siete meses de 2026 se patentaron 6343 unidades del Volkswagen Taos, equivalentes al 2% del mercado de vehículos livianos. El volumen quedó un 46,1% por debajo del alcanzado durante el mismo período de 2025, cuando se habían registrado 11.770 unidades.