Una aplicación de movilidad elimina la comisión para los taxistas: en qué ciudades estará disponible

Las aplicaciones de movilidad ganaron terreno en los últimos años y modificaron parte de la manera de trasladarse en las grandes ciudades. Dejaron de funcionar únicamente como una alternativa al taxi tradicional para incorporarse a los viajes cotidianos como ir y volver del trabajo, resolver trayectos en horarios con menor frecuencia de transporte público o completar el primer o último tramo de un recorrido en colectivo, tren o subte.

Ese crecimiento también comenzó a transformar al propio servicio de taxis. En lugar de funcionar necesariamente como dos sistemas separados, las plataformas permiten que los taxistas reciban viajes solicitados desde una aplicación y sumen ese canal a los pasajeros que todavía levantan directamente en la calle.

En ese escenario, la competencia entre las aplicaciones no pasa únicamente por conseguir pasajeros. También existe una disputa por sumar conductores y ampliar la cantidad de vehículos disponibles, una variable determinante para reducir los tiempos de espera y poder responder a una mayor demanda.

Por ese lado de la oferta apunta la nueva promoción anunciada por DiDi. La compañía dejará de cobrar temporalmente la comisión a los taxistas que realicen viajes mediante su aplicación en distintas ciudades del país. La medida funciona así como un incentivo para captar nuevos conductores y aumentar la participación de taxistas dentro de la plataforma, en un mercado en el que distintas aplicaciones compiten por ese mismo universo.

La promoción alcanzará a quienes operen en la ciudad de Buenos Aires, La Plata, Berisso, Mar del Plata, Pinamar, San Miguel de Tucumán, Rosario, Córdoba capital, Río Cuarto y Calamuchita

Durante la vigencia del beneficio, la comisión será del 0% y los conductores recibirán el 100% del monto correspondiente a los viajes efectuados a través de DiDi Taxi. La promoción alcanzará a quienes operen en la ciudad de Buenos Aires, La Plata, Berisso, Mar del Plata, Pinamar, San Miguel de Tucumán, Rosario, Córdoba capital, Río Cuarto y Calamuchita.

Según la compañía, la eliminación de la comisión podría representar una mejora de hasta el 20% sobre los ingresos obtenidos mediante la plataforma. El porcentaje no supone que todos los taxistas vayan a incrementar sus ingresos en esa magnitud, ya que el resultado dependerá, entre otros factores, de la cantidad de viajes realizados a través de la aplicación.

Según la compañía, la eliminación de la comisión podría representar una mejora de hasta el 20% sobre los ingresos obtenidos mediante la plataforma Shutterstock

DiDi no precisó en la información difundida la duración exacta de la promoción, por lo que el beneficio estará sujeto al período y las condiciones establecidos para cada mercado. Según datos proporcionados por la empresa, desde el lanzamiento de DiDi Taxi en la Argentina se realizaron más de cuatro millones de viajes mediante esta modalidad. El servicio comenzó a funcionar en Buenos Aires hace más de cuatro años y posteriormente amplió su presencia a otras ciudades.

La compañía informó además que durante el último año más de 500.000 conductores de autos y motos generaron ingresos mediante sus diferentes servicios en la Argentina, un 25% más que en el período anterior. A su vez, sostienen que un conductor que utiliza la aplicación durante ocho horas diarias, cinco días por semana, obtiene en promedio ingresos equivalentes a más de seis salarios mínimos.