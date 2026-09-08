Cuánto cuesta la Toyota Hilux en septiembre 2026

La Toyota Hilux se posiciona mes tras mes como el modelo más vendido de todo el mercado argentino, no solo dentro del segmento de las pickups. En los primeros ocho meses del año, la camioneta mediana de Toyota, producida en Zárate, provincia de Buenos Aires, acumuló 21.116 unidades patentadas, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Esta cifra representa solo una caída del 4,4% en comparación con el mismo período del año pasado, mientras que la contracción total del mercado en el acumulado es del 13,3% por las 385.091 unidades patentadas al cierre de agosto, según Acara.

Así es la Toyota Hilux SRX

Entonces, para mantenerse como la automotriz con más ventas en el año, con 53.221 patentamientos, la compañía decidió congelar toda su lista de precios durante septiembre, a excepción del Yaris, que aumentó un 1%, y el Hiace, que hizo lo propio con un 2%.

En consecuencia, así quedaron los precios de todas las versiones de la Hilux, su modelo estrella:

Hilux DX/SR

Toyota Hilux 4x2 DX (cabina simple): $43.771.000

$43.771.000 Toyota Hilux 4x4 DX (cabina simple): $52.618.000

$52.618.000 Toyota Hilux 4x2 DX MT: $49.325.000

$49.325.000 Toyota Hilux 4x4 DX MT: $57.769.000

$57.769.000 Toyota Hilux 4x2 DX AT: $50.704.000

$50.704.000 Toyota Hilux 4x4 DX AT: $59.383.000

$59.383.000 Toyota Hilux 4x2 SR MT: no informado

no informado Toyota Hilux 4x4 SR MT: $66.457.000

$66.457.000 Toyota Hilux 4x4 SR AT: $69.326.000

$69.326.000 Toyota Hilux 4x2 SR AT: $59.125.000

Hilux SRV/SRX

Toyota Hilux 4x2 SRV AT: $67.506.000

$67.506.000 Toyota Hilux 4x4 SRV AT: $76.381.000

$76.381.000 Toyota Hilux 4x4 SRV+ AT: $79.838.000

$79.838.000 Toyota Hilux 4x2 SRX AT: $77.921.000

$77.921.000 Toyota Hilux 4x4 SRX AT: $84.349.000

Hilux GR-SPORT

Toyota Hilux GR-Sport 4X4 AT: $89.327.000

La Toyota Hilux es el modelo más vendido de este año

La actualidad de las ventas del sector

El mercado automotor argentino cerró agosto con 44.415 vehículos patentados, una caída del 19,1% frente a las 54.889 unidades registradas durante el mismo mes de 2025. A su vez, se observó un retroceso del 1,5% respecto de julio, cuando se habían contabilizado 45.075 operaciones, según Acara.

Con estos resultados, entre enero y agosto se patentaron 385.091 vehículos, un 13,3% menos que las 444.256 unidades alcanzadas durante el mismo período del año pasado, como se mencionó previamente.

Las ventas de este año registraron una caída Shutterstock

En esta línea, el presidente de Acara, Sebastián Beato, comentó: “El mercado sigue con una demanda selectiva que hay que conquistar y si bien la caída interanual es importante, quiero destacar el esfuerzo que se está haciendo desde toda la cadena de valor para que estos números no sean más abultados”.

Para cerrar, el ejecutivo dijo: “Estamos convencidos que en la medida que la actividad económica siga hacia arriba, nuestro sector va a ser destinatario de un mayor número de operaciones, pero hoy nos toca esperar y seguir consolidando una nueva oferta de movilidad que debe sumar a la venta de vehículos, mayores y mejores servicios asociados, en esa reconversión estamos trabajando fuerte”.