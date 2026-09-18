Cuánto cuesta llenar el tanque de nafta de un auto en septiembre 2026

El combustible representa uno de los principales gastos variables para quienes utilizan un vehículo. Su incidencia en el presupuesto depende de la cantidad de kilómetros recorridos, el consumo del motor y el tipo de producto recomendado por el fabricante. Sin embargo, una referencia inmediata para los conductores es cuánto dinero necesitan para completar el tanque.

Este mes, tomando como referencia los precios de las estaciones de YPF en la ciudad de Buenos Aires, el litro de nafta súper cuesta $2059, mientras que la premium se comercializa a $2259. En el caso del gasoil común, el valor alcanza los $2125 por litro.

A partir de esos precios, llenar un tanque de 40 litros con nafta súper demanda $82.360, mientras que completar uno de 50 litros requiere $102.950. Si el vehículo utiliza premium, los mismos volúmenes representan desembolsos de $90.360 y $112.950, respectivamente. Para establecer referencias concretas pueden tomarse tres vehículos de amplia presencia en el mercado argentino, como el Fiat Cronos, el Volkswagen Gol Trend y la Toyota Hilux.

El Fiat Cronos tiene un tanque con capacidad para 48 litros. Por lo tanto, llenarlo desde cero con nafta súper cuesta $98.832. Si se utilizara premium, el desembolso ascendería a $108.432.

Llenar el tanque de nafta súper del Fiat Cronos cuesta $98.832

Otro caso representativo es el Volkswagen Gol Trend, cuyo depósito admite 55 litros. Una carga completa de nafta súper demanda actualmente $113.245. Con premium, el costo alcanza los $124.245, es decir, $11.000 más que con el producto de menor octanaje.

En el caso del Volkswagen Gol llenarlo de nafta súper demanda actualmente $113.245

Entre las pickups, la Toyota Hilux cuenta con un tanque de 80 litros. Para sus versiones diésel, completar esa capacidad con gasoil a $2125 por litro representa un gasto de $170.000.

El valor considerablemente mayor frente a los autos no responde solamente al precio del combustible, sino principalmente a la capacidad del depósito, diseñada para ofrecer una autonomía adecuada a un vehículo de mayor tamaño y orientado también al trabajo y a recorridos extensos.

La Toyota Hilux cuenta con un tanque de 80 litros

El costo de uso, de todas formas, no puede determinarse únicamente por el valor de una carga completa. También intervienen el rendimiento del motor, el tránsito, la velocidad, el peso transportado y los hábitos de conducción.

Para reducir el consumo se recomienda mantener una velocidad estable, evitar aceleraciones y frenadas bruscas y controlar periódicamente la presión de los neumáticos. El uso del aire acondicionado y circular con las ventanillas abiertas a velocidades elevadas también pueden incrementar la demanda de combustible.