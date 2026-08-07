Cuánto cuesta mantener una moto en la Argentina: las claves antes de comprar una unidad

Las motos de baja cilindrada siguen ganando protagonismo en la Argentina. En un contexto en el que representan una alternativa más económica frente al auto para la movilidad diaria, las unidades de hasta 150 cc se consolidan como las más demandadas del mercado.

De hecho, este segmento fue el responsable de que en el acumulado del primer semestre del año se hayan registrado 440.190 unidades, un incremento del 43,8% frente a las 306.109 patentadas en igual período del año pasado, según datos de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En ese escenario, la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) elaboró un informe para estimar cuánto cuesta mantener una moto de 150 cc, una de las cilindradas más populares del mercado por combinar un consumo contenido con costos de uso relativamente bajos. El análisis toma como referencia un uso promedio de 1440 kilómetros mensuales, equivalentes a unos 48 kilómetros por día (uso particular promedio).

El principal gasto corresponde al combustible. Según la entidad, demanda alrededor de $100.000 por mes y la estimación se basa en un rendimiento habitual de entre 30 y 33 kilómetros por litro, un consumo mensual de entre 48 y 51 litros y un precio del combustible de entre $1960 y $2080 por litro.

Desde CAFAM señalaron que la eficiencia es uno de los principales atractivos de este segmento, aunque aclararon que el consumo puede variar según el modelo, las condiciones de manejo y el estado general del vehículo.

El combustible demanda alrededor de $100.000 por mes

El segundo componente del presupuesto es el seguro, cuyo costo ronda los $60.000 mensuales. La cámara explicó que el valor de la póliza depende de factores como la zona de radicación, el modelo, el año de fabricación y la aseguradora elegida, por lo que recomendó solicitar distintas cotizaciones antes de contratar una cobertura.

Por su parte, el mantenimiento representa un desembolso aproximado de $30.000 por mes. Ese monto surge del prorrateo de los servicios recomendados cada 5000 kilómetros e incluye el cambio de aceite y filtro, la revisión del sistema de frenos, el control de la tensión de la cadena, una inspección general del motor y los ajustes previstos por el fabricante. La entidad destacó que realizar estos trabajos en tiempo y forma es clave para garantizar la durabilidad, la confiabilidad y la seguridad del vehículo.

Con todos esos conceptos contemplados, CAFAM calculó que el costo operativo de una moto de 150 cc promedio es de $190.000 mensuales.

En ese sentido, la cámara sostuvo que quienes analizan comprar una unidad deberían considerar no solo el precio de adquisición, sino también los gastos que implica su uso cotidiano. “Es fundamental que cada potencial comprador comprenda completamente estos costos antes de realizar su inversión y considerar no solo el precio de compra del vehículo, sino también los gastos operativos que implica su mantenimiento y funcionamiento”, concluyeron desde la entidad.