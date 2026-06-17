Cuánto sale hacer la VTV en CABA en junio 2026

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) continúa siendo un trámite obligatorio para los vehículos particulares que, en la Ciudad de Buenos Aires, hayan cumplido cuatro años de antigüedad o que hayan alcanzado los 64.000 kilómetros recorridos, lo que ocurra primero.

Para quienes deban realizar el trámite, es importante tener en cuenta los valores vigentes tras la última actualización tarifaria. Con el reciente ajuste, el costo para los automóviles quedó muy cerca de la barrera de los $100.000. Estos son los precios correspondientes a junio:

Autos: $96.968

$96.968 Motos: $36.459

Los usuarios de autos en la Ciudad deben abonar $96.968 X.COM

Circular con la VTV vencida o directamente no contar con ella constituye una infracción de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, el valor de cada Unidad Fija (UF) es de $949, ya que se actualiza periódicamente en función del precio de referencia de la nafta.

En ese marco, la sanción por circular sin la VTV vigente equivale a 400 UF, lo que representa una multa de $379.600. Por otra parte, quienes hayan realizado la verificación técnica pero no lleven alguno de los comprobantes obligatorios (como la oblea adherida al parabrisas o el certificado correspondiente) también pueden ser sancionados. En este caso, la multa asciende a 100 UF, equivalentes a $94.900.

No contar con la VTV, en caso de que corresponda, equivale a una infracción de tránsito GCBA

En lo que refiere a los últimos cambios en la VTV, el Gobierno nacional avanzó este año con una modificación del sistema a través de la Resolución 32/2026. La normativa habilita a talleres privados, concesionarios oficiales e importadores a realizar la inspección técnica vehicular, siempre que cumplan con los requisitos establecidos y se inscriban en la plataforma Trámites a Distancia (TAD), donde deberán presentar una declaración jurada que acredite el cumplimiento de las condiciones exigidas.

Sin embargo, la Ciudad de Buenos Aires todavía no implementó cambios en su esquema de verificación técnica; si bien comenzó el debate sobre una posible adecuación de la normativa local al nuevo régimen nacional, por el momento el sistema continúa funcionando bajo las reglas vigentes y a través de las plantas habilitadas actualmente.

Quiénes no pagan la VTV en CABA

La normativa vigente contempla algunos grupos exceptuados del pago de la verificación. Entre ellos se encuentran jubilados, pensionados y mayores de 65 años cuyos ingresos no superen el haber mínimo jubilatorio y que, además, sean titulares de un vehículo que no exceda el valor mínimo establecido para el impuesto de radicación en la Ciudad.

También pueden acceder al beneficio las personas con discapacidad titulares de vehículos adaptados. A su vez, la exención puede aplicarse en algunos casos aun cuando el vehículo no cuente con modificaciones específicas.

Hay determinados grupos de personas que están exentos del pago GCBA

Sin embargo, aunque determinados conductores no deban abonar el trámite, la realización de la VTV sigue siendo obligatoria dentro de los plazos correspondientes. En caso de que una persona sea titular de más de un vehículo, el beneficio de exención únicamente puede aplicarse sobre una sola unidad.