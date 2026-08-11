¿Cuánto sale la transferencia de un auto usado en agosto 2026?

Al igual que ocurrió con los patentamientos de autos 0km, el mercado de los vehículos usados también registró una caída interanual en julio. Durante ese mes se transfirieron 156.810 unidades, lo que representó una baja del 12,57% respecto de igual período del año pasado, cuando se comercializaron 179.363 vehículos, según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

Con este resultado, durante los primeros siete meses se concretaron 1.048.438 transferencias de usados, un 4,49% menos que en el mismo período de 2025, cuando se habían vendido 1.097.767 unidades, de acuerdo con la CCA.

Ahora bien, el mercado de los autos usados sigue siendo una alternativa para quienes no tienen la posibilidad de acceder a un 0km, cuyo modelo más económico es el JMEV Easy 3 que parte desde los US$16.900 (o $24.843.000) en agosto.

En ese contexto, además del precio de compra del vehículo, uno de los aspectos que más dudas genera entre los compradores es cuánto cuesta realizar la transferencia.

En ese sentido, es importante tener en cuenta que el costo de transferir un vehículo no es fijo, sino que varía según distintas características de la operación. Entre ellas, influyen el valor fiscal del auto, si se trata de un modelo nacional o importado y las cargas impositivas vigentes en la jurisdicción donde se realiza el trámite.

El arancel principal se determina como un porcentaje sobre la valuación fiscal del vehículo. Para los modelos fabricados en la Argentina equivale al 1%, mientras que para los importados asciende al 2%. Ese monto representa el costo base de la operación, aunque no es el único gasto involucrado en el proceso de compra de un usado.

A eso se le agregan otros cargos que dependen de cada distrito. Tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se aplica un impuesto de sellos aproximadamente del 3%.

Existe un estimador de costos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) MMD Creative - Shutterstock

Además, deben abonarse conceptos adicionales como el Formulario 13 y la verificación policial obligatoria. Por eso, aún en operaciones similares, el valor final del trámite puede variar de manera considerable según dónde se realice.

¿Cómo hacer la transferencia de un auto usado?

La transferencia de dominio es el único procedimiento que acredita legalmente la titularidad del vehículo y, al mismo tiempo, desvincula al vendedor de futuras responsabilidades civiles, penales o tributarias asociadas al auto.

El trámite puede realizarse tanto en el registro donde el vehículo está radicado actualmente como en el correspondiente al domicilio del comprador. En ambos casos, el primer paso consiste en completar una precarga online en el sitio oficial de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA), desde donde también se solicita un turno para finalizar la gestión de manera presencial.

El valor del trámite va a depender del modelo y del año de patentamiento Shutterstock

Para avanzar con la transferencia es necesario contar con la Solicitud Tipo 08 firmada y certificada por el vendedor, el título del automotor, las cédulas vigentes, el DNI del comprador y la constancia de CUIT, CUIL o CDI.

Por otra parte, el libre deuda de infracciones dejó de ser un requisito obligatorio. Actualmente, solo se incorpora al trámite si el comprador decide solicitarlo.