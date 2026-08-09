Así es la versión más top de la Territory que Ford presentó hace pocos días

Ford presentó el Territory Platinum, una nueva versión tope de gama de su SUV mediano que se ubicará por encima de las actuales SEL, Trend híbrida y Titanium. Estará disponible en los concesionarios en los próximos días con un precio sugerido de $60.850.000.

La nueva versión toma como base a la versión Titanium y concentra sus diferencias en el diseño y el equipamiento. No introduce modificaciones en la mecánica ni en los principales sistemas de seguridad.

En el exterior incorpora una nueva parrilla frontal, faros LED unidos por una barra central iluminada, llantas de aleación de 19 pulgadas con neumáticos 235/50 y un diseño bitono.

Tiene sutiles cambios en la parilla y un diseño bitono en la carrocería

El techo, los espejos, las barras longitudinales y algunos sectores de los paragolpes están terminados en negro. También suma manijas cromadas, emblemas Platinum en el capot y el portón trasero y un nuevo diseño para el paragolpes posterior.

Cuenta con los emblemas "Platinum" en el capot y el portón trasero

El modelo se ofrecerá solamente en dos colores: Azul Oceánico, presentado junto con esta versión, y Blanco Oxford. A su vez, incorpora una rueda de auxilio de uso temporal.

Está disponible en los colores Azul Oceánico (el de la foto) y Blanco Oxford

En el habitáculo se distingue por el tapizado de cuero en tonos claros, con diseño diamantado y sectores microperforados, los umbrales iluminados con la inscripción Platinum y un sistema de audio de 10 parlantes con subwoofer.

En el interior los tapizados son de cuero en tonos claros

Las llantas de aleación son de 19 pulgadas con neumáticos 235/50

También cuenta con asientos delanteros de regulación eléctrica —10 posiciones para el conductor y cuatro para el acompañante—, climatizador automático de dos zonas, techo panorámico, iluminación ambiental configurable, portón trasero eléctrico con apertura manos libres y selector giratorio para la transmisión.

Los asientos delanteros conservan las funciones de calefacción y ventilación disponibles en la Titanium.

El interior es muy similar a la versión Titanium

El tablero digital es de 12 pulgadas y la pantalla central tiene 12,3″. A través de la aplicación de Ford se pueden consultar la ubicación, autonomía, presión de los neumáticos y estado general del vehículo, además de controlar a distancia el cierre, el arranque y la climatización. El sistema admite actualizaciones remotas de software.

Mantiene tanto la pantalla central de 12,3″ como el instrumental de 12"

Sin cambios mecánicos ni de seguridad

El Territory Platinum mantiene el motor naftero 1.8 EcoBoost turbo, que entrega 185 CV y 320 Nm de torque, combinado con una caja automática de doble embrague y siete velocidades.

También conserva el paquete de asistencias a la conducción Ford Co-Pilot360, que incluye frenado autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo con función Stop & Go, mantenimiento y centrado de carril, sensores de estacionamiento delanteros y cámara con visión de 360 grados.

Mantiene el motor naftero 1.8 EcoBoost turbo, que entrega 185 CV y 320 Nm de torque (en imagen la versión SEL)

Con la incorporación de la Platinum, la gama queda conformada por cuatro alternativas:

Ford Territory SEL: $48.861.930

$48.861.930 Ford Territory Trend híbrida: $54.468.500

$54.468.500 Ford Territory Titanium: $56.908.020

$56.908.020 Ford Territory Platinum: $60.850.000.

La llegada de esta variante se produce seis años después del desembarco del modelo en la Argentina, ocurrido durante la pandemia. En aquel momento, el modelo representaba una apuesta para la terminal dentro de una categoría que todavía tenía una participación reducida en el mercado. Desde entonces, el crecimiento de los SUV medianos y la ampliación de la oferta de origen chino modificaron ese escenario.

“Argentina es el país que más Territory vende en el mundo”, aseguraron desde la compañía durante la presentación. Las ventas locales del modelo se encuentran un 28% por encima de las registradas en México, su segundo mercado más importante.

Desde Ford explicaron que Argentina es el país en el mundo donde más se vende el Territory

Desde su lanzamiento en 2020, Territory acumula aproximadamente 42.000 unidades vendidas en el país. Este crecimiento se aceleró durante los últimos dos años, cuando pasó de 5914 patentamientos en 2024 a 14.066 en 2025. En el primer semestre de 2026 alcanzó las 10.605 unidades y se ubicó como el tercer vehículo más vendido del mercado argentino, detrás de la Toyota Hilux y el Fiat Cronos.

El desempeño también se explica por la expansión general de la categoría. Los SUV medianos representaban apenas el 0,7% del mercado argentino hace una década. Esa participación llegó al 7,7% en 2023 y actualmente alcanza el 16,7%.

Dentro de ese segmento, el 55% de las unidades comercializadas son de origen chino. Territory, que también llega importada desde ese país, explica alrededor del 44% de ese volumen.

La ampliación de la oferta procedente de China y el ingreso de nuevos modelos híbridos y eléctricos mediante el cupo con arancel de importación reducido contribuyeron al crecimiento de la categoría.