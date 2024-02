escuchar

Durante los primeros días de febrero y ya con el panorama un poco más claro en el mercado automotor, las terminales difundieron su lista de precios y dieron a conocer los nuevos valores para todos sus autos. Lo que en enero se había demorado por la incertidumbre en torno a lo que ocurriría con el impuesto al lujo, llegó con mayor normalidad en el segundo mes del año.

Lo que ocurre con el segmento pick up, sin embargo, va por otra línea. Al considerarse vehículos de trabajo, no tributan el impuesto interno y fueron las únicas unidades que recibieron su actualización en tiempo y forma el mes pasado. Las subas, que habían oscilado entre un 7% y 20% en enero 2024, rondaron un 4% para febrero.

No obstante, el problema que sigue vigente es el freno en la producción y las plantas paradas hasta nuevo aviso. Dado que las terminales tienen deudas con sus proveedores como consecuencia de las políticas económicas llevadas a cabo en 2023, muchas fábricas prolongaron el receso por vacaciones hasta marzo.

Según estimaciones de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) la deuda comercial de todo el sector, incluyendo terminales y autopartistas, asciende a US$7000 millones.

Toyota

Los aumentos de Toyota para la Hilux rondaron el 4%

Respecto a lo comunicado en enero de 2024, la automotriz japonesa publicó un aumento del 4% promedio en toda su gama de pick ups. La más barata se ubicó apenas por encima de los $32 millones, escalando a $64 millones en su versión deportiva.

Hilux DX 4x2 con cabina doble (entrada de gama): $32.306.000

Hilux SRX 4x4 automática con cabina doble (tope de gama, anteriormente llamada Conquest): $60.117.000

Hilux GR-Sport automática (la versión deportiva): $64.886.000

Ford

Ford incrementó sus valores en torno al 4% respecto al mes anterior

En la misma línea se movió la automotriz estadounidense, cuya planta productiva se encuentra en Pacheco, provincia de Buenos Aires. En este caso, el aumento rondó el 4% respecto al mes anterior pero continúa la ausencia de precios oficiales en web para las versiones F-150 y Raptor.

Ranger XL 4x2: $31.519.000

Ranger Limited+: $64.840.000

Chevrolet

Chevrolet fue una de las últimas automotrices en comunicar sus nuevos valores

La única pick up de este listado que se produce en Brasil aumentó en sintonía con las demás marcas. En lo que refiere a su producción local, la cual se lleva a cabo en la planta que General Motors tiene en Alvear, se reanudará el próximo 4 de marzo. Entre tanto, así quedaron los precios de su gama de pick ups.

S10 4x2 TD manual: $34.823.900

S10 4x4 HC automática: $51.008.900

Volkswagen

Volkswagen aumentó en torno al 6%

Volkswagen aumentó sus pick ups en el orden del 6% mientras resuelve la situación de su planta productiva. Según confirmaron hace unas semanas, prevé retomar la actividad plena entre fines de febrero y los primeros días de marzo.

Amarok Trendline 4x2 manual: $34.144.810

Amarok Black Style 4x4: $64.967.067

Renault

Renault confirmó aumentos en toda la gama de la Alaskan, su pick up mediana

La automotriz francesa incrementó sus valores en línea con lo antes mencionado. En lo que refiere a la producción en planta, la cual también afecta a la pick up de Nissan, su aliada que se produce en la misma plataforma, está suspendida sin fecha prevista de reinicio. En el mientras tanto, así queda configurada la gama de la Alaskan para febrero.

Alaskan Confort 2.3: $36.513.900

Alaskan Iconic 2.3 automática: $54.795.800

Al momento de publicación de este artículo, Nissan no comunicó los valores oficiales de sus vehículos en su página web, motivo por el cual no figura el valor de la gama de la Frontier, pick up que se produce en la planta de Santa Isabel, en Córdoba, junto a la Alaskan de Renault.