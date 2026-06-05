Cuántos kilómetros tiene que hacer un auto por año para estar sano, según especialistas

Entre más kilómetros tenga un auto, con relación a su edad, puede necesitar mayor inversión en reparaciones
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El kilometraje de un auto es un indicador clave para comprender su nivel de uso, desgaste y estado general. Aunque no existe una cifra única que aplique a todos los vehículos, analizar cuántos kilómetros recorre un auto por año permite evaluar si su utilización ha sido normal, excesiva o limitada.
¿Qué kilometraje anual tiene en promedio un auto?
De acuerdo con el blog de Kavak (México), el kilometraje anual de un auto puede variar por diversos factores, por ejemplo, la ciudad en la que se conduce.
En promedio, en ciudades grandes donde el tráfico es común y los desplazamientos son largos, un auto puede recorrer entre 15.000 y 20.000 kilómetros al año.
Mientras que en ciudades pequeñas, el kilometraje anual ronda los 10.000 kilómetros e incluso puede ser menor por la frecuencia de uso.
Precisamente, respecto a la frecuencia de circulación, un vehículo de uso cotidiano (ya sea para ir al trabajo o en viajes sencillos) puede recorrer entre 15.000 y 27.000 kilómetros por año.
En cambio, los vehículos de uso ocasional (que permanecen inmóviles por intervalos prolongados o sólo circulan en trayectos cortos) registran números inferiores al promedio.
Y, finalmente, el valor del kilometraje también depende de la edad del coche. De acuerdo con la aseguradora BBVA (México), si tiene cuatro años de antigüedad y un total entre 60.000 a 108.000 kilómetros, el kilometraje se considera aceptable.
Datos clave sobre el kilometraje
Al momento de comprar o vender un auto, el kilometraje no lo es todo porque de igual manera importan factores como:
- Mantenimiento (que se le hayan realizado los servicios a tiempo).
- Tipo de manejo (si fue mayormente conducido por ciudad o carretera).
- Estado general del motor y transmisión.
Otro dato a considerar es que entre más kilómetros tenga un auto, con relación con su edad, mayores son las inversiones en el taller. Es probable que a futuro necesite reparaciones importantes.
Y, como lo mencionamos anteriormente, aunque el valor del kilometraje no es estándar para todos los coches, esta guía te puede servir para saber qué tipo de desgaste ha acumulado durante un año:
- Menos de 8000 km/año. Puede ser bueno para el desgaste, pero ojo: periodos largos sin uso afectan batería, llantas y fluidos.
- Entre 10.000 y 15.000 km/año. Este es el rango ideal para comprar un auto usado.
- Más de 20.000 km/año. Implica mayor desgaste en menos tiempo.
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