Darío Rubinsztein, analista económico: “La incertidumbre de cara a 2027 influye en la decisión de tomar un crédito”

En agosto, el mercado prendario de la industria automotriz cerró con 32.886 operaciones, tanto en autos 0km como usados, un 0,9% más que el mes anterior, pero un 16,6% por debajo del mismo mes del año anterior, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

De ese total, 22.439 unidades fueron 0km, que si bien representó un 49,9% de los patentamientos, registró una caída del 14,2% si se lo compara con las 26.144 unidades del mismo mes del año anterior.

Con esos cómputos, el acumulado dio un total de 184.007 patentamientos entre enero y agosto a través de una prenda, sobre un total de 385.091 ventas, lo que representa el 47,8%, según Acara.

A nivel de marcas, Peugeot es la compañía con mayor porcentaje de ventas financiadas, con un 73%, es decir, siete de cada 10; le sigue Citroën, con un 71% y para cerrar el podio se ubicó Fiat, con un 70%.

En agosto cayó un 14,2% las ventas vía prenda respecto al mismo mes del año anterior Shutterstock - Shutterstock

Por otro lado, en el mercado de usados, fueron 10.447 durante agosto, solo un 6,7% de las transferencias del mes. Esto significó una caída del 21,4% respecto al mismo mes del año anterior, según Acara.

En el acumulado de transferencias de autos a través de una prenda, se registraron 76.743 operaciones entre enero y agosto, un 26% menos que en el mismo período del año anterior, cuando el total había sido de 103.700.

Por su parte, las transferencias fueron 1.203.684 en los primeros ocho meses del año, según la Cámara del Comercio Automotor (CCA), por lo que 6,4% se realizó a través de una prenda, sobre un total de 76.743 operaciones registradas este año.

Los motivos por los que cae la compra de autos

“La financiación no se enfrió por falta de oferta por parte de las terminales o de las financieras de las marcas; de hecho, la activación de acciones comerciales es cada vez más agresiva debido a la necesidad de las automotrices de mantener sus fábricas activas y poder, así, afrontar los costos fijos de sus estructuras operativas”, analizó el analista económico, Darío Rubinsztein.

La contracción de tomadores (demanda) de créditos prendarios para acceder a un auto o utilitario 0km se da, principalmente, por factores económicos, como el menor ingreso disponible de las familias, según el especialista.

Rubinsztein agregó: “Estas no han logrado recomponer su poder adquisitivo en una carrera incesante contra la inflación que, si bien ha descendido notablemente en relación con años anteriores (211,4% en 2023, 117,8% en 2024 y 31,5 % en 2025), no logra perforar el umbral del 30% interanual (33,5 % en agosto de 2026 frente a agosto de 2025)”.

Asimismo, en una economía argentina con un crecimiento interanual del 2% del Producto Bruto Interno (PBI), totalmente concentrado en tres sectores (pesca, minería y agro), el resto de las personas y familias empleadas o que se desenvuelven como cuentapropistas en “la otra parte de la economía” no pueden siquiera ilusionarse o pensar en tomar un crédito prendario para un auto, según afirmó el analista económico.

“Solo podrían evaluarlo en caso de que consideren al vehículo un activo indispensable para el desarrollo de sus actividades laborales habituales”, agregó.

La caída en el acceso al crédito respecto del año pasado se debe a una disminución de los ingresos, según los especialistas MMD Creative - Shutterstock

Por otra parte, dijo que “si bien el conflicto bélico en Ormuz —que comenzó en marzo de 2026— nos parece lejano, impacta de lleno en los surtidores de las estaciones de servicio”. Esto se debe a la inestabilidad del precio del petróleo, que pasó de costar US$70 por barril en febrero de 2026 a situarse en torno a los US$110 en la actualidad.

Además, el problema del endeudamiento de muchas personas y hogares (que no están pudiendo afrontar el pago de sus deudas o refinanciaciones, tanto con la banca tradicional como con empresas fintech) restringe su posibilidad de acceder a nuevos créditos de cualquier tipo.

Por último, señaló que “la incertidumbre electoral en relación con las elecciones presidenciales del año próximo ya empieza a jugar en la mente de las personas al momento de evaluar la toma de un crédito que se extienda más allá del 24 de octubre de 2027”.

En ese sentido, explicó que “a la hora de analizar la compra de un auto 0km mediante un crédito no alcanza solamente con evaluar si se podrá afrontar la cuota mensual. También hay que considerar el uso que se le dará al vehículo y todos los costos asociados a tenerlo, como la patente, el seguro, combustible, garage, mantenimiento, las reparaciones y eventuales multas”.

“En algunos casos, incluso, puede resultar más conveniente utilizar aplicaciones de transporte o alquilar un vehículo durante determinados períodos. Por eso, antes de asumir un crédito de largo plazo, es importante analizar si el costo total de mantener el auto puede ser afrontado mes a mes sin afectar de manera significativa el presupuesto familiar”, concluyó.