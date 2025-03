De cuánto es la multa por tener los vidrios polarizados en marzo 2025

Circular con los vidrios totalmente polarizados, de manera tal que no se vea para adentro, está prohibido según lo establece la Ley Nacional de Tránsito (N°24.449). De igual manera, tampoco está habilitado polarizar el parabrisas delantero en ninguna tonalidad. Para el resto de los vidrios del auto la norma establece que la transparencia no debe ser menor al 75% y para la luneta no debe superar el 70%.

En caso de incumplir con los parámetros permitidos el titular recibirá una sanción económica que equivale a 50 Unidades Fijas (UF), la unidad de medida que la Ley Nacional de Tránsito establece para determinar el valor de una multa.

Ahora bien, esta unidad de medida sufre una actualización periódica, mientras que en la provincia de Buenos Aires se actualizan cada dos meses, en la Ciudad es por semestre.

El parabrisas delantero no se debe polarizar en ninguna tonalidad, según la Ley Nacional de Tránsito Davis Laurins Photography - Shutterstock

De esta manera, acorde al último ajuste que aplicaron las jurisdicciones, en la Ciudad de Buenos Aires la multa por contar con los vidrios polarizados con una tonalidad ilegal equivaldría a $36.581, mientras que en la provincia de Buenos Aires esta misma falta se pagaría con una sanción de $72.600.

Cuáles son las infracciones más costosas en la Ciudad en marzo de 2025

Si bien tener el vidrio polarizado puede ser motivo de una infracción, no es una de las multas más costosas. En esa línea la que tiene un valor más elevado es la del exceso de velocidad. En la Ciudad de Buenos Aires esta multa puede llegar a costar $2.520.800 en el caso más extremo.

Ahora bien, la segunda falta con la suma más elevada es la de conducir bajo los efectos del alcohol. En territorio porteño, el máximo permitido para autos particulares es de 0,5gr/l, pero si en un control de tránsito el número da por encima, se deberá pagar una multa.

Mientras que en la Ciudad el máximo permitido para autos particulares es de 0,5 gr/l, en la provincia rige la Ley de Alcohol Cero GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

Si el test de alcoholemia registra entre 0,5gr/l y 0,99gr/l la multa es de entre 150 y 1000 UF; pero si arroja 1gr/l en adelante, puede variar entre 300 y 2000 UF e incluir de uno a 10 días de arresto. En números se trata de una multa que parte de los $109.743 y que puede alcanzar $1.463.240.

Por su parte, la tercera más costosa es la de violación de semáforo en rojo, según le comentaron fuentes del a Ciudad a este medio. Esta sanción va desde las 300 hasta las 1500 UF ($219.486 a 1.097.430).

Para saber si un vehículo posee infracciones de tránsito hay dos maneras de averiguarlo, una vía online y otra presencial. Para realizarlo de manera remota se debe ingresar a la página web, clickear “Consulta de Infracciones”; ingresar el DNI del titular o la patente la unidad; seleccionar “No soy un robot” y luego clickear en “consultar”. Automáticamente el sitio mostrará el estado de la situación.

La tercera multa más costosa de la Ciudad es saltarse un semáforo en rojo

En caso de que se cuente con una o más y se desee cancelarlas, se puede hacer con efectivo en cualquier sucursal de Pago Fácil, Rapipago, Banco Ciudad y Banco Provincia. También se pueden realizar pagos con tarjeta de débito o crédito mediante Mercado Pago, Pago mis cuentas, página web, Bapro Pagos y Provincia Net. O a través de las terminales automáticas de pago (ATM) en DGAI y Sedes comunales.

