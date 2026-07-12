Toyota diseño un sistema para que un auto eléctrico se pare como uno manual cuando se pasa mal un cambio

En la transición hacia el auto eléctrico, varias marcas buscan conservar sensaciones propias de los vehículos con motor a combustión. Algunas lo hacen con sonidos artificiales; otras, con cambios de marcha simulados.

Toyota, sin embargo, parece haber ido un paso más allá, ya que patentó un sistema capaz de hacer que un eléctrico “se pare”, como ocurre cuando un conductor no domina correctamente una caja manual.

Según publicó inicialmente CarBuzz, la compañía japonesa presentó una patente para un sistema de control que trabaja junto con una caja manual simulada, compuesta por un pedal de embrague y un dispositivo de cambio de marchas. La solicitud fue presentada en enero y publicada a fines de mayo.

La idea central es recrear no solo la experiencia de manejar un auto manual, sino también sus errores. Si el conductor opera el vehículo de una manera “desfavorable” —por ejemplo, al seleccionar una marcha incorrecta para el régimen de giro simulado—, el sistema puede detener el motor eléctrico y aplicar los frenos.

El objetivo es reproducir la sacudida brusca y el tironeo característicos de un auto con motor a combustión cuando se apaga por una mala maniobra con el embrague.

El objetivo es reproducir la sacudida brusca y el tironeo característicos de un auto con motor a combustión Jeroen Peeters

La patente plantea la pregunta de hasta qué punto en plena electrificación tiene sentido imitar defectos o incomodidades de una tecnología anterior para hacer más atractiva a la nueva.

En un eléctrico, no existe una caja manual tradicional, ni un embrague que acople mecánicamente el motor con la transmisión, ni un motor que pueda apagarse por falta de revoluciones. Todo eso debe ser recreado por software.

El sistema de Toyota utiliza una especie de “dispositivo virtual de cambio de capacidad de transmisión de par” para imitar el funcionamiento del embrague. También incorpora una “calculadora virtual de velocidad del motor”, que determina qué marcha y qué régimen de giro corresponderían en un vehículo naftero bajo condiciones similares.

En la práctica, el conductor tendría una palanca de cambios y un pedal de embrague reales, pero el comportamiento del auto estaría gobernado por una computadora. Si el uso del embrague o de la marcha seleccionada no coincide con lo que esperaría el sistema, el vehículo podría simular una detención del motor.

En la transición hacia el auto eléctrico, varias marcas buscan conservar sensaciones propias de los vehículos con motor a combustión

La tecnología también permitiría evaluar el nivel de habilidad del conductor y ajustar el comportamiento del sistema en función de esa lectura. Según Motor1, la patente contempla que el vehículo determine la capacidad de manejo y aplique los sistemas de seguridad correspondientes cuando sea necesario.

La idea no surge de la nada. Toyota y Lexus vienen trabajando desde hace años en sistemas capaces de recrear la experiencia de conducción de un auto manual en vehículos eléctricos.

Por ahora, se trata de una patente y no de una confirmación de producción, lo que significa que no necesariamente llegará a un modelo de calle. Pero el registro muestra hacia dónde mira una parte de la industria, donde aún cuando los eléctricos eliminan muchas piezas mecánicas, algunas marcas buscan devolverle al conductor sensaciones que parecían condenadas a desaparecer.