Diesel 10 Minero: el nuevo combustible para responder a los desafíos energéticos de la minería

¿Cómo garantizar disponibilidad, eficiencia y continuidad operativa en operaciones ubicadas a más de 4.000 metros de altura, expuestas a temperaturas extremas y condiciones de trabajo permanentes? La pregunta, una de las que hoy atraviesa a la minería argentina, estuvo en el centro de las conversaciones de Argentina Mining Salta 2026, encuentro donde YPF presentó las soluciones con las que busca acompañar el crecimiento de una industria llamada a convertirse en uno de los principales motores de exportación del país.

En ese contexto, la compañía presentó las grandes ventajas de Diesel 10 Minero, un combustible especialmente desarrollado para operaciones mineras que ya se encuentra disponible comercialmente en Argentina. El producto posee ultra bajo contenido de azufre, no contiene biocomponentes y fue diseñado para garantizar desempeño y confiabilidad en zonas de alta montaña y bajas temperaturas.

Su lanzamiento responde a una necesidad concreta de la industria: contar con combustibles específicamente formulados para condiciones extremas, donde la continuidad operativa resulta crítica para la productividad de los proyectos. Según destacan desde la compañía, se trata de una innovación desarrollada para acompañar las nuevas exigencias tecnológicas y ambientales del sector minero.

YPF provee el 90% de los combustibles para el sector minero.

Una propuesta amplia e integral

Diesel 10 Minero, sin embargo, es solo solo una parte de la estrategia que YPF tiene para el sector. Y es que con una participación superior al 90% en el mercado de abastecimiento de combustibles para minería, la compañía viene consolidando una propuesta integral que combina logística especializada, productos desarrollados para la actividad, soluciones energéticas y asistencia técnica.

Un componente central de esa propuesta es la infraestructura logística desplegada en el norte argentino. San Antonio de los Cobres se consolida como un punto estratégico para el desarrollo minero con la puesta en funcionamiento de una nueva base logística integral. Ubicada a 4.000 metros sobre el nivel del mar, fue diseñada para acompañar el crecimiento de la actividad minera en la Puna salteña, fortaleciendo la capacidad de abastecimiento y los servicios disponibles en la región.

El complejo incluye una estación de servicio modular YPF, una planta de suministro de combustible especialmente orientada a las operaciones mineras y un patio logístico para la carga, descarga y movimiento de equipos e insumos. Esta base logística refuerza la propuesta integral de YPF para la minería, aportando cercanía, eficiencia y confiabilidad.

La propuesta se complementa con las soluciones de YPF Luz, que acompañan el desarrollo minero desde las primeras etapas de cada proyecto a través de contratos de abastecimiento eléctrico, energía renovable, generación on-site y el desarrollo de líneas de alta tensión. Con una capacidad instalada de 3,8 GW y presencia en ocho provincias, la compañía combina generación, comercialización y desarrollo de infraestructura para ofrecer energía confiable, eficiente y adaptada a las necesidades de cada operación minera.

Por su parte, YPF Gas aporta una solución integral para operaciones ubicadas en entornos remotos, integrando suministro de GLP, infraestructura, logística, telemedición y soporte técnico especializado. Su presencia operativa en General Güemes y su experiencia en proyectos de gran escala permiten acompañar a la industria con esquemas energéticos diseñados para garantizar continuidad, seguridad y eficiencia, incluso en condiciones de alta complejidad logística.

La propuesta para minería se completa con el aporte de Servicio Técnico YPF, que combina lubricantes de última generación, refrigerantes, urea automotriz y herramientas de mantenimiento predictivo. A través de servicios especializados como AUCTOR, la compañía ayuda a anticipar fallas, optimizar intervalos de mantenimiento, prolongar la vida útil de activos críticos y reducir costos operativos, contribuyendo directamente a la productividad de las operaciones mineras.

La visión de YPF es acompañar el crecimiento de la minería argentina no solo como proveedor de energía, sino como un socio estratégico capaz de integrar combustibles, logística, infraestructura, electricidad, gas y asistencia técnica bajo una misma propuesta de valor.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.