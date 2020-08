Educación en cuarentena: cómo aprender mecánica online

Aprendizaje. La tecnología actual de los vehículos exige una gran capacitación tanto desde la mecánica como de la electrónica

Las clases pasaron de presenciales a virtuales, pero la capacitación sigue siendo la herramienta clave para especializarse; cuál es la oferta de las escuelas e institutos y cómo se dictan los cursos

Patricia Osuna Gutiérrez 1 de agosto de 2020

La educación es el camino para crecer en todos los sentidos positivos; por esto, en medio de la situación actual, diversas instituciones ofrecen capacitación online en el oficio de la mecánica, llevando estos conocimientos a cualquier punto geográfico y a un clic de distancia.

Traccionada por la inmediatez nacional, esta oferta educativa en línea se afianzó: "La iniciamos al enterarnos de la pandemia. La semana previa a que se aplicara el aislamiento preventivo y obligatorio filmamos de manera profesional las próximas clases para los alumnos que habían empezado a cursar presencialmente; con una edición al detalle en alta calidad lograron ser iguales que una clase presencial. Además, enviamos semanalmente fascículos de manuales técnicos; adquirimos licencias de Zoom pagas y empezamos un ciclo online denominado Clases Virtuales Complementarias. Estas clases mantienen el mismo profesor y alumnos de cada curso, sin alterar la condición inicial de un grupo reducido y su formador técnico para que accedan a la misma calidad", comentó Maximiliano Leonelli. gerente de Marketing, Comercial y Corporativo del Instituto Tecnológico de Capacitación Automotriz (ITCA). Y destacó: "El presentismo no mermó; por eso, sumamos las Charlas Técnicas Online con las principales marcas referentes de la industria automotriz para profundizar en contenidos específicos como lubricantes, aditivos, filtros, neumáticos, resortes, juntas, frenos, amortiguadores, bujías, aros, etcétera. Y desarrollamos un Ciclo de Formación Online con seminarios de corta y mediana duración".

En esa misma línea, Federico Bertrand, socio gerente de Tecnomax Equipamientos, afirmó: "Desde que fundamos la firma en 2012, hacemos capacitaciones presenciales; sin embargo, por la pandemia reconvertimos nuestro modelo de negocio a la nueva necesidad. Estamos convencidos que hoy los mecánicos tienen que seguir formándose porque la tecnología en esta industria vino para quedarse y, además, porque no podíamos dejar sin asistencia a nuestros clientes. Somos un eslabón importante en la cadena de valor, porque existe una brecha muy grande entre lo que un mecánico aprendió en la escuela y lo que hoy tiene que solucionar en los vehículos actuales. Entonces, les acercamos nuevas tecnologías, conocimientos y, sobre todo, ayudamos a entender por qué las cosas funcionan y cómo las pensó quien las diseñó, porque eso le simplifica solucionar el problema".

Asimismo, Jorge D. Souto, gerente y representante legal de la Escuela Argentina del Automotor, destacó que la enseñanza online "en nuestro rubro es muy complicada, ya que la capacitación en mecánica tiene mucha práctica y ese es un aspecto muy difícil de reemplazar. No obstante, pueden darse algunos temas por esta vía. Esta capacitación es importante proyectada para un sector económico en particular en el caso de nuestro país, donde la industria automotriz es muy relevante en el esquema económico-industrial. Cabe aclarar que en el caso de las capacitaciones a distancia, los alumnos que cursen por esta modalidad reciben un certificado de cursada otorgado por la escuela. Recordemos que el Ministerio de Educación, por el momento, no emite certificados oficiales para cursos o carreras online, al menos en lo que respecta a mecánica automotriz".

En cuanto a la implementación, Lionel Martín Vitali, gerente administrativo del Instituto Técnico Avanzado (ITA), aclaró que si bien las clases en marzo empezaron de manera presencial, "debieron suspenderse por la cuarentena y optamos por dictar las capacitaciones en formato online; este proceso llevó un tiempo de preparación y pudimos iniciar esta modalidad a principios de mayo. Estos cursos tienen una gran relevancia social ya que permite a los alumnos, en poco tiempo, aprender un oficio y les da una preparación adecuada para que puedan ofrecerse como mano de obra calificada en el mercado laboral. Una vez que finalizan, se les otorga un certificado de capacitación que, en algunos cursos, tienen aval oficial del Ministerio de Educación".

Las clases son acompañadas con material para descargar

Respecto del material ofrecido, desde Cesvi Argentina indicaron que "desde que se instaló el aislamiento social impuesto por el Gobierno, el Cesvi comenzó a ofrecer sus cursos de manera totalmente online. El desafío fue adaptar los contenidos que hasta ese momento se dictaban de forma presencial, manteniendo la calidad para dar respuesta al mercado reparador nacional e internacional. Este trabajo es de gran importancia para continuar acompañando desde el aprendizaje y el desarrollo profesional a los clientes, dentro del contexto de emergencia sanitaria que estamos viviendo".

Oferta

La capacitación online se promueve tanto para principiantes en el área de la mecánica pasando por niveles intermedios de conocimiento hasta para aquellos profesionales que buscan actualizarse en algún área particular.

Para participar de estos cursos se requiere tener un celular, computadora o notebook con acceso a internet y están dirigidos "a todo aquel que quiera iniciarse o perfeccionarse en los diferentes rubros de los cursos que dictamos. A los mismos pueden acceder las personas mayores de 18 años y en estos años hemos recibido tanto hombres como mujeres de todo el país", comentaron desde el Cesvi Argentina.

En general, al ser una opción relativamente fácil de usar, el formato online ha llegado a zonas impensadas con cursos variados y costos posibles de encarar. Por la cuarentena, se han sumado muchas personas de todo el país y el exterior, que de manera remota acceden al conocimiento. En su mayoría tienen entre 20 y 55 años de edad, con preeminencia masculina de 90 por ciento.

Según los profesionales, en general, la respuesta de los participantes virtuales a esta capacitación online ha sido "excelente" y se confirma mediante las mediciones de satisfacción hechas al cierre de cada clase; los alumnos se han adaptado rápido al cambio y han perdido "el miedo a preguntar", aunque se hace imprescindible mejorar en algunas zonas del país el acceso a internet para que todos cuenten con esta posibilidad educativa.

"Me estaba capacitando de manera presencial y quería seguir, no cortar el aprendizaje por el Covid-19, eso me llevó a los cursos online. El aprendizaje virtual me resultó muy bueno ya que nos facilitaron un simulador bastante real. No era partidario de los clases online, pero fue muy didáctico, sobre todo porque tengo mi taller. Recomiendo este tipo de capacitación, por lo menos en la parte electrónica, porque te enseña pasos efectivos para realizar un diagnóstico. Es ideal para toda persona que le guste el mundo de los vehículos", remarcó Franco Scavone, alumno virtual del ITCA y propietario de un taller en Córdoba.

Videos realizados por especialistas

Los profesionales docentes han debido adaptarse a este estilo de enseñanza; algunos incluso complementaron su formación en temas como oratoria, neurociencia, manejo de objeciones y comunicación. Y, para mantener la calidad de la cursada, ha sido importante continuar con la cantidad de personas en los grupos como si fuera de manera presencial, para así respetar los tiempos de enseñanza y de consultas en los horarios establecidos.

En el caso de la metodología semipresencial, las instituciones avanzan en la carga teórica de manera online y preparan las prácticas para realizarlas de inmediato en cuanto sean habilitadas (igual que la capacitación 100% presencial). Respecto de la metodología online, "hay dos variantes: en vivo y a distancia, en esta última el alumno accede a una plataforma de contenidos, estudia, realiza los ejercicios y responde preguntas que envía al docente, quien realiza una devolución para dejar fijados los conceptos", comentó Bertrand.

Acerca de las clases en vivo, Leonelli destacó que "son muy dinámicas mediante la plataforma Zoom (versión paga para evitar cortes y usar el servicio al máximo como grabar las sesiones para luego compartirlas con los que no pudieron asistir). Tenemos videos técnicos realizados por los propios profesores y filmados y editados por profesionales. Sumamos una plataforma de realidad virtual para realizar ejercicios prácticos, simulando casos de fallas y utilizando herramientas como si fueran reales; además, enviamos manuales técnicos en formatos de fascículos semanales y presentaciones en filminas para más detalles".

"Para seguir una línea educativa de calidad, la metodología es teórico-práctica en todos los casos. En cuanto a los cursos online, son fundamentalmente teóricos. Los materiales son los mismos que utiliza la industria automotriz hoy en día. Tanto en plantas propulsoras, tecnología electrónica, sistemas de aprendizaje, autos y motos de última generación. Así, nuestra institución es la única en el país que trabaja con casi toda la línea de productos BMW para la capacitación de los alumnos de la carrera de mecánica y electrónica de motos. El plantel docente consta de profesionales técnicos mecánicos con muchos años de experiencia en la docencia y la industria automotriz. En nuestro caso, ¡el estudiante solo debe contar con ganas de aprender!", afirmó Souto.

En tanto, Vitali destacó que las clases online se complementan con materiales físicos de sus talleres de práctica (bielas, cigüeñales, pistones, etcétera) y permiten "generar un feedback con el alumno que hace preguntas relacionadas a esos materiales. Las clases se graban y los alumnos pueden acceder a la plataforma en cualquier momento. Sobre las prácticas de los cursos, se realizarán en los talleres preparados con los materiales necesarios de cada especialidad (vehículos completos, autoelevadores, motores, tableros de práctica, scanners, piezas sueltas, etcétera). Y cuando la cuarentena lo permita, tenemos armado un protocolo sanitario para aplicar tanto en los talleres como en las aulas de teoría, que consiste en dictar las clases con las comisiones divididas en la cantidad de alumnos permitida, respetando el distanciamiento y el uso de máscaras, tapaboca y líquidos sanitizantes".

"Con la experiencia transmitida por nuestros instructores, cada uno de los participantes puede llevar la teoría a la práctica en su taller. Con guías de trabajo, videos y experiencias reales del instructor podemos acompañar a los asistentes. Estos pueden contactarse con nosotros para evacuar sus dudas. Apostamos a que, al finalizar el aislamiento obligatorio por el Covid-19, dictaremos capacitaciones presenciales, pero y continuaremos con el formato virtual también. Es una modalidad que llegó para quedarse y nos permite alcanzar con las capacitaciones a toda la región", concluyeron desde Cesvi Argentina.

Oferta de cursos online

Según la institución, la capacitación elegida y la carga horaria se pide una edad mínima y tener finalizadas algunas etapas educativas.

ITCA: Dicta seminarios semanales sobre Diagnóstico electrónico, Electricidad básica, Mantenimiento preventivo de la moto, Motores a GNC, Híbridos, entre otros temas. Valor: de $6000 a $15.000. Curso intensivo semipresencial de la carrera Mecánica y Tecnologías del Automóvil con título certificado por la UTN. Inscripción: $3900 y 7 cuotas de $7990.

Tecnomax Equipamientos: Dictará Reparación de ECU nafta, 5/8, 4 meses; Diagnóstico equipos pesados, inicio libre y por un mes; Euro 5, fecha a confirmar, y Electrónica automotriz, 9 meses. De $6000 a $10.000.

Escuela Argentina del Automotor: Carreras de Mecánica y electrónica automotriz, Mecánica y electrónica de motos, Inyección electrónica automotriz nafta y diésel e Inyección electrónica de motos, duración 3 años y título oficial otorgado por el Ministerio de Educación Modo presencial, $7000 por mes y a distancia, $4000; tiempo de cursada según tipo de capacitación.

Cesvi: Clases expositivas y ejercicios prácticos mediante plataforma e-learning, prácticas en vivo y videos de cada actividad. Capacitación en Inducción en la reparación de carrocería ($3539+IVA); Instalación de vidrios de seguridad ($3539+IVA); Introducción a la peritación ($35.755+IVA), y otros.

ITA: Cursos regulares e intensivos de: Mecánica de autos y motos; Electricidad automotriz; Electrónica integral; Inyección de motos; Chapa y pintura; Audio car; Mecánica náutica; Reparación de alternadores; entre otros. Duración: según temática, de dos meses a dos años. De $2750 a $4500 en adelante.