Estos autos tienen fecha de lanzamiento confirmada en la Argentina para 2026

Llegó diciembre y, aunque la tradición indica que es momento de mirar para atrás y hacer un balance de lo que dejó el año, también resulta clave mirar hacia adelante y empezar a prepararse para lo que será un período particularmente cargado de lanzamientos.

Así, 2026 aparece dividido en dos planos que corren en paralelo: por un lado, los autos que efectivamente llegarán al país gracias al cupo oficial de eléctricos e híbridos sin arancel; por el otro, un conjunto muy amplio de modelos que las marcas evalúan introducir durante el año y que conforman un mapa posible, aunque todavía sin confirmación.

Esa dualidad entre certezas y proyecciones es la que termina de definir el clima del mercado para los próximos meses, en un contexto donde la transición tecnológica y la reconfiguración de los portafolios regionales avanzan a un ritmo poco habitual, pero en línea con lo que ya había anticipado un 2025 especialmente agitado.

Ese primer plano de certezas que aporta el cupo oficial explica, además, el desembarco de un volumen inédito de marcas chinas que hasta ahora no tenían presencia comercial en la Argentina, o que lo hacían a través de otras marcas. El esquema sin arancel funciona como una puerta de entrada directa y acelera decisiones que, en otro contexto, hubieran demandado mucho más tiempo.

El listado de todos los modelos próximos a desembarcar en el país

Aion, pariente de GAC, llegará con los UT y V para posicionarse en el segmento de los SUV y crossovers eléctricos, mientras que Arcfox, marca de BAIC, apostará a una gama más amplia con los S5, T1, T5 y Kaola S, buscando cubrir desde compactos urbanos hasta propuestas de mayor porte.

AION UT

Justamente BAIC combinará modelos eléctricos puros como el sedán EU5, en la búsqueda de mayor volumen luego de haberlo presentado hace un tiempo, con opciones híbridas como los X55 y X7, además del BJ30, que viene ganando participación en el mercado.

Bestun seguirá una estrategia similar con los T77 y T99, mientras que BYD se apoyará en una de las ofertas más completas del cupo, con los Dolphin en distintas configuraciones —incluido el Mini, que ya se vende—, el Seal 5 y sus SUV híbridos Song Pro y Yuan Pro, reforzando su perfil como marca de volumen y a la espera de una incorporación que promete hacer ruido: la pickup Shark.

BYD Shark

El listado confirmado también deja en evidencia el peso que tendrá el segmento SUV en 2026. Changan sumará el Eado; Chery ampliará fuerte su presencia con el Arrizo 8 y toda la familia Tiggo; Dongfeng cubrirá distintos escalones con los Box, Huge y Mage; y Forthing hará lo propio con los M4, S50EVK y SX5G.

En paralelo, marcas como GAC, Haval, Lynk&Co, MG y Skywell utilizarán el cupo para instalar gamas completas, con productos que ya se venden en otros mercados de la región y que ahora encuentran una ventana concreta para llegar al país.

En ese mismo bloque aparecen propuestas más específicas, como el Suzuki Across, que se sumará como híbrido enchufable, al igual que el Swift; o modelos urbanos como el Zhidou Rainbow, pensados para un uso estrictamente citadino. La presencia de Xpeng con el D03 y de marcas como Ora o JMEV refuerza la idea de un mercado que, al menos en volumen y variedad, será mucho más diverso que el actual.

Xpeng D03

A diferencia de ese universo de importadores, las terminales locales también aprovecharán el cupo para ampliar su oferta electrificada. Fiat seguirá impulsando el 600 Hybrid como una alternativa de acceso dentro de su gama; Ford aprovechará las vacantes para sumar más unidades del Territory híbrido; Chevrolet hará foco en los Captiva PHEV y Spark EUV; Citroën extenderá la electrificación a los C3 y C4 de origen europeo; Leapmotor, flamante marca de Stellantis, desembarcará con los B10 y C10 en formato REEV, con motor térmico utilizado como generador; y Renault continuará apostando al Arkana E-Tech para ganar participación entre los electrificados.

Leapmotor B10

En ese mismo plano de confirmaciones también aparece Toyota, que fue una de las pocas que anunció un calendario de lanzamientos concreto para 2026, con una estrategia que combina productos nafteros, híbridos y eléctricos, y que incluye además novedades de su marca de lujo Lexus.

Toyota Yaris Cross

El lanzamiento más relevante será el Yaris Cross, previsto para febrero y que ya acumula más de 2000 unidades reservadas en preventa, lo que lo perfila como una de las apuestas de mayor volumen del año. Al SUV se le sumará la Land Cruiser 300 GR-S, con look deportivo, y continuará con el BZ4X, eléctrico global, la esperada nueva generación de la RAV4 y el Land Cruiser HEV, que incorporará tecnología híbrida. En el segundo semestre se sumarán los lanzamientos de Lexus, con los RX (eléctrico), IS (híbrido) y ES (también híbrido).

Toyota BZ4X

El segundo plano, el de los modelos anunciados pero no confirmados por cupo, permite leer hacia dónde apuntan las marcas más allá del esquema sin arancel. Allí aparecen regresos simbólicos, como el de Alfa Romeo con el Junior, y renovaciones clave como los Audi Q6 y A5 Avant, anticipado este verano. BMW planea ampliar su oferta con con nuevas versiones de la gama de SUV (X1), berlinas y también sumarse a la moda rural con la versión deportiva y “extendida” del M5, mientras que Mercedes-Benz, con un ojo en el automovilismo local, evalúa nuevas variantes de su gama internacional (desde las nuevas generaciones de CLA hasta clásicos como el Clase C o la flamante GLB) y atenta a Sprinter para reforzar su posición en el segmento de los utilitarios amén de sus nuevas instalaciones en Zárate.

Audi A5 Avant AUDI

En este nuevo contexto, las marcas premium aparecen entre las más beneficiadas, con un escenario en el que prácticamente cualquier modelo disponible a nivel global tiene chances concretas de llegar al país, siempre que la burocracia y la logística lo permitan.

También hay señales claras de hacia dónde avanza la electrificación de los segmentos superiores, con propuestas como el Porsche Cayenne eléctrico o el Jeep Avenger, que se sumará por debajo de Renegade (en veremos está la nueva generación de Compass) y el DS Nº8, y movimientos estratégicos en el terreno de los SUV medianos y compactos, como los Kia K4, Sorento y la esperada pickup Tasman, Honda City (para complementar al ya anunciado WR-V), o los Chevrolet Equinox y Sonic, dos nombres conocidos que se renuevan.

Kia Tasman

En el caso de Renault, los proyectos regionales Boreal y Niágara anticipan una renovación profunda de su oferta SUV y pick up, mientras que Nissan prepara el Kait para reemplazar al Kicks Play y sumará la Frontier de origen mexicano para ampliar su gama de pick ups además de 5 novedades según adelantaron en el evento de lanzamiento del nuevo Kicks, que ya se vende.

Renault Boreal

Así, 2026 se perfila como un año bisagra. No sólo por la cantidad de lanzamientos, sino porque combina decisiones ya ejecutadas con movimientos que todavía están en evaluación y, seguramente, alguna carta guardada bajo la manga. El resultado será un mercado con más opciones, mayor diversidad tecnológica y una oferta que, por primera vez en mucho tiempo, parece alinearse con lo que ocurre en los principales mercados de la región.