Viajar a la Costa: cuánto costarán los peajes en enero

De cara a fin de año y el inicio de las vacaciones, miles de familias ya proyectan su descanso en los destinos tradicionales de la Costa Atlántica. Pero antes de llegar al mar, deberán contemplar un costo de traslado que, por vía terrestre, presenta aumentos.

El valor de los peajes, actualizado en octubre pasado, marca un incremento que se hará sentir en enero, sobre todo para aquellos usuarios que no suelen viajar durante el año. El trayecto entre la Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata supera los $22.000 si se circula sin el sistema TelePASE y los $18.000 para quienes cuentan con el cobro automático.

El recorrido desde la Capital Federal hacia Mar del Plata implica el paso por cuatro cabinas de peaje. Primero, los de Dock Sud y Hudson, sobre la autopista Buenos Aires–La Plata. Luego, ya sobre la Ruta 2, se suman los peajes de Samborombón y Maipú. Cada uno de estos últimos cuesta actualmente $6500, mientras que los primeros dos suman en conjunto $5000.

Tarifa AUBASA para los peajes de Dock Sud, Hudson y Gutiérrez

Tarifa peajes AUBASA RP2 Samborombón-Maipú

Así, el total del tramo asciende a $18.000 en hora pico sin TelePASE y baja a $13.926,34 con el sistema automático. Sin embargo, en el caso de que se se sume el paso previo por las autopistas urbanas de AUSA (Perito Moreno y 25 de Mayo), el costo total del viaje se eleva a $22.525 sin TelePASE y $18.450,96 fuera de hora pico con el descuento habilitado.

Esto se da porque los valores en la red porteña también registraron subas en octubre. Las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo tienen un peaje de $4524,62 en hora pico y $3192,73 en horario regular. En tanto, la autopista Illia cobra $1810,45 y $1330,17, según la franja horaria.

Peajes AUSA autopistas 25 de mayo y Perito Moreno

Para quienes eligen otros destinos como Pinamar, Cariló, San Bernardo o Santa Teresita, el tramo inicial del recorrido es idéntico: Dock Sud, Hudson y Samborombón. Pero al salir de la Ruta 2, al tomar la Ruta 11 se debe abonar el peaje de La Huella, mientras que los que continúan por la Ruta 74 se encontrarán con el peaje de Madariaga. Los valores actuales son de $6000 y $5500, respectivamente.

Estas actualizaciones tarifarias forman parte del esquema de revisión trimestral de AUBASA, que ajusta los precios en función de la inflación, la evolución de salarios y otros indicadores económicos. Aunque buscan “preservar el equilibrio financiero del sistema vial”, representan un aumento concreto para los usuarios, que deberán destinar una porción significativa de su presupuesto vacacional al traslado.

Con estos valores, el mes de enero se iniciará con un esquema tarifario definido. No obstante, la diferencia entre circular con o sin TelePASE se vuelve central, especialmente en viajes familiares: el ahorro puede superar los $4000 por trayecto. Así, planificar horarios y medios de pago será tan importante como elegir el balneario.