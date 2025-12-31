Año récord: por qué se vendieron tantas motos en 2025 en la Argentina y qué pasó con los precios

Este año fue sumamente positivo para el mercado de las motos en la Argentina, ya que entre enero y noviembre se comercializaron 590.170 unidades 0km, lo que representa un crecimiento del 35,4% frente al mismo período de 2024, según el último informe de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Si bien el calendario estuvo atravesado por distintos desafíos, entre ellos un año electoral, el sector logró sostener un desempeño sólido con el correr de los meses.

De acuerdo con especialistas y referentes del rubro, el balance general es favorable y el año está cerca de cerrar en niveles similares a los de la industria automotriz, con proyecciones que superan las 600.000 unidades comercializadas en todo el año. Este comportamiento refuerza el rol de las motos como una alternativa de movilidad cada vez más elegida en la Argentina, tanto por su menor costo inicial y de mantenimiento, como también por su eficiencia en el uso diario.

Los motivos detrás de este crecimiento son diversos y responden a una combinación de factores tanto económicos como de mercado. “Al año hay que separarlo en dos semestres, porque en la primera mitad hubo una mayor estabilidad económica que provocó que las tasas estuvieran en rangos normales para la financiación. En cambio, en el segundo, producto de las elecciones y la especulación, ese escenario se trasladó a las tasas y se enfrió“, explicó Matías Tucci, CEO de la unidad de motos del Grupo Corven, quien agregó: “La gente en vez de subirse a un plan o comprar una moto, decidió por momentos esperar a ver qué pasaba con el resultado electoral. Toda esa especulación y modificación en las tasas se suele acomodar en un plazo de tres meses, en donde se vuelve a reactivar el sector”.

KTM este año presentó una nueva línea 390

En una línea similar se expresó Martín Schwartz, director de rodados del Grupo Simpa, quien puso el foco en el contexto macroeconómico y las condiciones de financiamiento: “Detrás del crecimiento hay toda una serie de factores. Uno de ellos es la mayor previsibilidad para la importación y la mayor estabilidad del tipo de cambio, lo que ayuda a dar certidumbre al consumidor y también a los importadores y a las subsidiarias a contar con una mejor planificación anual. Además, fue un año en el que, durante la primera mitad, se registraron tasas más competitivas que las del año pasado, lo que permitió que muchas personas pudieran subirse a su primera moto, así como que quienes ya tenían una de baja cilindrada dieran el salto a una de cilindrada media o alta”.

No sólo en ventas el sector mostró un desempeño destacado, sino también en materia de producción, un indicador clave para la industria local. “Este año logramos un hito, ya que alcanzamos 1,5 millones de motos fabricadas localmente y un 20% de participación de mercado. Creemos que influyeron contexto económico más estable, un mayor acceso al crédito y la consolidaron de formas de movilidad por parte de los usuarios”, comentó Alejandro Modica, gerente comercial de motos de Honda, la única marca que superó las 100.000 unidades vendidas al cierre de noviembre.

Además de que las tasas resultaron competitivas durante gran parte del año, los especialistas coinciden en que la apertura comercial fue otro de los factores clave del crecimiento, ya que permitió a las marcas concretar numerosos lanzamientos y, al mismo tiempo, facilitó el desembarco de nuevas firmas en el mercado local.

Triumph Speed 400

Schwartz sostuvo que la tendencia global del mercado apunta con fuerza hacia las motos de doble propósito y explicó cómo ese fenómeno empieza a reflejarse en la región. “En Latinoamérica llegamos después a las tendencias del primer mundo en términos de motos y, con esta apertura, están viniendo productos que antes estaban en otros mercados y en la Argentina no. Eso hace que haya más opciones para los clientes. Las motos de cilindrada media tienen ventajas respecto de otros segmentos, ya que permiten moverse con comodidad en la ciudad y, al mismo tiempo, combinan el uso urbano con la posibilidad de salir a la ruta u offroad”, concluyó.

Por si fuera poco, el buen momento del mercado de las motos también estuvo impulsado por cambios de carácter tributario, un factor que tuvo especial impacto en las marcas del segmento premium. Un ejemplo de ello es BMW Motorrad Argentina. Al respecto, Gabriel Costa, responsable de la marca alemana, señaló: “Con valores del cierre de noviembre, crecimos un 30% respecto a los patentamientos del año anterior. La reducción del arancel de importación y la unificación de la alícuota del impuesto interno nos permitieron alcanzar participaciones de mercado en torno al 50% con la mayoría de nuestros modelos versus sus competidores. En paralelo, la ampliación de nuestro line-up durante todo el año, con la incorporación de cinco modelos en distintos segmentos, nos permitió alcanzar nuevos públicos y cerrar un 2025 por encima de las expectativas”.

BMW R 1300 GS Adventure Markus Jahn

En relación a los precios de las motos este año, Schwartz explicó: “Los precios de las motos aumentaron por debajo de la inflación y hubo una serie de decisiones del Gobierno que ayudaron. Sobre todo, en las motos de media y alta cilindrada se redujeron los aranceles de importación del 35% al 20% en las de más de 500 cc, y eso se trasladó a los precios. Además, en un mercado más competido, con barreras de entrada más bajas, las marcas se vieron obligadas a ser más competitivas, lo que hizo que el nivel de precios bajara en comparación con años anteriores. Sin embargo, hay que decir que la carga impositiva sigue siendo altísima y que, en la Argentina, en comparación con países limítrofes, seguimos pagando vehículos muy caros”.

Por su parte, Modica señaló que la dinámica de precios estuvo atravesada por una mayor competencia, las posibilidades de financiación y el contexto económico general, un escenario que llevó a Honda, por ejemplo, a congelar los precios durante varios meses.

El segmento más favorecido

Si bien el mercado creció un 35,4%, hubo segmentos que crecieron por encima de la media y otros por debajo. El director de rodados de Grupo Simpa señaló que el mayor volumen estuvo concentrado en las motos de menos de 200 cc, que representaron el 87% del mercado y se consolidaron como la opción de trabajo y de uso cotidiano. No obstante, remarcó que el crecimiento de las motos de mediana y alta cilindrada fue incluso más dinámico, impulsado por una evolución en el perfil del motociclista.

Según explicó, muchos usuarios que antes se movían en modelos de menor porte pudieron escalar de segmento gracias a un mercado que ofreció mejores condiciones generales y a una baja de los precios medidos en dólares, lo que facilitó el acceso a motos de mayor cilindrada en la Argentina.

Por su parte, Tucci coincidió en que las motos de baja cilindrada tuvieron un desempeño destacado a lo largo del año y agregó que el segmento on-off, que incluye a las de doble propósito y a las motos adventure, también ganó un fuerte protagonismo, con un crecimiento que se ubicó por encima del promedio del mercado.

Honda Wave

La mirada de los especialistas se alinea con el ranking de los diez modelos más vendidos del año, a falta únicamente de los cómputos correspondientes al último mes de 2025, de acuerdo con los datos difundidos por Acara.

Gilera Smash: 53.152 unidades

53.152 unidades Honda Wave 110S: 50.479 unidades

50.479 unidades Keller KN110-8: 43.519 unidades

43.519 unidades Motomel B110: 42.951 unidades

42.951 unidades Corven Energy 110: 33.249 unidades

33.249 unidades Mondial LD 110 Max: 21.544 unidades

21.544 unidades Zanella ZB 110: 17.125 unidades

17.125 unidades Motomel S2 150: 15.974 unidades

15.974 unidades Honda XR150L: 10.508 unidades

10.508 unidades Motomel CX 150: 10.347 unidades

“El segmento CUB volvió a ser el más fuerte del mercado. Se trata de motos accesibles, confiables y fuertemente orientadas al trabajo y al uso diario, lo que las convierte en la opción preferida para miles de usuarios en todo el país”, comentó Modica y agregó: “Otros segmentos también mostraron un crecimiento notable durante el año, como el mid-size, acompañado por una mayor oferta de producto y mejores alternativas de financiamiento, especialmente en modelos utilizados como herramientas de trabajo”.

Proyecciones de cara a 2026

Si bien 2025 registró un crecimiento significativo, el sector proyecta que en 2026 ese ritmo podría reforzarse y consolidarse, en un contexto marcado por la ausencia de un año electoral. En esa línea, el director de rodados del Grupo Simpa anticipó un mercado que seguirá por la senda expansiva, con una suba estimada de entre el 12% y el 15% en el volumen general.

“Por nuestra parte nos hemos ampliado mucho. En la última década obtuvimos la representación exclusiva de 16 marcas globales, todas del segmento medio y alto del mercado. Con ese crecimiento buscamos consolidar la presencia y la excelencia operativa de cada una de las marcas. No estamos buscando nuevas marcas de motos, pero sí muchísimos lanzamientos: más de 20 previstos para 2026 entre las 16 marcas”, agregó Schwartz.

Nueva Moto Morini X-Cape 700

Tucci también proyecta un escenario de crecimiento para 2026, aunque puso el foco en dos variables clave. Por un lado, la estabilidad cambiaria y, por otro, la recuperación del poder adquisitivo de las personas. En ese sentido, señaló que existen planes vinculados a una baja de impuestos y a una eventual reforma laboral, medidas que considera relevantes para el rubro de las motos y que se enmarcan en una misma idea de estabilidad y expansión del mercado.

“Todo eso va a potenciar que el segundo semestre de 2026 sea mejor que el primero. Veo una segunda mitad del año donde las tasas de mercado y la recuperación del bolsillo de la gente empiecen a mejorar”, analizó el CEO de la unidad de motos del Grupo Corven.

En una línea similar se expresó Agustín Visokolskis, director ejecutivo de Okinoi, quien destacó la importancia de la estabilidad para sostener el nivel de actividad. “Si hay estabilidad en el mercado se van a proyectar ventas similares a las de este año. Creo que ahora hay una sobreoferta y los precios están tendiendo a bajar en muchos segmentos porque no se vende. Con el tiempo, se va a estabilizar un poco más lo que es la relación entre oferta y demanda y creo que tanto el mercado general como la marca van a andar bien en 2026”.