El auto de lujo que tiene una pantalla de cine de 65″, siete proyectores y compartimentos ocultos

En el exclusivo mundo de los vehículos de alta gama, las limusinas y monovolúmenes de lujo ocupan un lugar muy particular. Diseñados para ofrecer no solo transporte, sino también una experiencia de confort extremo, pero no exclusivamente enfocada en el manejo, estos modelos están dirigidos a un público que prioriza la privacidad, la comodidad y el acceso a tecnología de vanguardia mientras se traslada.

Ejecutivos de alto perfil, figuras públicas y familias de poder adquisitivo elevado encuentran en estas propuestas móviles una extensión de sus espacios privados, equipadas con sistemas de entretenimiento de última generación y configuraciones que apuntan a transformar cada viaje en una experiencia única. En este segmento, cada detalle —desde el tipo de cuero utilizado hasta la calidad acústica del sistema de sonido— se convierte en una declaración de estatus y sofisticación.

Con esta filosofía como guía, Mercedes Benz presentó el Vision V, su próxima línea de vehículos eléctricos de alta gama que combina confort, tecnología inmersiva y un diseño pensado para redefinir el concepto de viajar.

Mercedes Benz Vision V, el concepto sobre el cual se apoyará toda una futura línea de modelos

Programados para su lanzamiento en los próximos años, este es un concept car sobre los nuevos modelos de la familia Vision V, que abarcara desde monovolúmenes familiares de siete plazas hasta versiones de ultralujo destinadas al transporte ejecutivo. Cada variante promete reinterpretar el concepto de lujo sobre ruedas, con un enfoque que fusiona funcionalidad y sofisticación.

Uno de los aspectos que más llama la atención del modelo es su interior. Lejos de las configuraciones tradicionales, el habitáculo fue concebido como un verdadero cuarto de casa, pero sobre ruedas. Los asientos, tapizados en cuero blanco de altísima calidad, conviven con superficies de madera natural y compartimentos de acrílico transparente, integrados en las puertas, que evocan vitrinas de boutiques de lujo. Estos espacios, pensados para almacenar bolsos o accesorios de alto valor, refuerzan la idea de que cada detalle apunta a brindar una experiencia premium.

Múltiples pantallas, espacios amplios y la comodidad priman en el modelo

La exclusividad también se refleja en la disposición del espacio interior. Un panel de vidrio separa la cabina de conducción de los pasajeros, permitiendo crear un “salón privado”, un recurso utilizado históricamente en este tipo de vehículos.

Este panel, además, tiene la capacidad de transformarse en una impresionante pantalla de cine de 65″ con resolución 4K, complementada por un sistema de siete proyectores adicionales distribuidos en el suelo y el techo. Así, puede ofrecer una experiencia de proyección envolvente de 360°, ideal tanto para disfrutar de películas como para sesiones de karaoke o videojuegos, gracias a los modos de entretenimiento integrados.

El exterior del modelo

En la parte trasera del vehículo, dos asientos individuales —inspirados en los de primera clase de los aviones— refuerzan la propuesta de máximo confort. Ambos son reclinables y están acompañados por un sistema de sonido envolvente compuesto por 42 parlantes, mientras que las ventanas traseras pueden opacarse electrónicamente para crear un ambiente más íntimo, reforzando el llamado “efecto capullo”, como lo nombró la marca, que tiene el objetivo de ofrecer un refugio de lujo y tranquilidad durante el viaje.

Los asientos totalmente reclinables del Mercedes Benz Vision V

Thomas Klein, director de Mercedes Benz Vans, destacó tiempo atrás que la llegada de esta gama marcará “el comienzo de una nueva era” para la división. “Estos vehículos establecen nuevos estándares en diseño, confort y una experiencia de usuario inmersiva”, sostuvo durante la presentación.

Además, la compañía no solo apunta a redefinir el segmento de los monovolúmenes de alta gama, sino también a reforzar su decisión de apostar por la electrificación del transporte, sumando nuevos modelos con este tipo de motorización.