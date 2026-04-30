Leapmotor presentó su nueva gama en Beijing y anticipó su desembarco en Argentina

En un Auto China 2026 que volvió a marcar el pulso de la industria automotriz global, Leapmotor se posicionó como uno de los protagonistas de una nueva generación de marcas chinas que ya no hablan en potencial, sino en presente.

Con una propuesta que combinó volumen, tecnología y estrategia, la compañía desplegó en Beijing todo su ecosistema de movilidad electrificada. Desde modelos urbanos hasta SUV y vehículos de mayor porte, con opciones 100% eléctricas y de autonomía extendida, su stand funcionó como una síntesis de su capacidad de desarrollo y de una ambición clara: convertirse en un jugador global de la nueva movilidad.

La marca eligió el Salón de Beijing para presentar sus últimos avances bajo el concepto “Una nueva respuesta al mundo”, en una conferencia que reunió a más de 100 medios internacionales.

El stand en Beijing reflejó la estrategia global de la marca, combinando innovación, escala y expansión internacional.

El diferencial de Leapmotor en Auto China estuvo en mostrar amplitud. Su portfolio incluyó desde el B03X y la serie B hasta la serie C y los modelos insignia D19 y D99, cubriendo distintos segmentos y necesidades de uso. Una estrategia que refleja una lectura clara del mercado: la electrificación ya no es un nicho, sino un ecosistema en expansión.

En el stand se exhiben hasta el próximo 3 de mayo los Leapmotor B10 y C10 que la marca arrancará a comercializar en Argentina a partir del mes de agosto con una tecnología inédita denominada REEV. Esta tecnología ultra-híbrida combina lo mejor de un eléctrico puro con la autonomía extendida que entrega un motor a combustión.

En este sistema, el motor a combustión no mueve las ruedas, sino que funciona únicamente como generador de energía para recargar la batería, manteniendo siempre la experiencia de conducción 100% eléctrica (torque instantáneo y suavidad al andar) pero sin depender de infraestructura de carga. Por eso, se denomina Ultra-Híbrido.

El Leapmotor C10 es un D-SUV con tecnología REEV, con un motor eléctrico de 215 cv y 320 nm y un Motor a combustión 1.5L, una batería de 28,4 kWh y una autonomía de mas de 1.000 kms. Cuenta con 4,739 m de largo, 1,900 m de ancho y 1,680 m de alto. Además, posee ruedas de 20``, techo panorámico de 2,1m2, 7 airbags, 12 cámaras y sensores, 15 Ayudas a la conducción y una pantalla multimedia de 14,6´´.

Leapmotor C10.

El Leapmotor B10 es un C-SUV también con tecnología REEV, con 4,530 m de largo, 1,885 m de ancho y 1,655 m de alto. Cuenta con un motor eléctrico de 211 cv y 240 nm y un Motor a combustión 1.5L. La batería es de 18,8 kWh y la autonomía de mas de 900 kms. Posee ruedas de 18``, techo panorámico de 1,8m2, 7 airbags, nivel L2 de ADAS y pantalla multimedia de 14,6´´.

Leapmotor B10. Pedro Bicudo

El momento central de la conferencia de prensa fue el debut global del Leapmotor B05 Ultra, un coupé deportivo de altas prestaciones que resume el salto tecnológico de la compañía. El modelo incorpora de fábrica un paquete aerodinámico exclusivo y acelera de 0 a 100 km/h en alrededor de 5 segundos. Suma además un sistema de masaje en los asientos con tecnología PWM de 8 puntos, doble chipset de alta gama Qualcomm 8650 + 8295 y funciones avanzadas de asistencia a la conducción con navegación urbana. Con mejoras en diseño, desempeño, tecnología y confort, apunta a brindar una experiencia integral y superior para un público joven apasionado por los autos.

El Lafa 5 (conocido como B05) es el nuevo compacto 100% eléctrico de Leapmotor.

El B03X es un SUV eléctrico del segmento B mide 4,27 m y ofrece hasta 505 km de autonomía con batería de 53 kWh.

Este SUV de gran tamaño es el buque insignia de la marca, diseñado para familias que buscan tecnología avanzada y amplitud.

El Leapmotor D99 es el primer monovolumen (MPV) de lujo de la marca y está diseñado como un transporte de "primera clase" para familias y ejecutivos.

Su ADN tecnológico se potencia a partir de su alianza con Stellantis, que en 2023 invirtió en la compañía y, en 2024, avanzó en la creación de una joint venture global. Así no solo amplifica su escala, sino que también le permite combinar innovación con una estructura industrial y comercial consolidada.

Leapmotor ya cuenta con más de 1500 puntos de venta en el mundo y presencia en más de 30 mercados. En 2025, alcanzó entregas cercanas a las 600.000 unidades y, en el primer trimestre de 2026, superó las 110.000, con más de 40.000 exportaciones. Un ritmo que no solo habla de escala, sino también de una estrategia que logra traducirse en producto.

Fundada en 2015, Leapmotor es una compañía de base tecnológica especializada en vehículos eléctricos inteligentes, con sede en Hangzhou. A diferencia de otros nuevos jugadores, la marca apuesta por un alto nivel de desarrollo propio: cerca del 70% del costo total de sus vehículos corresponde a componentes diseñados y fabricados internamente, incluyendo sistemas de propulsión eléctrica y plataformas inteligentes. Este enfoque le permitió introducir avances como un sistema de propulsión “ocho en uno”, una arquitectura de baterías integrada al chasis y una configuración electrónica centralizada, pilares sobre los que construye su propuesta de movilidad.

“En la Argentina contará inicialmente con el respaldo de una red de 12 concesionarios distribuidos por todo el país en ciudades estratégicas para el público al que apuntamos, gracias a nuestra alianza con grupos que ya trabajan con marcas de Stellantis hace años” afirmó Pablo García Leyenda, director Comercial de Stellantis Argentina. Esto le permitirá a los clientes tener la seguridad de una red preparada para asistirlos durante todo el proceso de la compra, con el objetivo de llegar a todo el país para finales del primer trimestre de 2027.

Con cerca de 600.000 vehículos entregados en 2025, Leapmotor refleja un crecimiento sostenido dentro del segmento de nuevas energías.

“En relación a la posventa, para el lanzamiento tendremos una óptima cobertura del país gracias a 22 puntos de servicio repartidos de manera federal”, agregó Garcia Leyenda. La construcción de esta red —que incluye concesionarios, puntos de servicio y capacitación técnica— será clave para garantizar una experiencia alineada con los estándares globales de la marca, especialmente en un segmento donde la posventa adquiere un rol central.

Así, mientras en Beijing muestra su capacidad de innovación y escala, Leapmotor avanza en paralelo en mercados como el argentino, donde la electrificación comienza a abrirse camino. En un escenario global que cambia a gran velocidad, la marca busca posicionarse con una propuesta que no solo acompaña esa transformación, sino que busca ser parte activa de ella.

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