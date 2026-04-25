Uno auto que se produce en la Argentina fue el más vendido en toda la región: cuál es y cuánto cuesta

La Argentina es el cuarto país que más pickups produce a nivel mundial, y uno de sus modelos de fabricación nacional no solo pisa fuerte dentro de las fronteras, sino que además acaba de consolidarse como el más vendido de toda América Latina.

Se trata de la Toyota Hilux, una camioneta del segmento mediano que se produce en el país desde 1997 y que, desde la planta que la marca japonesa posee en Zárate, provincia de Buenos Aires, se exporta actualmente a más de 22 países de la región.

La Toyota Hilux fue el modelo más vendido en la región en 2025

Para entender el éxito de este modelo primero hay que mirar el contexto general del mercado. Durante el año pasado se comercializaron alrededor de 6.016.045 unidades 0km en América Latina (incluyendo Sudamérica, Centroamérica y México), lo que representó un crecimiento del 7,9% respecto del año anterior, según la consultora Car Industry Analysis.

Dentro de ese total, la Toyota Hilux fue el modelo más exitoso de la región, con 162.205 unidades vendidas y un desempeño en línea con el registrado el año anterior. Esa cifra representó aproximadamente el 2,7% del total de patentamientos en América Latina.

Además, en 2024 esta camioneta se había ubicado en el segundo lugar del ranking, mientras que el primer puesto había sido para el Volkswagen Polo.

Así es la Toyota Hilux SRX

En el segundo lugar se ubicó la Fiat Strada, producida en Brasil, con 157.267 unidades comercializadas, lo que representa un crecimiento del 2% frente a 2024. En ese año, este modelo había ocupado el tercer puesto del ranking regional, por lo que logró escalar una posición.

El podio lo completó el Volkswagen Polo, el modelo compacto de la marca alemana, con 156.135 patentamientos en América Latina durante el año pasado. Como dato, en 2024 se había consolidado como el vehículo más vendido de la región.

La historia de la Toyota Hilux

La Toyota Hilux es una pickup con una extensa trayectoria en la industria automotriz. Nació en marzo de 1968, cuando se lanzó al mercado su primera generación. Su nombre “Hi-Lux” surge de la combinación de las palabras en inglés high (alto) y luxury (lujo), y fue concebida por Toyota para ser producida junto a su socio Hino Motors en la planta de Hamura, Japón.

Como dato curioso, aquella primera Hilux estaba equipada con un motor naftero de 1.5 litros, con cuatro cilindros en línea y apenas 70 CV. Con el paso del tiempo, el modelo fue evolucionando hasta que en 1997 comenzó su producción en la planta de Zárate, inicialmente con un volumen de 10.000 unidades destinadas exclusivamente a los mercados de la Argentina y Brasil.

La Toyota Hilux se produce en tres países: la Argentina, Tailandia y Sudáfrica

En la actualidad, cerca del 80% de la producción de la planta bonaerense se destina a la exportación, con envíos a 22 países de la región tanto por vía terrestre como marítima. En conjunto con la Toyota SW4, ya se superaron las 1.800.000 unidades fabricadas en el país.

Cabe destacar que la Hilux también se produce en otros mercados clave como Sudáfrica y Tailandia. Desde la Argentina, en tanto, se abastece a buena parte de América Latina (22 países), consolidando a la planta de Zárate como uno de los principales polos productivos del modelo a nivel global.

Cuánto cuesta en abril de 2026 en la Argentina

En su país de producción, este modelo también es un éxito: cerró 2025 como el vehículo más vendido del mercado y, durante el primer trimestre de 2026, se mantiene en lo más alto del ranking. Esto, en parte, se explica por su posicionamiento de precios y por la decisión de Toyota de congelar sus listas durante los últimos dos meses:

HILUX DX/SR

Toyota Hilux 4X2 DX MT: $49.325.000

$49.325.000 Toyota Hilux 4X4 DX MT: $57.769.000

$57.769.000 Toyota Hilux 4X2 DX AT: $50.704.000

$50.704.000 Toyota Hilux 4X4 DX AT: $59.383.000

$59.383.000 Toyota Hilux 4X4 SR MT: $66.457.000

$66.457.000 Toyota Hilux 4X2 SR MT: $56.562.000

$56.562.000 Toyota Hilux 4X4 SR AT: $69.326.000

$69.326.000 Toyota Hilux 4X2 SR AT: $59.125.000

HILUX SRV/SRX

Toyota Hilux 4X2 SRV AT: $67.506.000

$67.506.000 Toyota Hilux 4X4 SRV AT: $76.381.000

$76.381.000 Toyota Hilux 4X4 SRV+ AT: $79.838.000

$79.838.000 Toyota Hilux 4x2 SRX AT: $77.921.000

$77.921.000 Toyota Hilux 4X4 SRX AT: $84.349.000

HILUX GR-SPORT