Uno de los buques eléctrico más grande del mundo conecta Buenos Aires Colonia y costó US$200 millones

Las formas de viajar cambian constantemente para adaptarse a las nuevas tendencias y necesidades.

Esto se refleja tanto en los autos, que incorporan nuevas tecnologías y motorizaciones más sustentables, como en los aviones y también en el transporte marítimo.. En ese contexto, y de cara a una nueva temporada de verano, Buquebus incorporó a su flota un nuevo ferry que se presenta como el más grande del mundo en su segmento.

Se trata del China Zorrilla, el primer ferry eléctrico que navegará por el Río de la Plata, construido en el astillero Incat Tasmania, en Hobart, Australia, y que ya llegó a la región para iniciar una etapa de pruebas antes de comenzar a operar con pasajeros hacia fines de octubre.

Comenzaría a operar a fines de octubre

Como parte de este proceso, el pasado sábado 12 de septiembre se realizó un evento en Nueva Palmira, Uruguay, donde el China Zorrilla fue presentado por primera vez ante el público. La llegada del nuevo buque representa, además, una inversión de US$200 millones, destinada tanto a su construcción como al desarrollo de la infraestructura energética necesaria para su operación.

Este monto contempla también la instalación de sistemas de carga de alta potencia en Buenos Aires y Colonia, por lo que en ambas terminales fue necesario realizar adecuaciones para permitir la operación del nuevo transporte.

La embarcación prestará servicio exclusivamente entre Puerto Madero, en Buenos Aires, y Colonia del Sacramento, en Uruguay, una de las principales conexiones fluviales de pasajeros entre ambos países, aunque la compañía evaluará la posibilidad de que también opere en otros puertos.

Con 130 metros de eslora y 32 metros de manga, el China Zorrilla se presenta como el ferry 100% eléctrico más grande del mundo y el único de estas características en la región, además de ser el mayor buque de aluminio con este tipo de propulsión jamás construido.

En cuanto a su capacidad, el China Zorrilla puede transportar hasta 2100 pasajeros y 225 vehículos en cada viaje, cifras que lo ubican por encima de los barcos tradicionales de estas características. Para dimensionar la diferencia con la flota actual de la compañía, alcanza con señalar que puede llevar más del doble de pasajeros que el ferry de mayor capacidad de Buquebus, preparado para transportar hasta 1008 personas, y superar también su capacidad para vehículos, que llega a 135 unidades.

Este ferry duplica la capacidad del barco más grande de la compañía

De esta manera, si bien el nuevo buque convivirá con la flota actual de la empresa, su mayor capacidad permitiría transportar a más pasajeros con una menor cantidad de viajes y sin generar emisiones contaminantes durante la navegación.

En el acto de recepción, Juan Carlos López Mena, fundador y presidente de Buquebus, celebró: “Cuando surgió la posibilidad de hacer un buque eléctrico, no quisimos esperar al próximo: quisimos que fuera este. Apostamos a una tecnología que todavía parecía lejana, porque entendimos que el futuro había que empezar a construirlo hoy”.

Además de su impacto ambiental, López Mena destacó ante la prensa uno de los principales beneficios del nuevo ferry: su bajo nivel de ruido. En ese sentido, explicó que la embarcación brinda “una mejor experiencia porque es totalmente silenciosa”.

Otra de las particularidades que destacó el presidente de la compañía ante la prensa es el free shop con el que contará el barco, que tendrá una superficie de aproximadamente 2000 metros cuadrados.

La travesía para llegar al Río de la Plata

El traslado del China Zorrilla desde Australia hasta Sudamérica requirió una operación especialmente diseñada por sus dimensiones y características.

El ferry fue transportado a bordo de un buque especializado de tipo heavy-lift, que recorrió más de 15.000 kilómetros atravesando algunos de los escenarios marítimos más exigentes del planeta.

El buque transportador se sumergirá hasta que el China Zorrilla pueda flotar por sus propios medios

En Nueva Palmira se realizará una de las maniobras centrales de todo el recorrido. Mediante un complejo procedimiento de lastre, el buque transportador se sumerge parcialmente hasta permitir que el China Zorrilla vuelva a flotar por sus propios medios.

Una vez finalizada la maniobra y completados los controles correspondientes, dos remolcadores acompañarán al ferry desde Nueva Palmira hasta Colonia del Sacramento, donde comenzará la siguiente etapa de su puesta en funcionamiento.