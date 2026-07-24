El elemento desconocido de los autos que parece de diseño, pero tiene una función clave

En los últimos años, cada vez más autos incorporaron una pequeña rejilla ubicada en el paragolpes delantero, generalmente por debajo de la parrilla principal. A simple vista parece un elemento más del diseño, pero en muchos modelos esconde un sistema cuya función va mucho más allá de la estética.

Detrás de esa abertura pueden encontrarse las llamadas persianas activas de la parrilla (Active Grille Shutters), un conjunto de láminas móviles que se abren y cierran automáticamente para controlar el ingreso de aire hacia el compartimiento del motor.

Su funcionamiento está gestionado por la electrónica del vehículo. En función de parámetros como la temperatura del motor, la velocidad de circulación o la demanda de refrigeración, el sistema decide si mantener las persianas abiertas o cerradas.

Esta parilla equipa persianas activas, un conjunto de láminas móviles que se abren y cierran automáticamente para controlar el ingreso de aire

Aunque pueda parecer contradictorio, el motor no necesita recibir la máxima cantidad de aire de manera permanente. Cuando está frío o el vehículo circula a velocidades constantes sin una elevada exigencia mecánica, las persianas permanecen cerradas. De esa manera disminuye la cantidad de aire que atraviesa el radiador, el motor alcanza antes su temperatura óptima de funcionamiento y se reduce la resistencia aerodinámica del vehículo.

Cuando la temperatura del refrigerante aumenta o el motor requiere una mayor capacidad de enfriamiento —por ejemplo, durante una subida, un remolque o en condiciones de altas temperaturas exteriores—, las persianas se abren automáticamente para permitir que el aire llegue al radiador y a otros componentes que necesitan disipar calor.

El motor no necesita recibir la máxima cantidad de aire de manera permanente kasakphoto - Shutterstock

Además de mejorar la gestión térmica del motor, las persianas activas cumplen un papel importante en la aerodinámica. Con las láminas cerradas, el aire no ingresa al motor y fluye con mayor facilidad alrededor del vehículo. Esa menor resistencia al avance ayuda a reducir el consumo de combustible, especialmente en ruta, donde la aerodinámica tiene un peso mucho mayor que en ciudad.

En los vehículos eléctricos el principio es el mismo. Al disminuir la resistencia aerodinámica, las persianas activas ayudan a extender la autonomía y, al mismo tiempo, regulan la temperatura de componentes como la batería o la electrónica de potencia cuando es necesario.

Los vehículos eléctricos también las utilizan

Este sistema suele encontrarse en modelos medianos y grandes, tanto con motores de combustión como híbridos y eléctricos, aunque cada vez aparece con mayor frecuencia en vehículos de segmentos inferiores debido a las exigencias de eficiencia y emisiones.

En muchos casos, la rejilla permanece cerrada durante buena parte del recorrido, por lo que el conductor ni siquiera percibe que está funcionando. Las persianas activas no forman parte del mantenimiento periódico del vehículo y están diseñadas para operar automáticamente durante toda su vida útil.