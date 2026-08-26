Una marca china lanzó un nuevo SUV “con espíritu adolescente” en la Argentina y adelantó la llegada de su pickup

La automotriz china Geely, que regresó a la Argentina el año pasado de la mano de Autos Sustentables del Sur con el EX5, un SUV eléctrico del segmento C, amplió su oferta con el lanzamiento del nuevo Icon, un SUV compacto del segmento B naftero.

Este SUV está equipado con un 1.5 turbo que desarrolla 181 CV y 290 Nm de torque, asociado a una caja automática de doble embrague y siete velocidades.

Además, incorpora un sistema de asistencia a la conducción ADAS de nivel 2 y una pantalla central de 14,6 pulgadas, como parte de su dotación tecnológica.

El Geely Icon trae un motor naftero 1.5 turbo

Uno de los puntos fuertes que declara la firma es el diseño, ya que fue concebido como un modelo global, con aportes de los cinco centros de diseño de la automotriz que posee alrededor del mundo.

“Por sus prestaciones y diseño, es un auto pensado para el segmento adulto joven, profesional, exigente y con espíritu innovador. Claramente es un auto para los que se animan a las cosas nuevas, los que buscan experiencias en cada momento”, comentó Juan Azamendia, director general de Autos Sustentables del Sur, representante oficial de Geely en la Argentina.

Geely es un fabricante de autos líder global con sede en Hangzhou, China

En materia de seguridad, incorpora cuatro airbags (frontales y laterales delanteros), cámara panorámica 540° (por chasis transparente), control electrónico de estabilidad (ESC), ABS con distribución electrónica de frenado (EBD), asistencia de frenado (HBA), control de tracción (TCS), alerta de frenado de emergencia (ESS), asistencia de partida en pendientes (HHC), control de descenso en pendientes (HDC), monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), sensores de estacionamiento traseros, anclajes ISOFIX y sistemas de asistencias al conductor de nivel 2.

Este último incluye control de crucero adaptativo (ACC), asistencia de mantenimiento de carril (LKA), asistencia de emergencia de mantenimiento de carril (ELKA), frenado autónomo de emergencia (AEB), control inteligente de luces altas (IHBC) y reconocimiento de señales de tránsito (TSR).

La central multimedia es de 14,6 pulgadas

El Icon se ofrecerá en tres colores: blanco, rosa pastel y gris, con disponibilidad inmediata a partir de septiembre en los concesionarios de la red Geely de todo el país y una garantía oficial de fábrica de cinco años o 150.000 kilómetros

El precio anunciado para el Icon es de US$30.800 y contará con una amplia oferta de financiamiento a través de Santander, con alternativas que incluyen una tasa UVA del 11% TNA a 48 cuotas y una tasa fija del 36,9% TNA a 60 cuotas.

Geely anunció dos novedades más

Durante la presentación del Icon, que fue un lanzamiento global, también se anunciaron otras dos novedades relacionadas con la estrategia de la marca en el país. Una es que Geely se incorporará al TC2000, una de las principales categorías del automovilismo argentino, mediante un acuerdo estratégico con el equipo de competición Pro Racing. De esta manera, el Icon se convertirá en el vehículo oficial del equipo para la temporada 2026-2027.

Según informó la compañía, está previsto que el Icon haga su debut en la novena fecha del campeonato, que se disputará en octubre próximo.

Y la novedad restante estuvo relacionada con Riddara, la marca de pickups eléctricas y electrificadas perteneciente a Geely. Durante el evento, Azamendia adelantó los planes para el desembarco de la marca en la Argentina.

La pickup Riddara será el tercer modelo de Geely en el país Riddara U

Como anticipo de su llegada, el ejecutivo presentó la Riddara RD6 PHEV, una pickup híbrida enchufable equipada con un motor 1.5 turbo y una caja de cambios automática. En cuanto a su segmento, apunta a competir, por ejemplo, con la Ford Maverick.

El modelo ofrece una autonomía combinada de entre 1007 y 1087 kilómetros, según la configuración, y un torque máximo de 914 Nm. Además, declara una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,3 segundos. Este modelo llegaría el mes próximo al mercado local.