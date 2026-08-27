“No hay que ignorarlo”: por qué vibra el volante del auto al frenar, según los especialistas

La mayoría de autos modernos cuentan con una dirección hidráulica, que hace la conducción más suave y reduce el esfuerzo al maniobrar, por lo que también elimina las vibraciones en el volante.

Por el contrario, sentir que el volante (o el vehículo en general) vibra al frenar y acelerar advierte sobre posibles anomalías en el motor o la necesidad de servicios como la alineación y balanceo.

Esta situación puede ocurrir por múltiples causas, que van desde detalles que se solucionan rápidamente hasta fallas mecánicas que podrían comprometer tu seguridad.

Cuatro motivos por los que vibra el volante del auto

La lista de motivos por los que el volante vibra es amplia. Lo primero que aconsejan los especialistas es acudir a un taller mecánico tan pronto como sea posible para examinar todos los sistemas del auto.

Pero, para darse una idea de cuál podría ser el motivo del problema, a continuación se detallan algunas de las causas más comunes.

1) Presión incorrecta de las llantas

De acuerdo con Firestone (México), las llantas son el punto de conexión entre el vehículo y el asfalto. Al estar desinfladas, presentar ponchaduras o tener una presión incorrecta pueden provocar inestabilidad, lo que se traduce en vibraciones o movimientos involuntarios del volante.

En el manual del fabricante aparece la presión recomendada para los neumáticos Shutterstock

En este caso, lo ideal es revisar el estado de los neumáticos y verificar que permanezcan inflados con los niveles de aire recomendados por el fabricante, mismos que dependen del tamaño y la capacidad de carga del auto.

2) Desgaste en el sistema de frenos

Los discos y las pastillas de freno son componentes clave en el sistema de frenado. Sin embargo, con el paso del tiempo sufren un desgaste por la fricción, así que es necesario reemplazar las piezas dañadas.

Los frenos podrían ser el problema si vibra el volante Setta Sornnoi - Shutterstock

Si la vibración del volante se percibe al momento de pisar el freno, es probable que los discos o las pastillas de freno estén desgastadas y no queda otra opción más que revisarlas.

3) Fallas en el eje de transmisión

El eje de transmisión es la pieza que conecta al motor con las llantas del vehículo para permitir su movimiento, por lo que también está enlazado con el volante.

Cuando el automóvil tiembla al estar en movimiento o en reposo, puede que el problema se encuentre en el eje de transmisión, ya sea que le falte lubricación o sus piezas están desgastadas.

4) Problemas en la suspensión o rótulas

La suspensión es un grupo de piezas que incluye a los amortiguadores, resortes y llantas; sirve para “absorber” los impactos e irregularidades del camino. Además, protege otros componentes del motor y le da estabilidad al vehículo.

Cuando uno de los componentes de la suspensión está fallando, la vibración del vehículo aparece como primer síntoma, ya que influye en la alineación de las ruedas y provoca un desbalance.

En cualquier caso, lo recomendable es no ignorar la vibración y consultar a un mecánico para evaluar el estado del auto e identificar la causa.