Así es el nuevo SUV chino que consume 4,3L cada 100km

Great Wall Motor (GWM) incorporó a su oferta el Haval H6 Pro HEV, un SUV del segmento C (mediano) que, por sus características, se posiciona como uno de los productos más destacados del Grupo Antelo dentro de su segmento.

Esta consideración se explica por varios de sus puntos fuertes; al tratarse de un híbrido convencional (HEV) permite alcanzar consumos de hasta 18 km/L en uso mixto, pero sin resignar prestaciones: entrega 243 CV de potencia y 530 Nm de torque, cifras que se hacen notar al volante (sobre todo en su modo de manejo deportivo). A esto se suma un buen nivel de tecnología y equipamiento de seguridad, con una dotación a la altura de lo que ofrecen el resto de los competidores del segmento C-SUV.

Vista trasera del Haval H6

Para comenzar el análisis, lo primero que llama la atención de este modelo es su diseño frontal, con una parrilla de grandes dimensiones que domina buena parte del conjunto y le aporta una presencia contundente. El frente se completa con un patrón de formas geométricas que recuerda a una trama de “escamas”, mientras que los elementos verticales ubicados a los laterales de la parrilla generan una suerte de “colmillos” que refuerzan su aspecto agresivo. En conjunto, es un diseño moderno y llamativo, con una estética que busca diferenciarlo dentro de un segmento cada vez más poblado.

Una vez dentro del habitáculo, las butacas delanteras resultan cómodas y cuentan con regulación eléctrica. El espacio de guardado también es generoso, con un sector central amplio para dejar objetos. A esto se suma un cargador inalámbrico por inducción y conectividad inalámbrica con la central multimedia de 14,6 pulgadas, que ofrece una interfaz rápida y una conexión sencilla con el celular. Durante el test, el sistema no presentó inconvenientes de funcionamiento.

El asiento del conductor cuenta con memorias

A su vez, dispone de un tablero instrumental de 10,25 pulgadas que se diferencia de lo que suele encontrarse en buena parte de los autos chinos, donde muchas veces se sobrecarga de información y puede resultar difícil de interpretar.

En este caso, la presentación es más limpia y recuerda al estilo de Tesla, ya que, además de los datos habituales de conducción, permite visualizar los vehículos que circulan alrededor de la unidad. La información se presenta de manera clara y rápida de leer, mientras que el head-up display permite consultar los principales datos sin necesidad de apartar la mirada del camino.

Otra de las anotaciones del interior fue la buena posición de manejo, que permite encontrar fácilmente una postura cómoda al volante. También se destaca el techo panorámico, que aporta mayor luminosidad y genera una sensación de amplitud dentro del habitáculo, especialmente en las plazas traseras. Allí pueden viajar cómodamente tres personas de estatura promedio, favorecidas además por el piso prácticamente plano, una característica habitual en vehículos electrificados que permite aprovechar mejor el espacio disponible para los pasajeros.

Interior del Haval H6

También en el interior se hace sentir una experiencia de manejo positiva, especialmente para quienes priorizan los bajos consumos. Según las cifras declaradas por la marca, el H6 Pro HEV registra un consumo de 4,3 l/100 km en ciudad, 5,8 l/100 km en ruta y 5,6 l/100 km en ciclo mixto. Esto es posible gracias a un sistema híbrido compuesto por un motor naftero 1.5 turbo de cuatro cilindros y otro eléctrico, que en conjunto entregan 243 CV de potencia y 530 Nm de torque.

En materia de seguridad, el H6 Pro HEV cuenta con seis airbags (frontales, laterales y de cortina), además de cinturones de seguridad con pretensores y limitadores de fuerza, aviso de cinturón desabrochado en todas las plazas e ISOFIX para sillas infantiles. También incorpora control de estabilidad y tracción, asistencia de frenado de emergencia, asistencia de arranque y descenso en pendientes y monitor de presión de neumáticos.

A esto se suma un amplio paquete de asistencias a la conducción (ADAS), que incluye cámara de visión periférica de 360°, sensores delanteros y traseros, frenado autónomo de emergencia con detección de vehículos, peatones y ciclistas, advertencia de colisión frontal y control de velocidad crucero adaptativo con función Stop & Go. También dispone de asistentes de mantenimiento y centrado de carril, reconocimiento de señales de tránsito y alerta de punto ciego, entre otros sistemas. La cantidad de ayudas a la conducción puede resultar abrumadora para algunos conductores, pero, al desactivarlas, es posible disfrutar de una conducción sin tantas alertas.

El precio de lista de agosto es de US$35.500.