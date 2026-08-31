El Gobierno cerró 368 registros automotores y otras 14 delegaciones

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, dispuso este lunes una reorganización amplia del sistema de Registros Seccionales del Automotor del país, a través de la Resolución 411/2026.

La medida contempla la unificación de 368 registros que actualmente funcionan bajo la administración de una misma persona, además de la supresión de otras 14 oficinas seccionales que se encuentran intervenidas.

Se trata de oficinas que se encontraban intervenidas y que, de acuerdo con los fundamentos de la resolución, no estaban a cargo de un encargado titular.

La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, establece que los registros que sean unificados concentrarán sus competencias en una única delegación. En esos casos, también se adecuará la denominación de las oficinas que incorporen nuevas funciones para reflejar las competencias registrales que pasan a asumir.

Según explicó el Ministerio de Justicia en los fundamentos de la medida, la reorganización busca “adecuar la estructura formal de la red de registros a su funcionamiento actual”.

Hoy por Resolución 411/26 el @MinJusticia_Ar cerró casi 400 registros automotores (es parte del plan de digitalización en marcha). Nada, eso. Sigan con lo suyo. — Fede Sturzenegger (@fedesturze) August 31, 2026

Respecto de esta medida, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, expresó vía X: “Hoy por Resolución 411/26 el @MinJusticia_Ar cerró casi 400 registros automotores (es parte del plan de digitalización en marcha). Nada, eso. Sigan con lo suyo.”

A su vez, el Gobierno señaló en la resolución que existen casos en los que una misma persona se desempeña simultáneamente como encargado titular de un Registro Seccional y como interventor de otro, pese a que ambas oficinas mantienen denominaciones y estructuras diferenciadas.

Con la unificación, el Ejecutivo busca concentrar las tareas registrales bajo una sola denominación y reducir la cantidad de oficinas que integran la red.

La norma también instruye a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) a concretar el cierre operativo de las delegaciones alcanzadas por la medida. Para hacerlo, establece un plazo improrrogable de 30 días hábiles.

Por su parte, el cierre operativo incluye las oficinas cuya supresión se dispone en la propia resolución y otras 13 delegaciones cuya eliminación había sido establecida previamente mediante las Resoluciones 272/2024 y 19/2025 del Ministerio de Justicia.